Listasimme 10 mahtavan koukuttavaa minisarjaa – nämä katsoo vaikka yhdeltä istumalta

Jos et jaksa kymmenien jaksojen mittaisia maratonsarjoja, tämä listaus on sinulle. Poimimme suoratoistopalvelujen joukosta 10 koukuttavaa minisarjaa, jotka jaksaa taatusti katsoa loppuun.

The Undoing -minisarjaa tähdittävät Nicole Kidman ja Hugh Grant.

Kesäloma lähenee, mutta tekeminen uupuu? Ainakin sateisten päivien varalle takataskussa on hyvä olla muutama kiinnostava tv-sarja, joiden parissa kelpaa viettää ilta tai pari.

Aina ei kuitenkaan viitsi sitoutua monen kauden pituisen sarjan katseluun. Silloin kannattaa valita muutamien jaksojen pituinen minisarja.

Poimimme suoratoistopalvelujen valikoimasta kolme upouutta minisarjaa ja seitsemän koukuttavaa, hieman vanhempaa helmeä. Näiden joukosta löydät varmasti kiinnostavaa katsottavaa – ja lyhyet sarjat voi katsoa vaikka yhdeltä istumalta.

1. Baby Fever (Netflix)

Baby Fever on uusi tanskalainen draamakomediasarja, jossa lapsettomuuslääkäri Nana (Josephine Park) saa selville, että hänellä on enää puoli vuotta aikaa tulla raskaaksi. Humalaisen illan päätteeksi Nana hedelmöittää itsensä ex-poikaystävänsä spermalla. Raskauden edetessä hän joutuu kinkkisiin tilanteisiin ja yrittää samalla voittaa takaisin entistä poikaystäväänsä eli lapsen tulevaa isää.

2. Drakar – ystävyyden roadtrip (Yle Areena)

Drakar-sarjassa ei matkusteta Route 66 pitkin, vaan halki Pohjoismaiden.

Suomalaisessa uutuussarjassa Drakar neljä nuorta kollikaverusta lähtee ylioppilasjuhlien jälkeen reissuun matkailuautolla halki Suomen, Ruotsin ja Norjan. Kaikki ei yllättäen mene aivan suunnitelmien mukaan. Sarja on täynnä kauniita pohjoismaisia maisemia ja huumoria suomen, ruotsin ja norjan kielten kustannuksella.

Jokainen jakso on pituudeltaan hieman alle vartin, joten sarja sopii kärsimättömällekin katsojalle.

3. Clark (Netflix)

Termi Tukholma-syndrooma syntyi Clark Olofssonin pankkiryöstökeikalla, kun panttivangit alkoivat kaveerata ryöstäjien kanssa.

Tämä uutuussarja kertoo tositapahtumiin perustuvan ruotsalaisen julkkisgangsterin Clark Olofssonin (Bill Skarsgård) uskomattoman tarinan. Sarja on räväkkä ja nopeatempoinen ilotulitus pankkiryöstöistä, huumausainekaupoista, pahoinpitelyistä ja kaikesta siitä, mitä Ruotsin kuuluisin rikollinen urallaan teki.

Raakojen kohtauksien vuoksi sarja ei sovellu herkimmille katsojille.

4. Sharp Objects (HBO Max)

Paikallislehden toimittaja Camille (loistava Amy Adams) lähtee vastentahtoisesti pienelle kotipaikkakunnalleen kirjoittamaan siellä tapahtuneista murhista. Paluu lapsuuden elinpiiriin nostaa pintaan vaikeita muistoja, jotka Camille on halunnut unohtaa riuhtaistuaan itsensä neuroottisen ja kontrolloivan äitinsä huolenpidosta.

Sarja on hieno ja juoneltaan yllätyksellinen kuvaus kummallisesta äiti-tytärsuhteesta. Psykologinen jännäri perustuu hittikirjailija Gillian Flynnin romaaniin.

4. Your Honor (HBO Max)

Your Honor -sarjan pääroolissa on Breaking Bad -sarjasta tuttu Bryan Cranston.

Michael Desiato (Bryan Cranston) on arvostettu New Orleansin tuomari. Kun hänen teini-ikäinen poikansa Adam tappaa toisen teinin vahingossa tapahtuneessa autokolarissa, Michael rohkaisee poikaansa antamaan itsensä ilmi. Hän kuitenkin muuttaa nopeasti mielensä tajuttuaan, että Adamin tappama teini oli rikkaan mafiajehun poika.

Sarja on koskettava kertomus tasapainottelusta tuomarina ja isänä olemisen välillä. Loppu saa katsojan haukkomaan henkeään.

5. Nine Perfect Strangers (Amazon Prime)

The Undoing -sarjassa psykologi Grace Fraser (Nicole Kidman) pohtii, onko hänen aviomiehensä sellainen, kuin hän on yli kymmenen vuoden ajan luullut.

Liane Moriartyn romaaniin perustuva psykologinen trillerisarja on raikkaan outo katsomiskokemus. Sarjassa yhdeksän toisilleen tuntematonta stressin taltuttamaa ihmistä tapaavat toisensa hyvän olon retriitillä, joka osoittautuu hieman erilaiseksi kuin mitä mainostettiin.

Venäläinen vaihtoehtoishoitoja harjoittava retriitinvetäjä Masha (Nicole Kidman) on sarjan loppuun asti ristiriitainen hahmo. Hyvittääkö päämäärä keinot?

6. The Undoing (HBO Max)

The Undoing-minisarja on psykologisesti mielenkiintoinen kertomus murhan selvittämisestä ja oikeudenkäynnistä. Täydellisen newyorkilaispariskunnan Grace ja Jonathan Fraserin (Nicole Kidman ja Hugh Grant) elämä romahtaa, kun Jonathania aletaan epäillä nuoren taiteilijanaisen murhasta. Itse psykologina työskentelevä Grace on suuren valinnan äärellä: uskoako lojaalia aviomiestään vaiko muita.

Sarja saa kyseenalaistamaan, kuinka läpikotaisin ketään oikeastaan voi ikinä tuntea.

8. Unbelievable (Netflix)

Kahdeksanosainen minisarja kertoo 18-vuotiaasta Marie Adlerista (Kaitlyn Dever), jonka asuntoon tunkeutuu naamioitunut mies, joka raiskaa Marien veitsellä uhaten. Poliisit eivät usko tytön tarinaa. Toisaalla kaksi naisetsivää tutkii samankaltaisia raiskaustapauksia, ja sarjaraiskaajan jahti alkaa.

Tositapahtumiin perustuva Unbelievable on kipeä, mutta todella voimakas ja vaikuttava kokemus.

9. Mare of Easttown (HBO Max)

Rosoista ja katkeroitunutta rikosetsivää Marea näyttelee Kate Winslet.

Seitsenosainen Mare of Easttown kertoo Pennsylvanian pikkukaupungin rikosetsivä Mare Sheehanista, joka jäljittää kadonnutta tyttöä. Murhatutkinnan rinnalla seurataan kitkerän, samaan aikaan kyynisen ja välittävän Maren omaa elämää. Hitaasti etenevä sarja kuvaa hienosti mutkikkaita perhesuhteita ja sitä, miten tragedia voi muovata elämää. Aina upea Kate Winslet vakuuttaa pääosassa.

10. Chernobyl (HBO Max)

Sarjan ensimmäisessä jaksossa Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden tutkinnanjohtaja Valery Legasov (Jared Harris) äänittää kasettinauhat, joissa kertoo vaiettuja yksityiskohtia onnettomuudesta. Sitten hän tekee itsemurhan.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuteen sekä sen jälkeisiin tapahtumiin pohjautuva sarja sekoittaa hyvässä suhteessa faktaa ja fiktiota. Sarja on kerännyt paljon ylistystä, ja voitti vuonna 2019 esimerkiksi katsotuimman minisarjan Emmy-palkinnon.

