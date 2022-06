Nyt selvitetään suomen kielen paras kirosana! Valitse suosikkisi 34 sanan listalta tai ehdota omaa

Mikä on mielestäsi suomen kielen paras kirosana? Kerro meille! Varoitus: tässä jutussa on hirveästi kirosanoja.

Suomen kieli on kirosanoja pullollaan, vaan mikä niistä on sinun suosikkisi?

Vittu, saatana vai perkele? Vai kenties helvetti tai paskanmarjat?

Suomen kieli on pullollaan päräyttäviä kirosanoja, ja niitä myös käytetään paljon. Professori Reijo Heikkinen kertoi taannoin Ylelle, että suomalaiset ovat skottien, irlantilaisten ja venäläisten kanssa Euroopan ahkerimpia kiroilijoita.

Kun mietimme hyvää kirosanaa, huomioimme miltä sana kuulostaa ja mitä se merkitsee.

Joskus kirosanat tulevat kuin selkärangasta sen enempää miettimättä. Toisinaan valitsemme mielestämme pahimman mahdollisen kirosanan, joskus taas lievemmän ilmauksen.

Reaktion tai solvauksen lisäksi kirosana voi olla paljon muutakin.

– Niitä käytetään esimerkiksi vahvistussanoina (Helvetin hyvä! Älä helvetissä!), sävypartikkeleina (Oli siellä vittu ikävää) ja lauseen alkuun tai loppuun liittyvinä lisäyksinä (Saatana mä unohdin sen kokonaan! No kerro jo jumalauta!), kirjoittaa Eero Voutilainen Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla.

Me Naiset on jo selvittänyt, mikä suomen kielen sana saa suomalaisten veret kiehumaan ärsyttävyydellään. Olemme kertoneet senkin, mikä suomen kielen sana on kaikkein veikein eli hauskin.

Nyt on aika selvittää, mikä on suomen kielen paras kirosana!

Listasimme kyselyyn 34 kirosanaa. Nyt haluamme tietää, mikä niistä on juuri sinun mielestäsi kaikkein parhain. Voit myös ehdottaa suosikkiasi listan ulkopuolelta.

Äänestä suomen kielen parasta kirosanaa täällä.

Julkaisemme äänestyksen tulokset myöhemmin.

