Olisitko itse tiennyt? Testi paljasti, mitä lintuja suomalaiset eivät tunnista – kohuttu ja puhuttu siivekäs aiheutti kovasti päänvaivaa

Jo 300 000 suomalaista on testannut linnuntunnistustaitojaan Me Naisten visassa, mutta vain pieni osa on suoriutunut täysin pistein. Vaikeinta lintuvisailijoille on ollut erottaa toisistaan kaksi huonomaineista hanhea.

Osaatko nimetä kuvan linnut?