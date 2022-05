Listasimme 9 asiaa, jotka kaikki ryhmäliikuntatunneilla käyvät tietävät

Et ole ainoa, joka on vahingossa ottanut paikan juuri siitä kohdasta liikuntasalia, jossa Maija on jumpannut 90-luvulta asti.

Ryhmäliikuntatunneilla huomaa jo muutamassa viikossa, missä on kenenkin vakiokävijän ”oma paikka”.

Koko tähänastisen 2000-luvun liikunta-alan trendeihin on kuulunut ryhmäliikunta. Ei ihme, sillä porukassa ja musiikissa on voimaa! Ryhmäliikuntalajien tarjonta on valtava, joten jokaiselle löytyy yleensä jotain.

Aloitteleva ryhmäliikkuja saattaa kummastella käytäntöjä, jotka ovat salilla pidempään käyneille itsestäänselvyyksiä.

Listasimme yhdeksän asiaa, jotka kaikki ryhmäliikuntatunneilla aktiivisesti käyvät taatusti tietävät.

1. Superjumppapirkot ja -pekat, jotka käyvät joka ikisellä tunnilla. Ei väliä, meneekö aamun ensimmäiselle vai illan viimeiselle tunnille, muutamat tietyt kasvot löytyvät aina samasta kohtaa salia. On mysteeri, missä välissä tämä pieni joukko ihmisiä esimerkiksi syö, nukkuu tai käy töissä.

2. ”Omat paikat” ryhmäliikuntasalissa. Ryhmäliikuntasalissa voi valita paikan oman mielensä mukaan – siis teoriassa. Käytännössä joka jumppaajalle on kauden tai kausien mittaan vakiintunut oma paikka, jolle on päästävä. Uudelle salille vaihtaessa tietää vieneensä jonkun paikan, kun jumppatunnilla joku liimautuu aivan kylkeen.

Vapaa pyörä? Ehei, siinä on ollut Leenan paikka 90-luvulta saakka!

3. Hyvän päivän tutut. Kun on joka viikko samassa jumpassa samojen tyyppien kanssa, jossain vaiheessa heitä alkaa tervehtimään pukkarissa. Mutta mitä pitää tehdä, kun jumppatuttava tulee vastaan perjantaina Alkon viinihyllyllä tai sunnuntaina hampurilaisravintolassa? Tunnistaakohan hän edes, jos moikkaan?

P.S. Jumppatunneilla on tiettävästi luotu elinikäisiä ystävyyksiä, joten moikkaaminen ja kuulumisten vaihtaminen todellakin kannattaa.

4. Suosikkiohjaaja. Yksi on usein ylitse muiden. Lempiohjaajan vitsit ovat parhaita, liikkeet näyttävimpiä kuin muilla ja musiikinvoimakkuuskin on juuri täydellisesti säädetty. Muissa ohjaajissa ei ole mitään vikaa, mutta suosikissa on jotain selittämätöntä taikaa, joka muilta puuttuu.

5. Maailmanloppu, kun suosikki on poissa. Jos lempiohjaaja sitten onkin poissa syystä x tai y, päivä on pilalla. Etenkin, jos ohjaaja on muuttunut viime hetkellä, yllättävä muutos voi pilata päivän.

6. Menojen suunnitteleminen jumppien ympärille. Ainakin himojumppaajat käyvät pitkälti samoilla tunneilla viikoista, kuukausista ja vuosista toiseen. Jumppien ympärille suunnitellaan työvuorot, kavereiden tapaamiset, treffit ja lasten harrastukset. Muut menot menevät viikon tärkeimpien tuntien edelle vain erikoistapauksissa.

7. Tietyt varusteet tietyille tunneille. Oletko huomannut, että tietyille tunneille pukeudutaan tietyillä tavoilla? Esimerkiksi joogaan moni valitsee trikoot ja maanläheisiä värejä, kun taas hiit-tunnille puetaan shortsit ja neon-värejä. Toki joukosta löytyy myös niitä, jotka luottavat mustiin vaatteisiin tunnista riippumatta.

8. Tammikuun ruuhkat. Kun vuosi vaihtuu, ryhmäliikuntasalit täyttyvät uudenvuodenlupauksen tehneistä. Tunneille on pitkät jonot, eikä omille vakiotunneille välttämättä mahdukaan.

Vuosia jumpissa käyneet myös tietävät, että helmikuussa helpottaa. Suurin osa liian innokkaasti liikuntaharrastuksen aloittaneista luovuttaa siihen mennessä. Sitten ympärillä on jälleen pelkästään tuttuja kasvoja, joiden kanssa on liikuttu kesät talvet.

9. Muut eivät aina ymmärrä innostusta. Kun selittää silmät säihkyen uudesta Bodypump-ohjelmasta tai superhyvästä yhteishengestä eilisellä jumppatunnilla, ryhmäliikuntaa vierastavat katsovat yleensä hieman kieroon.

