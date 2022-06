Hiffaatko, mitä stadilaiset bamlaa? Testaa, kuinka hyvin osaat Stadin slangia – jos saat 10 oikein, et ole mikään aivan daiju

Stiflat, brenkku ja handu. Kuulostaako täysin vieraalta? Tee testi ja selvitä, snaijaatko stadia.

Stadin slangia kuulee musiikissa, elokuvissa ja pääkaupunkiseudun kaduilla. Slangi syntyi kuitenkin jo 1800- ja 1900 -lukujen taitteessa, ja alunperin se oli helsinkiläisten koulupoikien kieli.

Suurin osa slangisanoista on peräisin venäjän ja ruotsin kielen ilmauksista ja suomen eri murteista. Kaikkien slangisanojen alkuperää on kuitenkin mahdotonta tietää, sillä slangikieli muuntui nopeasti, ja Kielikellon mukaan slangi on saanut vaikutteita jopa salakielistä.

Mutta kuinka hyvin sinä tunnet Stadin slangia?

Jos olet paljasjalkainen stadilainen ja luulet tietäväsi vanhat ja uudet slangi-ilmaukset, tee testi ja selvitä, kuinka stadilainen oikeasti oletkaan.

Jos puolestaan suunnitteilla on kesälomareissu Suomen pääkaupunkiin ja haluat keskustella kuin paikallinen stadin kolli tai friidu, tämä testin tehtyäsi snaijaat slangin alkeet.

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

Lue lisää: Saatko oikein edes puolet? Tee testi ja selvitä, kuinka hyvin ymmärrät savoa eli murteista kierointa