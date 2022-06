Ulkomailla asuneet suomalaiset avautuvat: 18 asiaa, jotka ovat kotimaassa älyttömän hyvin

Kyllä koto-Suomessa kelpaa, tuumaavat paluumuuttajat. Täällä kun on juustohöyliä ja broilerisuikaleita – ja niitä voi ostaa vaikka keskellä yötä.

Muu maa mustikka, oma maa mansikka.

Suomi on maailman onnellisimpia, turvallisimpia, puhtaimpia, tasa-arvoisempia ja vakaimpia valtioita, Tilastokeskuksen sivuilla listataan. Sen huomaa etenkin, jos on asunut ulkomailla ja palaa takaisin koto-Suomeen.

Sisäministeriön mukaan noin 300 000 Suomen kansalaista asuu ulkomailla. Eniten suomalaisia muuttaa Ruotsiin, Iso-Britanniaan, Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Espanjaan.

Myös Me Naisten toimituksessa on monta ulkomailla asustellutta. He listasivat asioita, jotka ovat herättäneet ihmetystä ulkomailla asuessa – ja rakkautta kotimaata kohtaan Suomeen palatessa.

1. Ilma on puhdasta. Aasiassa asuva on tottunut niistämään mustaa pölyä päivät pitkät, Suomessa ilma on raikasta. Ylipäätään siisteystaso on korkeampi kuin monessa muussa maassa.

2. Aina on mahdollista löytää hiljainen paikka. Kotimaan melutaso ylipäätään on matalampi kuin monessa muussa maassa, mutta hiljaisuutta ja rauhaa myös tunnutaan arvostavan eri tavalla. Kaupunkien keskustoissakin on aina mahdollisuus löytää hiljainen puistikko tai soppi, toisin kuin ulkomailla.

3. Luonto on aina lähellä. Suomessa on vehreämpää kuin monessa muussa maassa. Toisaalta: jos on asunut Italian maaseudulla tai Australian vehreissä lähiöissä, Helsingin keskusta tuntuu betoniviidakolta.

4. Suomessa ei juurikaan ole alueita, joissa ei voisi liikkua yksin tai joita pitäisi vältellä. Täällä on varsin turvallista.

5. Julkinen liikenne toimii paljon paremmin kuin monessa muussa maassa. Yleensä julkiset ovat täällä ainakin lähes aikataulussa. Monessa maassa ne kulkevat, jos kulkevat, ja täysin aikatauluista poiketen.

6. Viranomaisten kanssa asioiminen on helppoa. Viranomaisten tai vaikkapa talonmiehen kanssa asioidessa tulee usein tunne, että toinen aidosti haluaa ratkaista asian. Ulkomailla vastassa saattaa olla olankohautus, eikä mitään tapahdu ainakaan nopeasti. Suomessa myös korruptio on vähäistä.

7. Talot ovat vankempaa tekoa. Eristykseen on kiinnitetty huomiota, eikä suomalaisiin taloihin pääse samalla tavalla kylmä ja kuuma sisälle kuin vaikkapa Englannissa. Myös äänieristys on meillä pääosin kunnossa muihin maihin verrattuna.

8. Kortti käy kaikkialla. Jokaisen perähikiänkin huoltoasemilla voi maksaa kortilla! Sen sijaan vaikkapa Keski-Euroopassa käteisen mukana kantaminen on välttämätöntä, jos haluaa syödä ravintoloissa tai tehdä ostoksia edes ruokakaupassa.

9. Ravintolassa asioidessa laskun jakaminen ruokailijoiden kesken ei ole mitkään ongelma. Monessa muussa maassa yhden täytyy maksaa koko lasku ja sitten ihmetellään seurueen kesken, paljonko kukakin on maksajalle velkaa. Suomessa henkilökunta laskee vaivattomasti, kuka seurueesta joi yhteisestä viinipullosta, kenelle tarjottiin alkupaloja ja ketkä kaksi jakoivat jälkiruoan. Loppusumma menee yleensä aina oikein.

10. Senttipeli puuttuu. Kuinka ihanaa onkaan, että jos Suomessa käyttääkin käteistä, niin lompakkoon ei kerry viittä senttiä pienempiä kolikoita! Jokaisen laukun ja taskun pohjalla pyörivät yhden ja kahden sentin kolikot ovat raivostuttavia.

Sentin kolikot käyvät Suomessakin maksuvälineinä, mutta onneksi niiden kanssa ei juurikaan joudu tekemisiin.

11. Kauppaan pääsee aina. Esimerkiksi voimakkaan katolisissa maissa edes ruokakauppaan ei välttämättä pääse sunnuntaina, vaatekaupoista puhumattakaan. Suomessa ruokaostokset saa tehtyä viikon jokaisena päivänä ja monessa marketissa jopa kellon ympäri.

12. Kaupassa myydään broilerisuikaleita. Edes ruotsalaiset ruokakaupat eivät myy tätä ilmeisesti suomalaista keksintöä, joka tekee ruoanlaitosta ah, niin helppoa.

13. Juomavettä ei tarvitse kantaa kaupasta. Hanavesi maistuu oikeasti raikkaalta ja hyvältä!

14. Suihkussa vedenpaine riittää siihen, että shampoon saa pestyä pois päänahasta. Monessa maassa tuntuu, että hiuksia ei saa puhtaiksi, kun on tottunut liian hyvään.

15. Keittiöstä löytyy juustohöylä. Mikä juttu on, että esimerkiksi Australiassa juustot myydään samanlaisina köntteinä kuin Suomessakin, mutta australialaisilta puuttuvat juustohöylät? Veitsellä leikkaaminen on turhan hankalaa.

Suomalaisia ihmetyttää, että juustot myydään monessa maassa samanlaisina suurina köntteinä, mutta leikataan veitsellä. Juustohöyliä ei juuri myydä.

16. ...ja tiskiharja! Etenkin opiskelija-asuntoloissa ulkomailla asuneet suomalaiset muistelevat inholla tiskialtaassa lojunutta epähygieenistä pesusientä, jota kymmenet ja kymmenet ihmiset käyttivät päivittäin tiskiensä pesemiseen.

17. Kahvia on aina tarjolla. Sitä valmistetaan kotona useaan otteeseen, sitä tietää saavansa ystävän luona vieraillessa ja sitä saa himon iskiessä joka kulmalta kaupungilla liikkuessa. Ai mitä? No kahvia tietysti! Eikä mitään pikakahvia, vaan kunnon suodatinsumpit.

18. Small talk puuttuu. Suomessa on helppo olla puhumatta kenenkään kanssa, jos vain päättää niin. Small talkia harrastavissa maissa tulee puhuttua kauheasti, vaikka ei tuntisi sieltä juuri ketään.

Oletko sinä asunut ulkomailla? Kerro kommenteissa, mitkä asiat Suomessa kiinnittävät ulkomaankokemuksen jälkeen huomiota – hyvässä tai pahassa!

Lue lisää: Missä maailman kaupungeista sinun kuuluisi asua? 11 kysymyksen testi kertoo totuuden siitä, mikä kaupunki on henkinen kotisi