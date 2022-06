Tällainen on suomalaisten unelmamökki – etenkin yksi toive on lähes kaikkien listalla

Lähes 60 000 suomalaista paljasti, mitä unelmien kesämökiltä löytyisi.

Hirsimökki vai huvila? Huussi vai sisävessa? Palju vai ei?

Muun muassa näistä asioista otettiin selvää, kun Me Naiset kysyi lukijoiltaan, millainen olisi unelmien kesämökki.

Tulosten perusteella suurin osa suomalaisista haaveilee perinteisestä hirsimökistä eteläsuomalaisen järven rannalla. Monen unelmamökillä on melko perinteinen varustus, eikä liikoja hienouksia kaivata.

Etelä-Suomesta, lyhyen ajomatkan päästä

Joka kolmas kyselyyn vastanneista haaveilee kesämökistä Etelä-Suomessa. Jaetulla kakkossijalla ovat Länsi- ja Itä-Suomi. Myös Keski- ja Pohjois-Suomi keräsivät hyvät äänisaaliit. Mökki ulkomailta on haaveissa kolmella prosentilla vastaajista.

Suurin osa suomalaisten mökeistä sijaitsee Etelä-Suomen ulkopuolella. Tilastokeskuksen sivuilla nimittäin kerrotaan, että Suomen mökkirikkaimmat kunnat ovat Kuopio, Mikkeli ja Parainen.

Lähes puolet vastaajista haaveilee alle tunnin mökkimatkasta. Mökkimatkojen pituus on keskiarvoisesti 92 kilometriä. Sen taittaa hyvin todennäköisesti alle kahdessa tunnissa. Uusimaalainen köröttelee mökilleen keskiarvoisesti 167 kilometriä, mihin saa jo kulumaan ainakin kauemmin aikaa kuin haaveissa olleen tunnin. Keskiarvoiset mökkimatkat käyvät ilmi Mökkibarometri 2021:stä.

Suurin osa haluaa hirsimökin järven rannalta

Kysyimme myös, millainen rakennus unelmamökki olisi. Hirsimökki oli ääniharava, jonka 40 prosenttia vastaajista valitsisi. Mökki ulkomailta ja siirtolapuutarhamökki kiehtoivat vain harvoja, kun valita sai vain yhden vaihtoehdon.

Noin kolme neljästä vastaajasta haaveilee mökistä järven rannalla. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli merenranta. Vain viisi prosenttia vastaajista sanoo, ettei kaipaa vesistöä mökkipihalleen.

Kaksi makuuhuonetta riittäisi suurelle osalle

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen kesämökin koko on keskimäärin 49 neliötä. Siihen ei valtavan montaa huonetta mahdu, mutta ainakin yhteen suureen makuuhuoneeseen tai kahteen pienempään on tilaa. Mökkien mediaanikoko on 40 neliötä.

Me Naisten kyselyn perusteella suurin osa haaveilee kahden makuuhuoneen mökistä. Toisessa voi nukkua itse ja toiseen voi majoittaa lapset tai mökkivieraat.

Useampi kuin joka kolmas unelmoi huussista

Monelta mökiltä löytyy huussin lisäksi sisävessa. Se houkuttelee, koska huussin tyhjentäminen voi tuntua epämiellyttävältä puuhalta.

Silti 35 prosenttia vastaajista kertoi haaveilevansa mökistä, jossa on huussi. Suurin osa valitsisi silti sisävessan.

Vaatimaton varustelu riittää

Noin puolet vastaajista ilmoitti pärjäävänsä hyvin ilman pesu- tai astianpesukonetta. Eikä kokkailuunkaan tarvita ihmeitä, valtaosalle riittää pieni peruskeittiö.

Selvä enemmistö haluaa saunan

Kysyimme myös, millainen sauna mökillä pitäisi olla – vai pitäisikö?

Erillinen saunarakennus on yleisin haave. Joka viides haluaa saunan mökkirakennuksen yhteyteen. Vain kaksi prosenttia vastasi, että sauna ei ole pakollinen.

Suomalaisten suosikkikiukaan suhteen ei ole epäselvyyttä. Selkeä enemmistö haluaa puulämmitteisen kiukaan mökkisaunaansa.

Mukavuuksilla vai wanhan ajan henkeen?

Entä miten on sähkön ja juoksevan veden laita?

Vastaajista 75 prosenttia on sitä mieltä, että mukavaan mökkielämään tarvitaan sähköt. Noin joka viides pärjäisi aurinkopaneelilla. Neljä prosenttia ilmoittaa pärjäävänsä mökillä ilman sähkölaitteita.

Veden suhteen suomalaisilla ei ole yhtä selkeää vastausta, vaan mielipiteet jakautuvat tasaisemmin. Lähes 40 prosenttia vastaajista sanoo voivansa kantaa vedet itse. Loput tahtovat ehdottomasti juoksevan veden.

Helppohoitoinen piha ilman ylimääräisiä ylellisyyksiä

Kysyimme myös, mitä mökin pihapiiriltä kaivataan. Yli puolet toivoo helppohoitoista pihaa, mutta useampi kuin joka kymmenes kuopsuttaisi mielellään kasvimaata tai puutarhaa mökkeillessään.

Pihalle ei kaivata mahdollisen järvenrannan lisäksi mitään kummempaa enemmistön mielestä. Joka kolmas haaveilee kuitenkin paljusta.

