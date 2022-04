Apua, small talkia! 6 englanninkielistä ilmausta, jotka menevät monelta suomalaiselta yli hilseen

Näennäisen yksinkertaiset englannin kielen ilmaukset tuottavat suomenkieliselle helposti päänvaivaa – tai aiheuttavat hassun vastauksen.

Sohvalla vasemmalla on suomalainen, joka alkoi kertoa elämäntarinaansa vastauksena How do you do -kysymykseen. Onneksi kuulijoilla on teetä ja leivoksia.

Suomalaisilla on yleisesti ajateltuna hyvä englannin kielen taito. Small talkin kanssa emme välttämättä ole automaattisesti aivan yhtä hyviä, sillä mukavien jutustelu vieraampienkin ihmisten kanssa ei Suomessa kuulu kulttuuriin yhtä olennaisesti kuin vaikkapa Yhdysvalloissa.

Saman ilmiön on huomannut Suomessa asuva amerikkalainen Joey Bradley, joka on puhunut aiheesta Tiktokissa. Sometilillään Bradley on muun muassa paljastanut, ettei oikeaoppinen vastaus kysymykseen What’s up? olekaan Good.

Tämän innoittamana listasimme kuusi small talkiin liittyvää ilmausta, joiden kanssa moni suomalainen menee hämilleen, ellei peräti metsään.

1. What’s up?

Suomalainen kääntää tämän helposti päässään: mitä kuuluu? Oikeasti kuulumisten sijaan tässä kysytään, mitä on meneillään tai mitä tapahtuu. Siksi tähän ei kuuluisi vastata esimerkiksi good. Sen sijaan nothing much on oikeaoppisempi vastaustapa.

2. How are you?

Tämä kysymys saatetaan esittää vain kohteliaisuudesta tervehtiessä. Etenkin puolituttujen kohdalla kyse ei välttämättä ole siitä, että kysymyksen esittäjä oikeasti odottaisi pitkää selostusta kuluneiden päivien kuulumisista.

Varma tapa on vastata vain lyhyesti, että kuuluu hyvää.

3. How do you do

Tämän kuullessaan tekisi jälleen mieli alkaa kertomaan omia kuulumisiaan. Kyseessä ei taida kuitenkaan olla oikea kysymys, vaan vain tapa tervehtiä hello-sanan tapaan.

Oikeaoppinen tapa vastata voisi olla toistaa sama how do you do takaisin, mutta myös lyhyt fine, and you? on nykypäivänä erittäin yleinen tapa vastata.

4. Here you are!

Tätä saattaa käyttää vahingossa silloin, kun löytää etsimänsä henkilön tai myöhässä ollut henkilö viilettää paikalle. Oikeasti lausetta käytetään silloin, kun ojentaa jotakin asiaa jollekin.

There you are on oikea ilmaisu, kun henkilö saapuu paikalle.

5. Tell me about it

Helposti voisi ajatella, että tämän lausahduksen suustaan päästänyt ihminen haluaa kuulla lisää tarinasta, josta juuri kerroit. Väärin! Tämä on tapa ilmaista, että ymmärtää toista ihmistä ja pystyy samaistumaan tämän kertomaan asiaan.

6. Up yours

Keskustelukumppani kysyy haluaisitko ottaa mieluummin metron vai mennä taksilla. Up yours saattaa livahtaa huulien välistä nopeasti, kun haluaisi kohteliaasti kertoa, että toinen saa valita vapaasti. Tämä sanapari on kuitenkin oikeasti röyhkeä tapa haistattaa toiselle pitkät.

Oikeaoppinen tapa olisi sanoa up to you.

