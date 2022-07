Lentoemäntä Ninni antaa 5 parasta vinkkiään lentomatkustamiseen – ja kertoo syyn, joka voi johtaa tuntienkin turhaan istumiseen koneessa

Järkevä pakkaaminen, turvavöiden käyttö koneessa ja pienirakkoisen pelastus – tässä tulee lentomatkustamisen lyhyt oppimäärä!

Heinäkuu on suomalaisten suosituin lomakuukausi, ja useat suuntaavat pitkästä aikaa ulkomaille etelän lämpöön tai viikonlopuksi kaupunkilomalle. Kilautimme Finnairin lentoemäntänä työskentelevälle Ninnille ja kysyimme, mitä lentokoneella matkustaessa pitäisi jokaisen muistaa.

Kokosimme lentoemännän viisi käytännön vinkkiä lentokoneeseen ja neuvon lentopelkoiselle.

1. Unohda useat kapsäkit

Pakkaamiseen ja matkatavaroihin liittyen ammattilaisella on yksinkertainen ohje, jolla välttää ylimääräinen päänvaiva ja laskeskelu: ota ruumalaukku.

Jos ruumalaukkua ei koe tarvitsevansa, lentoemäntä neuvoo välttämään useita eri nyssäköitä ja pakkaamaan käsimatkatavarat järkevästi yhteen tai kahteen laukkuun.

– Työssäni näen paljon matkustajia, joilla on useita pikkupussukoita mukana. Lopulta joku niistä pussukoista hukkuu jonnekin, ja siitä seuraa kunnon etsintäoperaatio.

Yksi perusvirhe on myös se, että talvisin matkustajat sullovat suuria talvitakkejaan matkalaukuille varatuille ylähyllyille, joilla tila on rajallinen.

Lisäksi vaatteet voivat hyllyllä viedä toisen matkustajan laukkutilan tai likaantua esimerkiksi toisen laukun renkaista.

2. Ota välipalaa mukaan lennolle

Nesteitä ei saa viedä turvatarkastuksen läpi kuin rajatuissa 100 millilitran purnukoissa. Omia ruokia sen sijaan saa ottaa mukaan lennolle turvatarkastuksen läpi.

Ammattilainen suositteleekin, että lentomatkalle olisi hyvä hommata pientä tai isompaakin purtavaa lennon pituudesta ja omista tarpeista riippuen.

– Myytäviä ruokatuotteita on rajallinen määrä, joten jos menolento ulkomaille on ollut todella kiireinen, paluulennolle ei välttämättä riitä enää tuotteita. Joskus näkee esimerkiksi lapsiperheitä, jotka eivät ole varautuneet millään tavalla omin välipaloin.

3. Paljon vessassa käyville käytäväpaikka koneen takaosasta

Pienirakkoiset hoi! Jos tiedät, että käyt usein vessassa, lentoemäntä vinkkaa varaamaan käytäväpaikan.

Vessa löytyy yleensä aina koneen perästä, joten käytäväpaikka koneen takaosasta on paras paikka paljon vessassa käyvälle.

Myös vessakäynnin ajoittamisessa on omat jipponsa.

– Vessassa kannattaa käydä ennen koneeseen tuloa ja seuraavan kerran heti nousun jälkeen. Noususta noin 10–15 minuutin päästä tulemme käytävälle tarjoilukärryjen kanssa, jolloin vessaan liikkuminen on vaikeampaa.

4. Voit itse vaikuttaa lennon aikataulussa pysymiseen

Se, mikä monelta unohtuu, liittyy lennon pysymiseen aikataulussa.

– Monelta unohtuu se, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että lento pääsee lähtemään ajallaan, Ninni muistuttaa.

Mitä nopeammin matkustajat saavat tavaransa koneessa paikalleen ja pääsevät istumaan, sitä todennäköisemmin lento pysyy varmasti aikataulussa.

Joissain tilanteissa kapteeni ilmoittaa lennon myöhästyvän jopa monta tuntia, kun matkustajat ovat jo koneessa istumassa. Miksi matkustajia istutetaan silti koneessa, eikä päästetä takaisin lähtöaulaan jaloittelemaan tai käymään vessassa?

– Tähän on hyvin looginen selitys. Jokaisella lennolla on oma slotti, eli lennonjohdon antama aikaikkuna lähdölle. Jos tämä slotti menetetään, kiireisimmillä kentillä seuraavaa vapaata slottia voidaan joutua odottamaan todella kauan.

Lentokoneen täytyy pysyä siis koko ajan lähtövalmiudessa matkustajineen päivineen.

– Matkustajia ei voida päästää enää ulos koneesta, sillä lentäjät ovat koko ajan ohjaamossa yhteydessä lennonjohtoon, ja jos uusi slotti vapautuu, lento saattaakin päästä lähtemään aiemmin kuin on ilmoitettu.

5. Joskus on hyvä pysyä paikoillaan

Lentokoneessa ei ole turvavöitä syyttä.

Ninni kertoo, että pienien lapsien päästäminen käytävälle juoksentelemaan kesken lentoa voi pahimmassa tapauksessa olla vaarallista. Kone voi joutua turbulenssiin äkillisestikin, jolloin istuinvyö pitää pystyä kiinnittämään ilman viivettä.

Toinen yleinen virhe on se, että laskeutumisen jälkeen turvavyö avataan liian nopeasti.

– Ei kukaan kotiin autolla ajaessa avaa turvavyötään kotikadulla ennen kuin on pihassa ja pysähtynyt.

Koneesta poistuessa on kohteliasta päästää ensin ulos ne matkustajat, joilla on kiire jatkolennolle. Jos itsellä ei ole kiire minnekään, kannattaa odottaa rauhassa paikallaan – ei siis pompata ylös heti, kun turvavyövalo on sammunut.

+ 1 Vinkki lentopelkoisille

Jos kärsii lentopelosta, lentoemäntä neuvoo kertomaan tilanteesta aina lennon henkilökunnalle.

– Tällöin pystymme olemaan apuna mahdollisimman hyvin kaikenlaisissa tilanteissa lennon aikana.

Myös mahdollisesta pelkoon otetusta lääkityksestä tulisi aina mainita henkilökunnalle.

Kun henkilökunta tietää matkustajan pelosta, lentopelkoinen voidaan myös huomioida eri tavalla pelottavan tuntuisissa tilanteissa.

– Kerran ollessamme kovassa turbulenssissa menin lentopelkoisen viereen itse istumaan ja juttelemaan niitä näitä, jotta hän saisi muuta ajateltavaa.