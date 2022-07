Listasimme 23 megahittiä, joista on jo 10 vuotta – ja jotka saavat nuorenkin tuntemaan itsensä vanhaksi

Näiden kappaleiden sanat ovat niin syvällä takaraivossa, että biisit sujuvat ulkoa, vaikkei niitä olisi kuullut kymmeneen vuoteen.

Kun Aviciin hittikappale Levels ilmestyi lokakuussa 2011, moni ajatteli, että tästä musiikki ei enää parane. Pian 11 vuotta täyttävä kappale kuulostaa kieltämättä edelleen hyvältä, mutta kyllähän bängereitä ilmestyi vielä sen jälkeenkin, esimerkiksi vuonna 2012.

Listasimme 23 isointa hittiä kymmenen vuoden takaa meiltä ja maailmalta. Nämähän täytyy lisätä takaisin soittolistoille!

Pahoittelemme jo etukäteen koko loppuviikon päässä soivista korvamadoista.

PSY – Gangnam Style

”Heeeey, sexy lady!”

Tämä Etelä-Koreasta lähtenyt koko maailman valloittanut korvamato täyttää 15. heinäkuuta pyöreitä.

Youtubessa miljardin katsojan raja meni rikki jo ilmestymisvuonna, joulukuussa 2012. Kun vuonna 2014 kahden miljardin katselukerran raja paukkui, Youtube joutui päivittämään laskurinsa, sillä mikään video ei ollut aiemmin kerännyt moista katsojamäärää. Nyt videolla on kasassa 4,4 miljardia katselukertaa ja se keikkuu edelleen Youtuben kaikkien aikojen top10 katsotuimmissa videoissa.

Vieläkö kertosäkeen tanssi menee ulkomuistista?

Cheek – Sokka irti

Osattiin sitä kotimaassakin! Vuoden 2012 megahitti oli sittemmin rap-artistin uralta eläköityneen Cheekin käsialaa.

Hittisinkku ilmestyi nimeään kantaneella Sokka irti -albumilla, jossa oli lukuisia muitakin bängereitä. Esimerkiksi kappaleet Kyyneleet, Syypää sun hymyyn ja Anna mä meen olivat samalla levyllä. Huh!

Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe

Korvamatojen korvamato tulee tässä.

Call Me Maybe julkaistiin oikeastaan jo vuonna 2011, mutta kansainvälisesti se lähti leviämään tasan kymmenen vuotta sitten, kun kanadalaisartistin kappale julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 2012. Jenkkien vanavedessä biisi levisi muuallekin maailmaan – Suomessa se nousi listaykköseksi saakka.

Tätä joko rakasti tai inhosi. Välimuotoja ei ollut.

JVG – Kran Turismo

Lomalla viimeinkin, voin ottaa iisimmin.

Lukuisten somekuvien kuvateksteihin ja jokaisen radiokanavan kesäsoittolistalle tiensä löytänyt kappale Kran Turismo täytti niin ikään pyöreitä tämän vuoden toukokuussa.

Kappale oli rapduon toisen, jvg.fi-nimisen albumin toinen single. Ensimmäisen albuminsa kaksikko oli julkaissut vain vuotta aiemmin. Tuolloin he käyttivät vielä Jare & VilleGalle -nimeä. Toisin sanoen sellaiset hitit kuin Häissä, Epoo ja Nelisilmä ovat nekin vasta karvan verran yli kymmenenvuotiaita.

Loreen – Euphoria

And twelve points goes to...

No Ruotsiin tietenkin! Koska nyt on kyse vuodesta 2012, jolloin maan Euroviisu-edustajana oli Loreen kappaleellaan Euphoria. Kappale keräsi tuohon mennessä toiseksi korkeimman pistemäärän koskaan Euroviisujen historiassa, huimat 372 pistettä.

Robin – Frontside Ollie

Robin oli vain 13-vuotias, kun hänen ensimmäinen hittinsä nousi Suomen virallisen latauslistan ykköseksi. Biisi kertoi skeitillä tehtävästä tempusta ja Tommin pään sekoittavista tytsyistä.

Robin Packalen on sittemmin vaihtanut laulukielensä englantiin. Haaveilemme kuitenkin kuulevamme tämän kappaleen vielä joskus hänen keikallaan. Se olisi helpoin tapa matkustaa ajassa suoraan vuoteen 2012.

Jo Frontside Ollien musavideolla nähtiin muuten Robinin tunnusmerkki, eripariset kengät. Muutoin laulajan tyyli on jokseenkin muuttunut.

Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child

Huikeaan suosioon noussut ruotsalaisyhtye Swedish House Mafia julkaisi kaikkien aikojen suosituimman kappaleensa syyskuussa kymmenen vuotta sitten.

Don’t You Worry Child -kappale oli yhtyeen viimeinen single ennen lopettamista. Jäsenet kertoivat haluavansa keskittyä soolouriinsa. Muisto saa edelleen liikuttumaan.

SHM teki kuitenkin fanien onneksi paluun vuonna 2018. Tuoreimmat biisinsä yhtye on julkaissut viime vuoden puolella.

Rihanna – Diamonds

Jalokivistä, tai oikeastaan rakkaussuhteista, kertova hittikappale nousi listaykköseksi yli 20 maassa. Se ei tietenkään ollut mitään uutta barbadoslaiselle laulajalle, sillä Diamonds oli peräti kahdestoista Rihannan Billboard Hot 100 -listalle noussut kappale.

Kappaleen sanoituksen takana on muuten australialainen laulaja ja lauluntekijä Sia, joka osallistui myös biisin säveltämiseen.

Bruno Mars – Locked Out of Heaven

Miten on mahdollista, että tämänkin kappaleen ilmestymisestä tulee lokakuussa kymmenen vuotta? Vastahan tämän tahtiin bailattiin vailla huolen häivää. Tulee vanha olo varsin nuorellekin...

Bruno Mars osallistui muuten itse paitsi biisin sanoittamiseen myös musiikkivideon ohjaamiseen.

Karri Koira – Lähe mun kaa

Rapartisti Karri Koiran ensimmäinen ja ainakin toistaiseksi viimeinen sooloalbumi K.O.I.R.A ilmestyi marraskuussa 2012.

Tätä levyä luukutettiin niin paljon, että biisien sanat ovat edelleen hallussa. Vaikka levy ei olisi kuulunut omaan kokoelmaan, todennäköisesti Lähe mun kaa -biisin lisäksi ainakin kappaleet Ne kutsuu mua koiraks, Amerikankotka liitää ja Kaikki tai ei mitään on moni joskus kuullut.

Näistäkin on vierähtänyt tänä vuonna 10 vuotta:

Pariisin kevät – Kesäyö

Nicki Minaj – Starships

Jukka Poika – Älä tyri nyt

Fun feat. Janelle Monáe – We Are Young

Kuningasidea – Enemmän duoo ku sooloo

The Script feat. will.i.am – Hall of Fame

Adele – Skyfall

Elokuu – Soutaa huopaa

Train – Drive By

Yön Polte – Tyttö sinä olet meritähti

Maroon 5 feat. Wiz Khalifa – Payphone

The Wanted – Glad You Came

Katy Perry – Wide Awake

