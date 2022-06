”Ei kukaan sinua kotoa tule hakemaan” – listasimme 12 lausetta ja tilannetta, jotka ovat sinkulle (turhankin) tuttuja

Sinkku on se, joka joutaa sohvalle kaveriporukan mökkireissulla – eihän hän mitään yksityisyyttä tarvitse. Onko tuttu tilanne?

Toinen on sinkku tahtomattaan ja toinen elää sinkkuna täysin omasta tahdosta – meitä on molempiin juniin. Siitäkin voidaan olla montaa mieltä, onko sinkkuus ihanaa vai ei.

Onneksi enää nykyään ei oleteta, että sinkku tekee joulupyhien työvuorot tai että häihin ilman avecia tulleet istuvat lastenpöydässä. Vaikka toki jotkut romanttiset komediat yrittävätkin meille edelleen niin uskotella.

Listasimme pari lausetta, joita sinkku joutuu kuulemaan turhan usein sekä kymmenen asiaa, joiden joukosta jokainen joskus sinkkuna ollut löytää itselleen tuttuja tilanteita.

1. ”Ei kukaan sinua sieltä kotoa tule hakemaan”

Kaikki vähänkään pidemmän aikaa sinkkuna aikaa viettäneet ovat varmasti kuulleet tämän piikittelevän lausahduksen joko sukulaisen tai työkaverin kummitädin kaiman suusta.

Ensinnäkin: tiedämme, että kukaan ei kotoa asti treffeille hae – siitä ei ole tarvetta muistuttaa. Toiseksi: hyvä niin, sillä jos treffikumppani ilmestyisi olohuoneeseen kesken pitkän sarjamaratonin, olisihan se melko outoa.

On myös mahdollista, että juuri tällä hetkellä emme yksinkertaisesti halua deittailla, vaan olla yksin. Sinkkuus ei ole vajavainen elämäntilanne, josta jokaikisen tavoitteena on päästä äkkiä pois.

2. ”Kumppanin löytää, kun lakkaa etsimästä”

Ja sitten on toinen ääripää. Ei saisi odottaa kotona, mutta ei pitäisi etsiäkään. ”Asiantuntijoiden” neuvoja satelee sinkulle siellä sun täällä – niin sukujuhlissa kuin somessakin.

3. “Älä ikinä ala seurustella, koska sitten nämä deittailutarinat loppuvat”

Etenkin paljon treffeillä käyvät sinkut ovat varmasti kuulleet tämän lausahduksen parisuhteessa olevan ystävän suusta.

Joskus muuten ärsyttää, kun sinkun kuulumisista kysellään ensimmäiseksi ne uusimmat deittailu-uutiset.

Ja sitten on näitä tilanteita, joihin moni sinkku voi taatusti samastua.

4. Deittailuähky

Kun taas jossain vaiheessa alkaa treffailla, saattaa joutua tuntemaan nahoissaan deittailuähkyn. Kun on käynyt kahvilla uusien ihmisten kanssa tuon tuosta, mutta kenenkään kanssa ei synkkaa tarpeeksi hyvin, tulee yksinkertaisesti ähky. Tuntuu kuin olisi syönyt laivan buffetissa liikaa alkupaloja ja hoiperrellut väsyneenä hyttiin nukkumaan ennen kuin bileet edes kunnolla alkoivat.

5. Hyvästi halvat pakettimatkat!

Loma, pidemmät vapaat tai muuten vain luppoaikaa: tässähän voisi napata halvan äkkilähdön ulkomaille!

Paitsi että kaikki pakettimatkat ovat lähes poikkeuksetta vähintään kahdelle henkilölle. Vaikka sattuisikin löytämään matkapaketin, josta ei tarvitse maksaa yksin kahden henkilön edestä, maksaa yhden ihmisen matka reissaajaa kohden yleensä enemmän kuin kahden henkilön vastaava matka.

Ja jos mää-matkalle haluaa lähteä ihan vain kotimaassa, ei sekään ole halpaa touhua. Onhan valtaosa hotellihuoneista suunniteltu vähintään kahdelle ihmisille – ja kahden ihmisen lompakolle.

Airbnb-yksiöitä on toki tarjolla pilvin pimein, mutta kuka keksi, etteivät sinkut haluaisi silloin tällöin hotellilomille?

6. Sairastaminen on yksinäistä

Yksin sairastaminen on sinkun akilleen kantapää. Kuumeen noustessa saattaa nimittäin iskeä loputon hellyydenpula, kumppania ei ole kätevänä kauppa-apuna, eikä vieressä ketään, kenelle valittaa olostaan.

Sinkkuelämää-sarjassa sitkeä flunssa sai sinkkuutta rakastavan Samantha Jonesinkin haaveilemaan parisuhteesta. Samanthan sairastuvalle avuksi riensi lopulta Carrie.

Onneksi on ystävät!

7. Juhlapyhät pariskuntien piirittämänä

Juhlapyhinä sinkkuus usein korostuu, kun ympärillä on ystävä- tai sukulaispariskuntia.

Siinä missä toinen sinkku nauttii tästä tilanteesta, voi toiselle juhlapyhien viettäminen hellyydenosoituksien ja romanttisen rakkauden keskellä olla aidosti vaikeaa. Etenkin jos toivoisi itselleen parisuhdetta, voi sinkku tuntea olonsa ihmisten keskellä kolkoksi ja yksinäiseksi.

8. Perhanan vetoketju!

Äh, sinkun arkielämän pikkuriikkinen, mutta ikuinen vaiva: paidan tai mekon takaosan vetoketjun laittaminen kiinni – tai mikä vielä pahempaa, sen jumittuminen.

Myös selän rasvaaminen aiheuttaa pulmatilanteen. Ei ihminen millään yllä joka paikkaan omin avuin.

How to be single -elokuvassa päähenkilö Alice kamppailee näiden arkielämän ongelmien kanssa, mutta keksii lopulta ratkaisun. Sinkkunainen suunnittelee hökötyksen, joka vetää mekon vetoketjun kiinni käden käänteessä.

Saisipa näitä oikeasti kaupoista!

9. Sohvalle, mars!

”No mut hei kun sinä olet yksin, niin sinähän voit nukkua tuossa sohvalla!”

Kuulostaako tutulta?

Mökkireissuilla ja ulkomaanmatkoilla makuuhuonepaikat tuntuvat jakautuvan kummallisesti aina suhteessa oleville. Olohuoneen sohva on se sinkulle pedattu peti, sillä eihän sinkku edes kaipaa minkäänlaista yksityisyyttä, jota pariskunnat eittämättä tarvitsevat.

10. Luovat – ja loistavat – sisustusratkaisut

Sohvista puheen ollen: sinkkuna sisustaminen on aivan ihanaa. Kukaan ei ole rajoittamassa luovimpiakaan sisustusvalintoja tai asentamassa lempielokuvansa julisteita seinille (siis juuri sen elokuvan, jota itse syvästi vihaa).

Huonekalujen järjestystä voi vaihtaa vapaasti ihan milloin lystää, vaikka keskellä yötä!

11. Itsensä treffailu

Parisuhteessa olevilla on kumppani, jonka kanssa lähteä lenkille, ostoksille, kahvilaan tai keikalle. Kun sinkku haluaa tehdä jotakin sosiaalista, pitää pirauttaa kaverille.

Tai toisaalta... Ei välttämättä. Voihan myös itsensä kanssa treffailla – käydä itsekseen vaikka ravintolassa tai elokuvissa, jos se tuntuu mukavalta.

Itsensä treffeille vieminen on parhaassa tapauksessa muuten ihan hemmetin ihanaa – ainakaan kukaan ei rohmua sinun popcornejasi.

12. Kummalliset asiat kummallisiin aikoihin

Parasta sinkkuudessa ovat hetket, kun ei tarvitse ottaa ketään muuta huomioon ja voi tehdä mitä kummallisimpia asioita outoihin aikoihin vuorokaudesta.

Sinkkuna saa rauhassa viilettää alasti pitkin asuntoa, laulaa Youtube-karaokea, valvoa koko yön häiritsemättä ketään ja murustella minne haluaa. Aamulla voi herätä meditoimaan Abban tahtiin, eikä tarvitse huolehtia siitä, että herättäisi jonkun – paitsi ehkä naapurit.

Ainiin, ja näillä helteillä yksin nukkuminenkin on oikeaa luksusta, kun ei ole ketään vieressä hikoilemassa!

