Erikoisjoukot-ohjelman tuottaja vastaa 13 tiukkaan kysymykseen – erityisesti yksi asia kuvauksissa huolestutti

Miksi Amin Asikainen laitettiin nyrkkeilemään kahta ihmistä vastaan, mutta hän ei itse saanut lyödä? Miksi kouluttajat huutavat kokelaille? Erikoisjoukot-sarjan vastaava tuottaja vastaa poltteleviin kysymyksiin.

Suomen rankimmaksi kuvaillussa televisiosarjassa 14 julkisuuden henkilöä suorittaa fyysisesti ja henkisesti ennennäkemättömän vaativia tehtäviä. Tähän mennessä ilmestyneissä Erikoisjoukot-sarjan jaksoissa kilpailijat ovat esimerkiksi tiputtautuneet helikopterista selkä edellä veteen, juosseet rinkka selässä suolla kilometrien matkoja ja nyrkkeilleet toisiaan vastaan.

Tavoitimme Erikoisjoukkojen vastaavan tuottajan Alex Laszlon vastaamaan uutuussarjaan liittyviin kysymyksiin.

1. Miten kilpailijoiden valinta tehtiin ja kuinka vaikeaa oli löytää kokelaita? Oliko paljon sellaisia, jotka eivät halunneet mukaan ohjelmaan?

– Casting-prosessi on monisyinen ja siinä mietitään aina kokonaisuutta. Ensin kartoitetaan usean henkilön kiinnostusta, jonka jälkeen lähdetään rakentamaan mahdollisimman monipuolista castia. Erikoisjoukot on luonteeltaan sellainen ohjelma, että luonnollisesti kaikki eivät ole kirkuen lähtemässä mukaan, mutta paljon oli myös sellaisia, jotka halusivat mukaan testaamaan rajojaan.

2. Miksi kouluttajien täytyy huutaa koulutettaville? Mitä hyötyä siitä on?

– Ohjelmaan kuuluu se, että kokelailta otetaan luulot pois ja asetetaan epämukavuusalueelle. Välillä huutaminen saattaa olla tapa lisätä kokelaiden epämukavaa oloa ja toisaalta se saattaa myös puskea heidät yrittämään vielä enemmän.

– En kuitenkaan sanoisi, että huutamista on koko ajan, vaan tietyissä tilanteissa kun kouluttajat näkevät, että se on tarpeen.

3. Onko kouluttajien osuuksia ja vuorosanoja käsikirjoitettu?

– Kouluttajien kanssa käydään kaikki teemat ja kohtaukset läpi, mikä kulloinkin on tärkeää, jotta ohjelma ja jakso olisi ehyt kokonaisuus. Kyseessä on yhteistyö sisältötiimin ja kouluttajien välillä. Kouluttajat eivät sano mitään, mitä he eivät halua sanoa.

4. Ensimmäisenä päivänä ei vaikuttanut olevan yhtäkään ruokailuhetkeä. Kuinka paljon ja kuinka usein koulutettavat saavat ravintoa ja juotavaa päivien aikana? Onko erikoisruokavalioita huomioitu vai ovatko ruuankin puolesta askeettisella tarjoilulla?

– Ravintoa he saivat säännöllisesti, mutta sen määrä vaihteli. Koulutukseen kuuluu, että jossain vaiheessa unta ja ravintoa vähennetään, jotta nähdään pysyykö fokus myös silloin kun on nälkä ja väsyttää. Kaikkia ruokailuja ei ohjelmassa näytetä. Vettä kokelailla oli aina mukana omissa vesipulloissaan.

– Erikoisruokavaliot huomioitiin esimerkiksi niin, että löytyi sekä liha- että vegevaihtoehdot.

5. Saivatko osallistujat psyykkistä tukea kisan aikana, sitä ennen tai sen jälkeen?

– Osallistujilla oli mahdollisuus käydä lääkärillä sekä fyysisten että henkisten asioiden tiimoilta. Ennen kuvauksia kaikki kävivät psykologin vastaanotolla. En voi kommentoida, onko kukaan käynyt psykologilla kuvausten jälkeen, mutta sellainenkin mahdollisuus tarjottiin.

6. Mitä henkilökohtaisia tavaroita kilpailijoilla saa olla mukana? Saako puhelinta käyttää?

– Henkilökohtaisia tavaroita ei juurikaan ollut mukana. Puhelimia heillä ei ollut, vaan he elivät juuri niin askeettisesti kuin miltä ohjelmassa näyttää.

7. Miten olitte varautuneet mahdollisiin loukkaantumisiin?

– Loukkaantumisen riski on aina olemassa tämän kaltaisissa ohjelmissa. Meillä oli erikoisjoukoissakin palvellut lääkäri paikalla 24/7.

– Turhia riskejä emme ottaneet ja kävimme lääkärin kanssa ennakkoon kaikki tehtävät läpi, kartoitimme mahdolliset riskit sekä teimme evakuointisuunnitelman. Lääkäri oli myös mukana kaikissa tehtävissä ja hänellä oli kaikki tarvittavat tarvikkeet ja lääkkeet.

8. Oliko jotain, mistä olit erityisen huolissasi kuvauksissa?

– Kyseessä on aika orgaaninen ohjelma, eikä ohjelmassa ole esimerkiksi käsikirjoitettuja tippumisia tai luovuttamisia. Kun kuvauksissa eletään sen mukaan mitä tapahtuu, niin hieman jännitti, onko meillä kahden jakson jälkeen enää kokelaita jäljellä. Ei se kuitenkaan niin iso huoli ollut, että yöunia olisin menettänyt.

9. Mikä oli yllättävintä, mitä kuvausten aikana tapahtui?

– Suurin yllätys oli julkkisten sinnikkyys. He eivät pienestä valittaneet ja antoivat kaikkensa heti ensimmäisestä tehtävästä.

10. Mikä oli vaarallisin tilanne, mikä kuvausten aikana tapahtui?

– Vaaraan emme ketään asettaneet, vaan kaikki tehtävät suunniteltiin ja toteutettiin turvallisesti. Tom Packalénin ensimmäisen jakson liukastuminen oli epäonnekas tapaturma.

11. Tapahtuiko kuvausten aikana jotain sellaista, mitä ette osanneet lainkaan odottaa?

– Kuvauksissa elettiin tunti ja päivä kerrallaan, eikä koskaan voinut tietää miten joku reagoi eri tilanteissa. Olimme kuitenkin hyvin valmistautuneet, joten mitään ylitsepääsemättömän yllättävää ei tapahtunut.

12. Mistä syystä otitte ohjelman juuri julkkiksia?

– Ihmisillä on usein jokin mielikuva julkkiksista, joten heidän mukanaolonsa on lähtökohtaisesti kiinnostavaa. Ohjelmassa heistä nähdään uusia puolia ja he oppivat myös uusia asioita itsestään. Oli hienoa saada mukaan niin monipuolinen kattaus eri alojen julkkiksia.

13. Neljännessä jaksossa nähtiin kohtaus, jossa Amin Asikainen nyrkkeili kahta ihmistä vastaan, mutta hän itse ei saanut lyödä ollenkaan. Mihin tämä päätös perustui ja kuka sen teki?

– Tehtävän tarkoitus ei ollut selvittää, kuka on paras nyrkkeilijä, vaan kenen henkinen kantti kestää. Eli kuka pystyy laittamaan tunteet sivuun ja suorittamaan annetun tehtävän, oli se sitten kuinka epämiellyttävä tahansa.

– Kokelaita ei ohjelmassa aseteta vaaraan. Olisi ollut vaarallista, jos Amin olisi lyönyt. Hän on ammattinyrkkeilijä, joten teimme päätöksen kouluttajien kanssa yhteistuumin, ettei Amin saa lyödä. Aminin kohdalla testi oli kuitenkin henkisesti sama kuin muilla, eli miten pää kestää annetun tehtävän.

Lue lisää: Oliko liian suuri riski valita ohjelmaan ihminen, joka ei ole ikinä seurustellut? Tuottaja vastaa 11 Ensitreffit alttarilla -kysymykseen