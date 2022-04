4 koukuttavaa uutuussarjaa, jotka haluat nähdä juuri nyt – yksi on niin ihana, että vähän itkettää

Kaipaatko uutta katsottavaa? Nämä suoratoistopalvelujen uutuudet kannattaa katsastaa.

1. Heartstopper

Mistä näkee: Netflix

”Mahdollisesti television ihastuttavin sarja”, julistaa The Guardian. Kuoroon on pakko yhtyä.

Heartstopper kertoo 14-vuotiaasta Charlie Springistä (Joe Locke), joka iskee silmänsä suosittuun rugbypelaaja Nick Nelsoniin (Kit Connor). Charlien ystävät julistavat ihastuksen tuhoon tuomituksi, mutta yllättäen Charlie ja Nick ystävystyvät nopeasti.

Nickin ja Charlien ystävyydestä alkavan suhteen seuraaminen kutkuttaa.

Sarja perustuu brittiläisen Alice Osemanin sarjakuvaan, joka alkoi ilmestyä alun perin netissä vuonna 2016. Oseman on myös Netflix-sarjan käsikirjoittaja. Sarjakuvamaisuutta on saatu mukaan piirrosanimaatioilla: kun ihastuneiden teinien kädet koskettavat, kipinöitä sinkoilee ruudulla. Ne tuntuvat katsojan vatsanpohjassa asti. Juuri tuolta ihastuminen teininä tuntui!

Ihanan samaistuttavaa on myös se, miten sarja kuvaa nuorten välistä kommunikointia. Katsoja saa seurata puhelimen näyttöä, kun Charlie kirjoittaa Nickille Instagram-viestin, pyyhkii sen pois, muotoilee uudelleen ja hipaisee sitten hermostuneena lähetä-nappia.

Alkuperäissarjakuvasta muistuttavat piirrosanimaatiot tuovat sarjaan persoonallisuutta.

Heartstopper kertoo rakkaudesta ja ystävyydestä, mutta ennen kaikkea itsensä ja toisten hyväksymisestä. Lähes kaikki sen hahmot kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Erityisen hienosti sarja käsittelee biseksuaalisuutta. Vaikka sateenkaarihahmoja on alkanut näkyä televisiossa yhä enemmän, biseksuaalisuus sivuutetaan yhä usein tai sitä käsitellään välivaiheena. Heartstopper ei sorru tähän.

Vaikka sarja kertoo teineistä, on se virkistävää ja toisaalta katkeransuloista katsottavaa myös aikuisille. Monet nettiarviot toistavat samaa: olisipa tällainen ollut olemassa jo omassa nuoruudessani.

Charlien ja Nickin lisäksi sarjassa seurataan heidän ystäviensä elämää. Kuvassa Darcy (Kizzy Edgell) ja Tara (Corinna Brown).

Suloinen, hauska ja koskettava Heartstopper on kaukana Euphorian kaltaisten teinisarjojen synkkyydestä. Se ei sisällä huumeita, alkoholia tai seksiä. Se on myös sokerisempi ja siveellisempi kuin niin ikään kehuttu brittiläinen teinisarja Sex Education.

Lue lisää: Lisää tätä! Jokaisen kannattaisi katsoa Netflixin kehuttu teinisarja – 10 tärkeää asiaa, jotka se opettaa seksistä ja seksuaalisuudesta

Oscar-palkittu Olivia Coleman nähdään sarjassa Nickin äitinä.

Osemanin alkuperäissarjakuvassa Charlien ja Nickin tarina on jatkunut Netflix-sarjaa pidemmälle, joten toivoa sopii, että Heartstopper saa jatkoa tulevaisuudessa. Sarja on nimittäin niin ihana, että vähän itkettää.

2. Anatomy of a Scandal

Mistä näkee: Netflix

Netflixin minisarja Anatomy of a Scandal alkaa mystisissä merkeissä. Brittiministeri James Whitehouse (Rupert Friend) kertoo vaimolleen Sophielle (Sienna Miller) tehneensä ”helvetin ison virheen”.

Tuosta hetkestä lähtien sarja imaisee mukaansa niin tiukasti, että kaikki kuusi jaksoa on hetkessä katsottu.

Jamesia epäillään rikoksesta, mutta teon taustat alkavat selvitä vasta sarjan loppupuolella. Päähenkilö on kuitenkin Sophie, joka seuraa sivusta miehensä oikeudenkäyntiprosessia ja pohtii samalla omaa rooliaan ministerin vaimona.

Sarja perustuu Sarah Vaughanin samannimiseen romaaniin. Se käsittelee me too -teemaa, ja saattaa saada välillä verenpaineen nousemaan.

Downton Abbey -sarjan fanilla kesti hetken ennen kuin sai sisäistettyä, että Michelle Dockery on syyttäjä Kate Woodcroft, ei brittiepookista tuttu Granthamin jaarlin Mary-tytär. Dockery on kuitenkin hyvin uskottava myös syyttäjän roolissaan.

3. Our Flag Means Death

Mistä näkee: HBO Max

Hienostoelämää elävä Stede Bonnet (Rhys Darby) kyllästyy auvoisaan perhearkeensa ja ryhtyy merirosvoaluksen kapteeniksi. On vain yksi ongelma: Stede on merirosvoksi aivan liian kiltti ja pehmeä. Häntä halveksiva miehistö on jatkuvasti kapinan partaalla.

Tarina saa käänteen, kun Stede tapaa pahamaineisen merirosvokapteeni Mustaparran (Taika Waititi). Nahkaan pukeutunut, risupartainen Mustaparta potee kriisiä, sillä hän on tylsistynyt elämäänsä hurjana rosvona. Syntyy yllättävä ystävyys – ja orastava romanssi.

Stede Bonnet (Rhys Darby) yrittää sopeutua merirosvoelämään. Apuna kirjuri Lucius (Nathan Foad).

Tällainen asetelma on HBO Maxin alkuperäissarjassa Our Flag Means Death. Kutkuttavan hauska, hieman pähkähullu ja yllättävän koskettava sarja on ylittänyt kaikki odotukset. Vain viikko ilmestymisensä jälkeen sen uutisoitiin olevan Yhdysvaltojen suosituin uutuussarja, vaikkei sillä ollut apunaan näyttävää mainoskampanjaa.

Our Flag Means Death sijoittuu merirosvoilun kultavuosiin 1700-luvun alkuun. Se pohjautuu löyhästi tosielämän merirosvon, Stede Bonnetin elämään. Bonnet tunnettiin ”herrasmiesmerirosvona”, joka maksoi miehistölleen palkkaa.

Sarjan on luonut David Jenkins ja tuottanut Mustapartaa näyttelevä Taika Waititi. Uusiseelantilainen, Oscar-palkittu Waititi tunnetaan muun muassa elokuvista Jojo Rabbit ja Thor: Ragnarök sekä kehutusta vampyyrikomediasarjasta What We Do in the Shadows.

Ohjaajana paremmin tunnettu Taika Waititi on karismaattinen Mustaparran roolissa.

Sarjan suosio todistaa, että inklusiivisille tarinoille on tilausta. Lähes kaikki merirosvolaivan jäsenet ovat jollain tavalla erilaisia esimerkiksi sukupuolensa, seksuaalisuutensa tai vaikkapa puhevikansa vuoksi. Nämä erilaisuudet hyväksytään ilman sen suurempaa numeroa.

Kymmenestä 30 minuutin jaksosta koostuva sarja koukuttaa aluksi hauskuutensa ansiosta. Se paranee edetessään, ja mitä pidemmälle päästään, sitä enemmän katsoja kiintyy merirosvolaivan hölmöihin hahmoihin. Lopputekstien vieriessä saatat hyvin löytää itsesi pyyhkimästä kyyneleitä kotisohvalla.

4. He’s Expecting

Mistä näkee: Netflix

Ei noin voi käyttäytyä toista ihmistä kohtaan! Tämä on tunne, joka valtaa mielen useamman kerran Netflixin japanilaista He’s Expecting -sarjaa katsoessa.

Samassa silmänräpäyksessä katsoja tajuaa: tuo on juuri sitä käytöstä, jota raskaana olevat naiset kohtaavat maailmassa joka päivä.

Sarjan asetelma on tasa-arvon näkökulmasta kiehtova. He’s Expecting tapahtuu maailmassa, jossa cis-miehet voivat tulla raskaaksi. Sarjassa miesten raskauksia on raportoitu ympäri maailmaa viimeisen 50 vuoden ajan säännöllisesti.

Niin yleistä miehen raskautuminen ei kuitenkaan ole, että se pelottaisi sarjan päähenkilöä, 37-vuotiasta mainosalalla työskentelevää Kentaroa – kunnes hän päätyy huonovointisuuden vuoksi sairaalaan. Siellä lääkäri kertoo epäuskoiselle Kentarolle, että tämä kantaa vatsassaan yhdeksän viikon ikäistä sikiötä.

Miten käy Kentaron juuri solmitun huippudiilin nyt, kun hän päättääkin pitää lapsen? Entä kuinka lapseen suhtautuu Kentaron satunnainen seksikumppani, naispuolinen toimittaja Aki?

He’s Expecting ei erikoisesta asetelmastaan huolimatta ole epäuskottava tai dystooppinen, vaan asetelma on juuri riittävästi vinksallaan, jotta sarjassa pystytään nostamaan esiin ne epäkohdat, joista naiset kärsivät.

Minisarjan kahdeksan jaksoa katsoo nopeasti. Plussaa tulee siitä, että jaksot ovat kestoltaan alle puolituntisia – kyllästyä ei siis ehdi.

Lue lisää: Netflix, HBO vai jokin muu? Vertailimme 11 suoratoistopalvelun sisällöt ja hinnat – katso, mikä itsellesi sopisi parhaiten

Lue lisää: Listasimme 15 kuluneen vuoden puhutuinta ja kehutuinta tv-sarjaa – jos et vielä nähnyt näitä, tiedät, mitä tehdä viikonloppuna