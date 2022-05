Mitä koirat oikein saavat selville toistensa pissoja haistelemalla? Haimme professorilta vastauksen tähän polttavaan kysymykseen

Sanotaan, että koirien pissäjäljet ovat kuin koirien päivän lehti tai some – mutta voiko se pitää paikkansa? Eläinlääketieteen professori Outi Vainio kertoo.

Hei, tästä on kulkenut joku tuttu!

Lähes kaikki koiranomistajat ovat todennäköisesti joskus kuulleet, miten koirien pitää lenkillä antaa haistella muiden pissoja, sillä se on koirien päivän lehti ja Facebook.

Mutta oletko muuten miettinyt, mitä koirat muiden pissoista haistavat? Tietävätkö ne vain, että joku muukin on kulkenut tästä? Vai saavatko ne selville toisen sukupuolen, iän tai kuulumisia laajemminkin?

Soitimme koirien aisteja ja tunteita tutkineelle Helsingin yliopiston eläinlääketieteen professori Outi Vainiolle ja selvitimme vastaukset näihin polttaviin kysymyksiin.

– Koiran pissaaminen on tapa jättää viesti muille koirille ja kertoa, että kävin täällä. Me lähetämme viestin Twitterissä tai teemme päivityksen Facebookissa, koira lähettää omat viestinsä pissaamalla. Sitten toinen koira jättää oman merkkinsä samaan paikkaan.

Reviiritietoisella lemmikillä pissaaminen voi olla myös oman alueen merkkaamista.

– Koira voi merkata, että tästä kohdasta alkaa minun reviirini, älä tule tänne. Koirat koulutetaan tästä tavasta nykyään pois, joten harvemmin reviirin merkkaamista enää on ainakaan kaupunkioloissa.

Mitä tietoa koira sitten saa muiden koirien pissaviesteistä?

Vainion mukaan koira kykenee ainakin erottelemaan, onko viestin jättänyt koira entuudestaan tuttu vai vieras koira.

Sen lisäksi, että koira tunnistaa yksilön, se pystyy pissasta päättelemään hajujäljen jättäneen koiran sukupuolen. Tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että koirat myös tunnistavat, onko pissajäljen jättänyt koira kastroitu tai steriloitu.

– Sitä ei tiedetä, ymmärtääkö koira, että hajujäljen jättäneelle koiralle on tehty kirurginen operaatio. Jos koira törmää tutun koiran hajujälkeen kastraation jälkeen, niin todennäköisesti se kuitenkin huomaa, että toisen haju on erilainen kuin aiemmin.

Vielä tiedetä, mikä merkitys erotelluilla hajuilla on koirille. Hajumerkkien avulla koirat ovat kenties pystyneet tunnistamaan tutut ja tuntemattomat, mikä on auttanut lajia säilymään, Vainio pohtii.

– Jollain tavalla tarkka hajuaisti ja pissaviestit kuitenkin palvelevat koiraa lajina, kun evoluutio on tuottanut tällaisen kyvyn ja se on säilynyt näin pitkään.

Koirilla on erilaisten arvioiden mukaan noin 200–300 miljoonaa hajureseptoria nenässään, kun ihmisellä niitä on 5–20 miljoonaa.

Koira haistaa sairaudet

Koirat kykenevät haistamaan erittäin luotettavasti sairauksia. Vainio pitää todennäköisenä, että kun koirat haistavat sairaudet ihmisistä, niin mitä luultavimmin ne haistavat ne myös muista koirista. Asiasta ei ole täyttä varmuutta, sillä tiede on ollut kiinnostuneempi siitä, mitä koirat voivat ihmisistä haistaa.

– Sitä ei tiedetä, mitä koira ymmärtää siitä, että sairastunut ihminen tai toinen koira haisee erilaiselta kuin ennen.

Koira haistaa luonnostaan asiat, eikä sitä tarvitse opettaa siihen. Koulutusta tarvitaan kuitenkin, jos halutaan, että koira osaa ilmaista haistamiaan asioita, kuten sairauksia, hometta tai tryffeleitä.

– Vain mielikuvitus on rajana. Koiran voi opettaa haistamaan kaikki sellaiset taudit ja vaivat, jotka jotenkin vaikuttavat aineenvaihduntaan ja solujen metaboliaan, niin kuin suunnilleen kaikki vaikuttavat.

” Koira on oppinut, että kun hengitysilman hajun määrä on tietyllä tasolla, niin silloin ihminen tulee kotiin.

Koirat haistavat esimerkiksi matalan ja korkean verensokerin, epilepsiakohtauksen ja erilaiset syövät. Viime vuosina koiria on koulutettu tunnistamaan myös koronaa. Koronakoirat pystyvät erottamaan jopa sen, mihin koronavirusvarianttiin ihminen on sairastunut.

– Todennäköisesti eri virusvariantit aiheuttavat erilaisia muutoksia aineenvaihdunnassa ja elimistön toiminnassa, minkä koira pystyy erottamaan haistamalla.

Tiede ei vielä kykene kuvailemaan varianttien aineenvaihdunnallisia eroja, mutta koira erottaa ne. Se kertoo Vainion mukaan siitä, kuinka tehokas koiran nenä on.

Koirien hajuaisti on osoittautunut sairauksien osalta tutkimuksissa yhtä tarkaksi kuin laboratoriokokeet. Koiran tarkkaan nenään luotetaan myös muissa asioissa.

– Jos koira merkkaa henkilön tai rikospaikan, se on pätevä todiste oikeudessa. Sen verran luottamusta virkavallalla on koiriin, Vainio sanoo.

Ihmeellisen tarkka hajuaisti

Ihminen hahmottaa maailmaa ennen kaikkea silmien kautta. Koirat elävät näkömaailman lisäksi hajumaailmassa, jota me ihmiset emme hahmota.

Koirien hajuaistin tarkkuudesta kertoo esimerkiksi se, että koirat tietävät hajun perusteella, koska omistaja on tulossa kotiin esimerkiksi töistä. Vainio kertoo tutkimuksesta, jossa selvitettiin, mistä koira tietää olla tiettyyn aikaan ovella tai ikkunalla odottamassa omistajaansa.

– Kun ihminen lähtee aamulla töihin, asunnossa on tietty määrä ihmisen hajua. Päivän mittaan hajun määrä vähenee. Koira on oppinut, että kun hengitysilman hajun määrä on tietyllä tasolla, niin silloin ihminen tulee kotiin.

Vainio vahvistaa, että on tärkeää antaa koiran käyttää nenäänsä esimerkiksi kävelylenkeillä.

– Ilman muuta! Se on koiran luontainen sosiaalinen tapa ja lajinomaista käyttäytymistä. Haistelu on koiran hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

