Aina väärä sää! 12 ärsyttävää asiaa, jotka saavat suomalaiset epätoivon partaalle kesällä

Mökkinaapurit ärsyttävät, inisevät hyttyset ärsyttävät ja sää se vasta ärsyttääkin. Suomessa osataan nauttia lyhyestä kesästä, mutta ei se pelkkää ruusuilla tanssimista ole.

Kesä on vain kerran vuodessa, joten siitä pitää nauttia!

Kesä on ihana juttu, ja täällä pohjoisessa lämmöstä ja valosta halutaan ottaa kaikki ilo irti.

Suomalaisten kesään liittyy kuitenkin myös tuskailua. Milloin valitamme helteistä, milloin sateista. Hyttysetkin ärsyttävät, ja aurinkoisella säällä tulee huono omatunto sisällä olemisesta.

Jotkut kesään liittyvät asiat ovatkin suomalaisille suorastaan pyhiä valituksen aiheita. Listasimme 12 asiaa, jotka aiheuttavat itse kussakin harmitusta kesäisin.

1. Sää on aina väärä

Liian kuuma, liian sateinen tai liian tuulinen. Vain yksi asia Suomen kesäsäässä on varma – nimittäin se, että se on yleensä aina väärä. Mökkireissu tiedossa? Sadetta luvassa. Flunssa veti petiin? Kappas, kesän helteisin viikko osui juuri kohdalle. Pitkistä kuivista kausista ei luonto tykkää, mutta eihän nyt sataakaan saisi, kun on kerran kesä.

Niin se taitaa olla, että pessimistinen säästä valittaminen kuuluu suomalaiseen perimään.

2. Hehkutitko helleaaltoa? Kiitos, aiheutit kaatosateen koko Suomeen

Sää on suomalaisille pyhä asia, josta puhutaan paljon. Mutta keskusteluun pätee yksi sääntö: säätä ei saa manata. Jos sääsovellus lupaa huimia lukemia ja pilvetöntä taivasta, täytyy suomalaisen olla nöyrä. Jos säätä ehtii liiaksi hehkuttaa, lupaavat illan uutiset taatusti loppuviikoksi matalapainetta koko maahan.

3. Mökkeilyn karu todellisuus

Haavekuva mökkeilystä menee suunnilleen näin: aurinko paistaa, laiturilta on ihanaa pulahtaa uimaan, perhe ja ystävät nauttivat yhteisestä ajasta ja saadaan rentoutua kaukana kaupungin hälinästä.

Todellisuus saattaa olla kuitenkin aivan toinen. Vettä sataa, eikä mökin huoltotöiltä säästy kukaan. Ainoat kontaktit ovat kutsumattomat vieraat, jotka saapuvat tyhjin käsin passattaviksi.

Ja entäpä ne painajaismaiset mökkinaapurit! Rentoutuminen on kaukana, kun viereisen mökin asukas rällää pitkin yötä tai valittaa siitä, että joku ui liian lähelle hänen tonttinsa rajaa.

4. Ystävämme, inisevät verenimijät

Hyttynen, itikka, sääski. Nämä vihatut vihulaiset unohtuvat noin yhdeksäksi kuukaudeksi, kunnes ne sitten joskus juhannuksen tienoilla ilmaantuvat taas riesaksi. Ärsyttävää ininää ei pääse pakoon ja Offia kuluu purkkitolkulla.

Jokainen suomalainen tietää, miltä tuntuu, kun mökin kammariin eksynyttä inisijää pitää metsästää keskellä yötä. Toinen vaihtoehto on herätä aamulla ja laskea iholta noin 17 kutisevaa puremaa.

Kuuletko jo ininän?

5. Miten tuulettimet voivat loppua kaupoista joka vuosi?

Tuuletinkeskustelu kuuluu joka kesään. Hankkisiko sitä uuden tuulettimen? Sen täytyy olla joku hyvä puhallin, joka oikeasti viilentää… mutta ensi viikoksi on luvattu kylmää, pitäisikö siirtää ostoaikeet heinäkuulle?

Näin ajattelee muutama muukin suomalainen, ja pian uutisoidaan taas tuulettimien ja muiden viilennyslaitteiden varastokadosta.

6. Huono omatunto sisällä olemisesta

On hyvin suomalaista potea huonoa omatuntoa kesäpäivän viettämisestä sisällä. Moni oppi morkkiksen jo lapsuudessa, kun vanhemmat pakottivat hyvällä säällä ulos, vaikkei siellä olisi ollut sinällään mitään erityistä tekemistä.

7. Mansikoita on pakko saada, oli hinta mikä tahansa

Kesä on parasta mansikka-aikaa, ja kotimaiset mansikat ovat tietysti suomalaisten suosikkeja niin lettujen päällä kuin kakussa. Suomalaiset mansikat eivät kuitenkaan ole aina edullisia. Vaikka torimansikoiden hinnat saavat pöyristymään, on niitä pakko ostaa – ja hinnasta muistettava valittaa kaikille tutuille.

8. Liian hieno vene tai grilli hävettää

Suomalaisten mielenmaisema on joskus melkoisen jännä. Kadehdimme herkästi toisten saavutuksia ja tavaroita, ja samalla olemme varsin nöyrää väkeä. Omilla hankinnoilla ei sovi kehuskella – siitä kertoo jo sananlasku Kel onni on, se onnen kätkeköön.

Siksi kesän tienoilla voi tulla ongelmia, jos ostoslistalla on pitkään ollut uusi grilli tai vaikkapa vene. Uutena kiiltelevän grillin käyttäminen voi aiheuttaa suomalaisessa sellaista käsittämätöntä häpeää, että grilliä on piiloteltava naapureilta. Ehkä sen voisi piilottaa grillikatokseen? Mutta grillikatos ei saa olla liian hieno, eihän kukaan halua vaikuttaa naapuruston pröystäilijältä.

Ja sitä uutta venettäkin on ajettava pää sopivan nöyrästi painuksissa, etteivät vallan rehvastelijaksi luule.

9. Rääkyviltä linturiesoilta ei pääse pakoon

Lokin kirkuna on taattu todiste siitä, että kesä on alkanut. Lokit ovat valtava riesa erityisesti kaupungeissa ja toreilla, eikä jäätelöpallosta pääse nauttimaan missään rauhassa. Parvessa pään yllä syöksyvät siivekkäät nostavat karvat pystyyn, vaikkei edes kärsisi erityisestä lintufobiasta.

Jäätelöpallo piiloon, lokki tulee!

10. Ajattelitko hankkia kesävaatteita? Ei kannata, eihän niitä pääse edes käyttämään

Monelle ongelma on jokavuotinen: kesällä haluaisi pukeutua kivoihin mekkoihin ja shortseihin, mutta vaatekaappi pursuaa vain järkeviä neuleita ja pitkiä housuja. Kevyissä vaatteissa tarkenee Suomessa maksimissaan nelisen kuukautta, sekin välillä kylmästä hytisten. Siksi kesävaatteet saattavat jäädä ostamatta, koska eihän niitä tule kuitenkaan käytettyä.

Sitten iskevät helteet. Kun uusi, säähän sopiva vaatekerta on viimein vitkutellen hankittu, voi olla varma siitä, että seuraavalla viikolla on taas viileää.

11. Kesälomatuskailu

Kesälomaa on odotettu koko vuosi, ja suunnitelmat ovat sen mukaiset. Haluatko viettää lomasi muualla kuin kotona? Niin haluavat kaikki muutkin. Kesä-heinäkuussa hotellit ovat kalliita, ja hirveät ruuhkat ja karavaanarit tukkivat maantiet. On kivaa, kun Suomi herää kesäisin eloon, mutta ihmisryysis ei kuulu mielikuvaan rentouttavasta lomasta.

Kesälomatuskailuun kuuluu myös päivien laskeminen omaan lomaan, kun somesta voi nähdä kaikkien muiden nauttivan jo kesästä. Sitten oma loma koittaa, ja sateet alkavat. Vielä pahempaa on se, jos lomaa ei ole ollenkaan.

12. Syksyn kiroaminen jo kesäkuussa

Suomen kesä on tunnetusti lyhyt. Seuraava vuodenaika eli syksy jakaa suomalaiset kahteen leiriin: rakastajiin ja vihaajiin. Osa alkaa odottaa syksyä jo ennen heinäkuun puoliväliä. Kesäihmiset puolestaan kiroavat suven lyhyyttä ja toivovat, että se kestäisi ikuisesti. Jokainen suomalainen ottaakin ainakin kerran kesässä puheeksi syksyn, vaikka siihen olisi vielä pitkä aika.