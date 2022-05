Herkkumatka Tukholmaan! Kokosimme makeimmat tärpit, joita ei kannata missata

Ruotsalaiset ovat hakoja leipomaan erilaisia paakelsseja, joilla sulostuttaa kahvihetkeä.

Tukholma on pullahiirien paratiisi. Yksi käymisen arvoinen kahvipaikka on Nybergs Hembageri & Konditori.

Moni kuluttaa päivä Tukholmassa -risteilynsä tallustelemalla keskustan kaduilla ilman sen kummempaa päämäärää. Päivän voi käyttää myös hyödyllisesti maistelemalla mahdollisimman monenlaisia ruotsalaisia leivonnaisia!

Ruotsalaisten kahvittelukulttuuri fika tiedetään meilläkin, mutta siihen olennaisesti kuuluvat leivonnaiset ovat kanelipullaa lukuun ottamatta vähemmän tuttuja.

Klassikkoleivos biskvi on huumaavan täyteläinen manteli-ihanuus. Useimmiten se on päällystetty suklaalla.

Ruotsalaisia eivät kahvittelussa trendit paljon heiluttele, vaan he luottavat klassikoihin. Sen huomaa katukuvasta: kun meillä on joka kulmalla (ruotsalaisen!) Espresso House -ketjun kahviloita, Ruotsissa on vielä paljon perinteisiä konditorioita, kondiksia. Niitä ei tarvitse metsästää, riittää kun kävelee sisään paikkaan, jonka oven yläpuolella valokyltissä lukee Konditori. Erinomainen leivonnaiselämys on yleensä taattu.

Jos napa alkaa rutkua, useimmat herkuista kestävät hyvin myös tuliaisina kotimatkan Suomeen.

Maista ainakin näitä

Dammsugare

Eli imuri eli punssirulla – todellinen ruotsalainen fika-klassikko, jonka tunnistaa vihreästä marsipaaninauhasta. 7 Elevenin punssirullat ovat valtavia jötiköitä, kuvassa hienostuneempi Akademi bokhandelnin kahvilan versio.

Punssirulla on toinen klassikko.

Erikoispullat

Ottaako kaneli-, kardemumma- vai mantelipulla? Kas, siinäpä pulma. Mantelipullissa on sisällä ihana mantelitöhnä ja toscamainen päällinen.

Mr. Caken red velvet -croissant

Tukholmalaisten myönnytys trendeille on tämä amerikkalais-ranskalainen, makea täytecroissant, jonka ulkonäkö vaatii Instagram-kuvan.

Red velvet -croissu, pakko maistaa!