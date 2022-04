Listasimme 10 tuiki tuttua sanaa, joiden merkityksen moni on tajunnut armottoman myöhään

Kuinka vanha olit, kun tajusit, mistä sanonta ”än, yy, tee, nyt” tulee? Kaikki eivät moista hetkeä muista, sillä heille sanonta on aina ollut itsestään selvä, eikä siinä ole siis ollut mitään tajuttavaa.

Yllättävän moni tunnistaa kuitenkin hetken, kun sen oivalsi. Hetkinen, siinähän luetellaan nyt-sanan kirjaimet, siis N-Y-T!

Esimerkiksi Vauva.fi-keskustelupalstalla ja Facebookin Naistenhuone -ryhmässä on keskusteltu sanoista, joiden merkityksen on tajunnut nolostuttavan myöhään. Vaikka oikeastaan kyse ei ole mistään nolosta asiasta – kukapa sitä ehtisi pysähtyä arjessaan pohtimaan, mitä merkityksiä kaikkien tuiki tavallisten ja tuttujen sanojen takana piilee.

Listasimme 10 muuta sanaa, joiden merkitys on saattanut avautua monelle yllättävän myöhäisellä iällä.

Maailma tulee sanoista maa ja ilma. Niin itsestään selvää, mutta silti moni on kokenut joskus tämän ahaa-elämyksen.

Valion Eila-tuotteita ei suinkaan ole nimetty Eila-nimisen naisen mukaan. Jotkut uskovat, että tuotesarjan nimi on lyhenne sanoista ”ei laktoosia”, mutta tiettävästi Eila tulee tosiasiassa sanoista ”erinomaista ilman laktoosia”.

Ray-Ban-aurinkolasien nimi on niin tuttu, ettei sanaparin merkitystä ole välttämättä tullut ajatelleeksi. Nimen takana on kuitenkin varsin looginen selitys: se tarkoittaa kirjaimellisesti aurinkolasien tehtävää. Ray on englanniksi säde, ban tarkoittaa estämistä. Ray-Banit ovat siis säteiden estäjät.

Palmolive-saippuamerkin nimi on saattanut tuottaa yllätyksen monille. Suomalaisittain se on tietysti luontevinta rytmittää palmo-liveksi. Mikä ihmeen palmo-live? No ei mikään, vaan nimi tulee sanoista palm ja olive. Yhtiö sai nimensä vuonna 1898, kun silloinen B.J. Johnson & Company valmisti saippuaa palmuöljystä (palm oil) ja oliiviöljystä (olive oil). Saippuasta tuli niin suosittu, että yhtiö nimettiin sen mukaan Palmoliveksi.

Dinsko-kenkämerkin nimi soljuu suussa niin hauskasti ihan sellaisenaan, ettei sitä välttämättä tule sen syvemmin ajatelleeksi. Joku saattaa kuitenkin muistaa sen hetken, kun oivalsi, että kyse on ruotsalaisesta yhtiöstä – ja siten sen nimi tulee tietysti sanoista din sko, sinun kenkäsi.

VR:n junat kuljettavat päivittäin tuhansia suomalaisia paikasta toiseen. Kaksikirjaiminen nimi on niin tuttu, että kaikki eivät välttämättä muista, mistä kirjaimet ovat peräisin: VR-yhtymä oli aiemmin Valtion Rautatiet. Irvileuat ovat toki keksineet lyhenteelle vuosien saatossa muitakin nimityksiä, kuten venaa rauhassa.

Kelalle on käynyt vuosien saatossa vähän sama kuin VR:lle. Lyhenteestä on tullut niin yleinen, että sen takana olevaa merkitystä ei enää tule ajatelleeksi. Kukapa nyt jaksaisi puhua arjessa Kansaneläkelaitoksesta.

Deodorantti on klassikkoesimerkki sanasta, joka on niin vakiintunut, ettei sen alkuperää tule välttämättä ajatelleeksi. Englanniksi de-etuliite tarkoittaa poistamista, odor hajua. Deodorantti eli ”hajunpoistaja”, miten kätevää. Helpointa on tietysti sanoa suomalaisittain ihan vain dödö.

Reset-painike löytyy monista laitteista, esimerkiksi tietokoneista. Suomeksikin saatetaan todeta, että ”resettaa se” tai ”resetoin tämän koneen”. Eipä sitä siis välttämättä tule ajatelleeksi, että re-etuliite ja set tarkoittavat kirjaimellisesti uudelleen asettamista.