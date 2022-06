Nyt saa juhlia! Listasimme 35 Helsingin parasta menomestaa – yökerhot, karaokepubit ja cocktailbaarit

Etsitkö illanviettopaikkaa Helsingistä? Tästä listasta löytyy takuulla jokaiselle jotakin.

Kesäkuu on edennyt vauhdilla, ja lämpenevät säät saavat menojalan vipattamaan. Suomen kansa pääsee vihdoin juhlimaan kesää kunnolla lähes kahden vuoden tauon jälkeen.

Mutta mitkä paikat ovat vielä auki, ja missä se paras meno mahtaa olla?

Poimimme Helsingin tarjonnan parhaat palat jokaiseen makuun. Tältä listalta löydät vaihtoehtoja, oli etsinnässä sitten rento istuskelupaikka ensitreffeille tai bilemesta, jossa voi tanssia kuin huomista ei olisi. Listasimme myös kiinnostavimmat karaoke- ja cocktailbaarit.

Useissa listan paikoissa on tarjolla myös alkoholittomia vaihtoehtoja ja ruokatarjoilua.

Rentoja istuskelupaikkoja ja pubeja

1. Majakkalaiva Reladersgrund. Pohjoisrannassa sijaitsevan majakkalaivan kannelta aukeavat maisemat Korkeasaaren suuntaan. Terassilla on tarjolla monipuolinen juomavalikoima sekä pientä suolaista.

2. Ravintolalaiva Wäiski. Hietalahdenlaituriin ankkuroitu ravintolalaiva Wäiski on ainoa ympäri vuoden auki oleva ravintolalaiva Helsingissä. Ravintolalaiva on myös legendaarinen paikka unohtumattomien juhlien järjestämiseen.

3. Deliberi K7. Aivan Helsingin ytimessä keskuskadulla sijaitsevan Deliberi K7:n baarista voi tilata kuplien lisäksi erikoisoluita, vastapuristettuja mehuja, smoothieita, raikkaita drinkkejä sekä kahveja. Deliberi K7:n moderni ruokamaailma tarjoaa juomien kylkeen muun muassa burgereita, bowleja, risottoja ja jälkiruokia.

4. Bar Llamas. Etelä-Amerikasta vaikutteita saanut Llamas sijaitsee Iso Roballa ja on tyyliltään ehdoton väriläiskä Helsingin baaritarjonnassa. Huikeaa meininkiä tarjoavassa baarissa on laaja olut-, tequila- ja rommivalikoima. Llamasista saa mojitoja sekä laseittain että kannuittain. Drinkkilista vaihtuu usein.

5. Oluthuone Konepaja. Olohuonemaisen olutravintolan ja urbaanin trendikahvilan yhdistelmä sijaitsee Historiallisessa Pasilan konepajan korttelissa Vallilassa. Urbaanissa miljöössä viihtyy ystävien kera tai tapahtumien, tastingien ja panimovierailujen merkeissä.

Oluthuone Konepajan kotoisassa tunnelmassa voi nauttia myös laajasta valikoimasta alkoholittomia oluita.

6. Pub Sirdie. Helsingin Kallion sydämessä kolmannella linjalla sijaitseva lämminhenkinen pubi. Pub Sirdie on vakiinnuttanut paikkansa jo monen vuosikymmenen ajan, ja se on erinomainen paikka rentoon istuskeluun.

7. Harju 8. Kalliossa sijaitsevassa fiilisravintolassa on tarjolla tunnelman lisäksi hyvää ruokaa ja natural-viinejä.

8. Rockbistro Bar Loosister. Helsingin Kurvissa sijaitsevasta rockbaarista löytää leppoisaa tunnelmaa, musiikkia, pienpanimo-oluita sekä ruokaa myös vegaaneille.

9. Holiday bar. Täydellinen sijainti ydinkeskustan tuntumassa. Holiday bar on rento ja tunnelmallinen paikka viihtymiseen. Värikkäissä sisätiloissa voi nauttia musiikista ja menosta, ja raikkaita drinkkejä pääsee nauttimaan rennommin aurinkoterassille!

Cocktailbaarit

10. Liberty Or Death. Erottajalla sijaitseva Liberty Or Death on sisustukseltaan tummanpuhuva cocktailbaari, jossa pääsee nauttimaan laadukkaista juomista ja persoonallisesta palvelusta. Kuukausittain vaihtuva cocktailmenu sisältää hauskoja, rohkeita ja maukkaita juomia.

11. Yes Yes Yes. Jos kauniit drinkit ja hempeän raikas miljöö houkuttelevat, tämä on sinulle. Iso Roballa sijaitseva, erityisesti kasvisruokaa tarjoileva ravintola Yes Yes Yes houkuttelee intiimillä ja hyvällä tunnelmallaan. Ravintolan cocktailit ja alkoholittomat mocktailit ovat ehdottomasti kokeilemisen arvoisia.

12. Goldfish. Korkeavuorenkadulla sijaitsee tyylikäs ja urbaani, täyden palvelun cocktail-baari. Goldfish tarjoilee drinkkien lisäksi laajasti erilaisia samppanjoita ja viinejä sekä syötävää. Kausittain vaihtuva juomalista vie oikealle elämysmatkalle.

13. Chihuahua Julep. Erottajalla sijaitsevan cocktailbaarin valikoimasta löytyy useita kymmeniä eri agave-alkoholeja tequilasta mezcaliin ja raicillaan. Sen sijaan esimerkiksi giniä ei baarin hyllyiltä löydy.

Kännykkävapaaksi alueeksi julistautuneeseen cocktailbaariin pääsee sisään soittamalla ovikelloa.

14. Trillby & Chadwick. Katariinankadulla Kauppatorin kupeessa sijaitsevassa salakapakassa on intiimi tunnelma, hämärä valaistus, samettisohvia sekä erinomaisia drinkkejä.

15. Bistro Bardot. Kluuvikadulla sijaitsevan Hans Välimäen ravintolan yhteydessä on suloinen ja pieni cocktailbaari samettisisustuksineen ja kattokruunuineen. Drinkkien yhteydessä pääsee nauttimaan hyvästä palvelusta sekä romanttisesta ja intiimistä tunnelmasta.

16. Hello Stranger. Helsingin keskustassa sijaitseva ravintola ja cocktailbaari tarjoilee laajalti erilaisia drinkkejä, viinejä ja alkoholittomia juomia. Juomia pääsee nauttimaan myös baarin viihtyisälle sisäpiha terassille.

Hello Strangerissa on tarjolla myös purtavaa muun muassa burgereiden muodossa.

17. Bardem. Yliopistonkadulla palvelevan Bardemin juomalistalta löytyy jokaiselle jotain. Rennon ja seksikkään baarin erikoisuuksia ovat vintage-cocktailit sekä vähä-alkoholiset ja kokonaan alkoholittomat mocktailit.

18. Bar Runar. Runar on Fabianinkadulla sijaitseva baari, johon kannattaa poiketa lasilliselle tai cocktailille. Cocktailmenu sisältää twistattuja klassikoita ja uusia trendijuomia. Tässä baarissa ei hienostella, vaan rennossa Runarissa voi juhlia aina yöhön asti.

19. The Bull & The Firm. Kulmavuorenkadulla sijaitseva baari, jonka erikoisuuksiin kuuluvat cocktailit, ekologiset viinit sekä herkulliset maisteluannokset.

20. Butchers. Samettisohvin, tummin värein ja valotauluin somistettu juhlapaikka Butchers löytyy Uudenmaankadulta. Yökerho ja baari soveltuvat niin cocktailien nauttimiseen kuin juhlimiseenkin.

Karaokebaarit

21. Erottaja Night. Nimensä mukaan Erottajankadulla sijaitseva karaokebaari ja yökerho on auki viikon jokaisena päivänä. Erottajan karaoke tarjoaa huikeita lauluelämyksiä yli 80 000 kappaleella, ja ammattitaitoiset dj:t soittavat myös tuoreita hittejä. Tanssiminen on sallittu!

22. Wallis’ Skatta Karaoke Bar. Karaokebaari merinäköalalla? Ota suunnaksi Wallis! Katajanokan saarella keskustan kupeessa sijaitsevassa Walliksessa on lämmin ja kodikas ilmapiiri. Baari on auki viikon jokaisena päivänä ja tarjoaa mahdollisuuden bailata täysillä pilkkuun asti. Paikka on suosittu, ja Walliksesta voikin varata pöydän tai loosin varmistaakseen paikkansa.

23. Anna K. Helsingin keskustassa Annankadulla sijaitseva hyvin suosittu pubi karaoken ystäville. Pubista löytyy peräti lähes 30 000 kappaleen valikoima.

24. Apollo Live Club. Iso karaokella varustettu yökerho aivan Helsingin ytimessä kauppakeskus Forumissa. Apollosta löytyy myös lämmitetty sisäpihan terassi.

25. Yökyöpeli. Intiimi pikku karaokebaari Yökyöpeli löytyy Kasarmitorin kupeesta Fabianinkadulta. Täältä ei tunnelmaa puutu!

26. Bar Ihku. Kaupungin ytimessä Kampissa sijaitseva karaokebaari ja yökerho. Viikonloppuisin tähtiartistit ja dj:t tanssittavat juhlijoita yökerhossa aina yömyöhään asti.

Ihkussa pääsee karaoken lisäksi kuulemaan muun muassa tuttuja esiintyjiä ja stand upia.

Todelliset bilemestat

27. Tavastia. Kampissa Urho Kekkosen kadulla sijaitseva rock-klubi avattiin vuonna 1970. Tavastia on yksi Euroopan vanhimmista rock-klubeista. Nostalgisessa miljöössä pääsee kuuntelemaan kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja. Lauantaisin järjestetään legendaarinen Tavastian lauantaidisko.

28. Bar Loose. Bar Loose on ydinkeskustassa Annankadulla sijaitseva garage rock -baari, josta löytyy kaikille jotain, oli se sitten keikkoja, jatkoja tai tanssia.

Vaikka kyseessä on rokkibaari, voi siellä kuulla muun muassa Shakiraa, ja tanssilattia on taatusti liekeissä.

29. Kaiku. Vuonna 2013 avattu Kaiku on Helsingin klubikulttuurin helmiä. Vanhassa tehdasrakennuksessa palveleva klubi sijaitsee Kalliossa samassa kompleksissa suosittujen Kuudennen Linjan ja Siltasen kanssa. Kaikussa vierailee kotimaisia ja kansainvälisiä huippunimiä. Ikäraja on 20.

30. Haave. Jos haluaa päästä toden teolla tanssimaan, kannattaa suunnata Kaisaniemeen. Haavessa soi monipuolisesti musiikkia eri genreissä aina rnb:stä diskoon. Ikäraja on 18, joten täältä löytyy paikka myös nuoremmille.

31. Kuudes linja. Eli tunnetummin Kutonen on kestosuosikki Kallion alueella. Underground-keikkapaikalla vierailee paljon esiintyjiä, ja klubin ikäraja on 20 perjantai- ja lauantai-iltaisin.

32. Kaarle XII. Kallena tunnettu keskustan alueella sijaitseva Kaarle XII on yksi Suomen vanhimmista yökerhoista, ja edelleen meno on melkoista. Klubilta löytyy tanssilattia ja Suomi-puoli, joka on taatusti tupaten täynnä. Kalleen kehtavat mennä joraamaan yli kolmekymppisetkin. Ikäraja on 24.

Yökerho Kaarle 12 on yksi Helsingin vanhimmista edelleen toiminnassa olevista baareista.

33. Contti Bar. Hernesaaressa meren äärellä sijaitsee kesäkahvila ja baari, josta löytyy myös livemusaa ja dj-keikkoja. Conttibar on niille, jotka haluavat reivata aamuun asti ulkona. Vessoina toimivat bajamajat.

34. Kaivohuone. Kaivopuistossa sijaitseva helsinkiläisiä jo 1800-luvulta saakka ilahduttanut Kaivohuone on oikea klassikko. Ilta- ja yöaikaan Kaivohuoneella hyvää tunnelmaa tarjoaa yökerhon lisäksi ulkoterassi. Nykyään erityisesti nuoremmat suosivat paikkaa.

35. Mummotunneli. Pohjoisesplanadilta Aleksanterinkadulle ylettyvä legendaarinen bilesisäpiha tarjoaa iltaisin bändejä ja dj-musiikkia juhlijoille. Mummotunneli on tunnetusti erityisesti hieman vanhemman väen juhlapaikkana.