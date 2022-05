Lomalle! Poimimme 8 matkakohdetta ulkomailta ja vähintään yhtä hyvät vastineet niille kotimaasta

Kylpylään Budapestiin vai sittenkin Jyväskylään? Valitse kesän matkakohde tunnelman mukaan –uskallamme väittää, että samaan fiilikseen pääsee niin kotimaassa kuin kauempanakin.

1. Dyynejä siellä, dyynejä täällä

Tanskan länsirannikko valtavine dyyneineen on kesällä hieno lomakohde, esimerkiksi Løkken pohjoisessa ja Hvide Sande etelämmässä.

Vuokrapyörillä voi ajella dyynien vierustoja kanervikkoisilla nummilla, välillä pulahtaa mereen uimaan ja palata kylille syömään herkullista kalaruokaa – koko perheen aktiivi- ja löhölomaa parhaimmillaan. Tanskan pohjoisimmassa kolkassa, Skagenin kalaravintoloissa, saa seudun tuoreimmat katkaravut.

Suomestakin löytyy varsin oivat rannat dyyneineen Yyteristä, Kalajoen hiekkasärkiltä ja Hailuodon Marjaniemestä. Vilkkain Kalajoki tarjoaa monia aktiviteetteja: on seikkailurataa, vesipuistoa, golfia, pakohuonetta ja surffibaaria.

2. Fillaristin unelmia

Turun saariston rengastie on monelle suomalaiselle pyöräilijälle tuttu. Jos se on jo koluttu, useampikin vastine löytyy Hollannista, jonka rantaviivan suunnilleen pystyy ajamaan päästä päähän. Esimerkiksi Haagin kyljessä olevassa Scheveningenissä on pyöräiltävää rantaviivaa, ravintoloita ja nähtävää. Osa Alankomaiden pyörätieverkoston reiteistä ulottuu myös Belgiaan ja Saksaan.

3. Syömäänhän tänne tultiin!

Italia on pizzamaista tunnetuin, siellä hyvän lätyn saa liki mistä vain, mutta klassikko on hallussa täällä meilläkin. Napolilaistyylinen Via Tribunali -ketju on perustanut paikat Helsinkiin, Turkuun ja Kolarin Äkäslompoloon. Edessä kesälomareissu pääkaupunkiseudulle? Roomalaistyyppisen pizzan ystävälle voi suositella Putte’s-ravintoloita, joiden täysin omanlaistaan artesaanipitsapohjaa ei suotta kehuta.

4. Saarelta seuraavalle

Ihan kuin ulkomailla! Välimerellisiin saarihyppelytunnelmiin voi päästä myös Suomessa Ahvenanmaan saaristolaivoilla (etenkin jossain Brändön ja Kumlingenin välillä), jos sattuu olemaan helle ja auringosta voi nauttia kannella. Tänä kesänä kiinnostaa erityisesti reitti Kökar – Sottunga – Föglö – Långnäs.

Astetta kuumempaa on Kreikassa. Rauhallista lomaa voi viettää vaikka paikallisten suosimalla Tinoksella, mutta jos kaipaa villejä rantabileitä, sen kun saarihyppelee viereiselle Mykonokselle ja suuntaa Paradise tai Super Paradise beachille. Baila, baila!

5. Kun tekee mieli kylpemään

Vierailu Széchenyin ikonisessa terveyskylpylässä Budapestissä on unohtumaton elämys, kunhan ensin vain tajuaa, miten siellä kuuluu toimia.

Hotelli Laajavuoren spa Jyväskylässä kalpenee Széchenyille ehkä arkkitehtonisesti, mutta sen ikkunoista avautuvat hienot maisemat. 1970-luvun nuhjaantunutta charmia henkivällä hotellilla on vauhdikas historia kaupungin virallisena rallimajoittajana. Ja on siellä vietetty myös yhdet Matti Nykäsen häistä.

6. Vähän isompaa kukkulaa

Jotkut hehkuttavat nuoria poimuvuoria ja alppikyliä, ja toki Alpit näyttävät telkkarista katsottuna tavallaan hienoilta. Talviurheiluviikonlopuista tuttu Oberstdorf on kuulemma hyvä lähtöpaikka huimille vaellusreiteille. Mutta kyllä rahoistaan pääsee lähempänäkin, esimerkiksi Kuusamossa. Karhunkierros on, aktiviteetteja ja palveluitakin on, korkeintaan vähän korkeuseroissa hävitään. Ja onko heillä siellä Keski-Euroopassa Kitkajokea, eipä ole.

7. Vanhoja kaupunkeja

Italian Toscanassa autoillessa vastaan tulee yksi toisensa jälkeen mitä hurmaavampia keskiaikaisia kukkulakaupunkeja, kuten Pienza, Montepulciano, San Gimignano ja Cortona. Juuri kun luulet nähneesi maailman suloisimman ikivanhan kaupungin, seuraavassa kylässä on vieläkin upeampi.

Suomessa vanhankaupungin tunnelmaan pääsee Porvoon mukulakivikaduilla ja Rauman puutalokortteleissa. Vanhan Rauman kujat vilkastuvat heinäkuussa vietettävän pitsiviikon aikaan (23.–31.7.2022). Viikon huipennus on Mustan pitsin yö.

8. Ihanat vohvelit rannalla

Naantalin helmi on idyllinen venesatama. Kahviloita on vieri vieressä – kannattaa poiketa ainakin suositussa vohvelikahvila Amandiksessa, jonka terassilta kelpaa ihailla satamaan rantautuvia purjeveneitä. Naantalin isosisko on merellinen Nizza, jossa nautitaan vohveleiden sijaan crêpesejä. Isojen lettujen kanssa juodaan kellarinmakuista siideriä keraamisista teekupeista.