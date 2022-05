Sori, väärinpäin rullaajat! Netissä kiertävä patenttikuva sementoi sen, miten päin vessapaperi kuuluu laittaa telineeseen

Netissä liikkuu taas kuva, joka ratkaisee klassisen riidanaiheen ikihyviksi.

Suomalaisissa kodeissa kinastellaan siivoamiseen ja järjestykseen liittyvistä asioista. Riitaa syntyy, jos toinen on ehdoton siitä, miten jokin asia kuuluu tehdä.

Näin on myös vessapaperin suhteen.

Esimerkiksi Vauva.fi -sivustolla on keskusteltu siitä, miten uudessa parisuhteessa vessapaperin rullaussuunta on hiertänyt suhdetta. Kumpikin on vessakäynnillään kääntänyt rullan eri päin. Kommenteissa on todettu, että suhde ei tule kestämään, ellei kummallekin hankita omia vessoja tai ainakin vessapaperitelineitä, jotta molemmat saavat laittaa rullansa oikeinpäin.

Mutta mikä oikeastaan on oikeinpäin? Se selviää vessapaperirullan patentista.

Kuva patentista on levinnyt vuosien varrella netissä moneen otteeseen, ja nyt se on taas suosittu Twitterissä. Patenttikuvasta näkee selvästi, miten päin rulla kuuluu telineeseen laittaa.

Paperin kuuluu kulkea rullan etupuolelta.

Jos upotus ei näy, katso kuva tästä.

Tosin Twitter-kommenteissa huomautetaan, että patentin tyyli ei toimi, jos omistaa kissan. Ehkä kissan omistavat pariskunnat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että paperi laitetaan heidän kotonaan väärinpäin.

Enemmistölle suomalaisista vessapaperin oikea rullaussuunta ei tule järkytyksenä. Kun kysyimme vuonna 2021 vessapaperin rullaussuunnasta ja muista arkisista valinnoista, 90 prosenttia yli 100 000 vastaajasta kertoi laittavansa vessapaperin telineeseen niin, että paperi tulee yläsuunnasta.

Patenttikuvan myötä asiasta ei tarvitse riidellä enää koskaan. Ylimääräisten vessapaperitelineiden ostamiseltakin vältytään – ainakin, jos väärässä olleet paperinrullaajat ovat valmiita myöntämään tappionsa.

