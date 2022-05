14 asiaa, jotka lähes jokainen on kuullut vanhemmiltaan – moniko näistä kuulostaa tutulta?

Miten niin jälkiruokaa ei voi syödä ennen kunnon ruokaa?

Välillä vanhemmat kertovat valkoisia valheita suojellakseen lapsiaan, tai päästäkseen itse helpolla. Niistä monet ovat sellaisia, joita on käytetty useissa perheissä.

Myös tiettyjä faktoja kierrätetään perheestä toiseen. Esimerkiksi lause ”voisit joskus siivota huoneesi pyytämättä” saattaa viedä ajatukset takaisin lapsuuteen.

Listasimme 14 asiaa, jotka moni on kuullut joskus vanhemmiltaan. Osan moneen kertaan.

1. Silloin kun minä olin nuori... Vanhemmat muistelivat esimerkiksi sitä, kuinka kouluun hiihdettiin kesät talvet ja miten kouluruokana oli joka päivä tillilihaa. Muutoinkin kaikki tuntui olevan rankempaa.

2. Autossa kattovalon päälle laittaminen on laitonta. Seurauksena on kolarin ajaminen, kun kuski häikäistyy.

3. Se on vain hyvä, jos on tylsää. Sitä seurasi usein jokin naurettavalta tuntunut ehdotus, kuten siivoa vaikka huoneesi tai leiki pienempien sisarustesi kanssa.

4. Jälkiruokaa ei voi syödä ennen kuin on syöty kunnon ruoka. Miten niin ei muka voi? Onneksi aikuisena voi!

5. Tontut kurkkivat ikkunoista. Toisaalta on pakko myöntää, että kyseessä oli tehokas keino. Kiukkukohtaus loppui kuin seinään, ruoka alkoi yhtäkkiä maistua ja ryhtikin suoristui, kun kuvitteli karmeaa mahdollisuutta joululahjattomaan jouluun.

6. Raha ei kasva puussa. No ei niin, mutta sitä saa taikaseinästä taikakortilla!

7. Nyt ei osteta karkkia, limua tai sipsejä, kun kotona on. Mutta ei koskaan edes ollut!

8. Nyt ei mennä hampurilaisravintolan kautta, koska kotona on ruokaa. No on varmaan, mutta ei ranskalaisia.

9. Jos irvistää, naama voi jäädä siihen asentoon.

10. Kerromme sinulle sitten, kun olet isompi. Olisi pitänyt kirjoittaa ylös ne lukuisat asiat, joista on luvattu keskustella vanhemmalla iällä, sillä eihän niihin enää koskaan palattu.

11. Jos ei kelpaa, voi olla syömättä. Mutta kun tänään ei olisi tehnyt mieli kanaa ja riisiä, vaan pizzaa, hampurilaisia, hodareita ja kalapuikkoja.

12. Pöydästä ei poistuta ennen kuin lautanen on tyhjä. Tämä oli edellisen vastakohta. Riippui varmaan vanhempien jaksamisesta, kumpi vastaus ruokapöytäkiukutteluun päätettiin antaa.

13. Voisit edes joskus siivota huoneesi pyytämättä. Lapsen elämässä nyt vain sattui olemaan jännittävämpääkin tekemistä.

14. Sinä olit pienenä niin suloinen lapsi. Tätä alkoi kuulla teini-iässä, jolloin ei tainnut enää aina olla niin kiva ja suloinen vanhempien mielestä.