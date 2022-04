Tunnistatko itsesi? 11 asiaa, jotka ovat tuskallisen tuttuja hajamielisille – jos siis muistuvat mieleen

Oletko koskaan etsinyt puhelinta, jolla paraikaa soitat? Tervetuloa hajamielisten kerhoon.

Hajamielisyys on piirre, joka saa aikaan huvittavia tilanteita, kun tavaroita löytyy mitä kummallisemmista paikoista. Välillä tavaroiden jatkuva hukkaaminen saa kuitenkin aikaan enemmän ärräpäitä kuin naurua.

Tuntuuko tutulta? Ei hätää, hajamielisyys on yleistä ja siitä ei kannata huolestua, kertoo aivoasiantuntija ja psykologian tohtori Mona Moisala.

– Aivojen työmuisti on rajallinen, joten on luonnollista, että joitakin asioita putoaa pois, jos muistettavaa on paljon, Moisala on sanonut aiemmin haastattelussa.

Listasimme vertaistueksi 11 hajamielisille tuttua juttua.

1. Avaimet ja lompakko ovat aina hukassa

Avainten etsinnästä on muodostunut jo jonkinlainen aamurutiini, kun taaskaan ei muista mihin ne edellisenä iltana laittoi. Pankkikin on jo tottunut kuollettamaan maksukortin, kun lompakko on jälleen teillä tietymättömillä.

” Mestaruustason hajamielinen soittaa ja kertoo hävittäneensä juuri sen esineen, johon sillä hetkellä puhuu.

2. Tavarat tuntuvat häviävän, vaikka ne ovat kädessä koko ajan

Hajamielisyyden korkealla tasolla ollaan, kun puolen tunnin etsimisen jälkeen silmälasit löytyvätkin omasta päästä.

Mestaruustason hajamielinen sen sijaan soittaa läheiselleen ja kertoo hävittäneensä puhelimensa – siis juuri sen esineen, johon sillä hetkellä puhuu.

3. Sata samanaikaista tehtävää

Välillä unohtaa, mitä oli sillä hetkellä tekemässä, kun jokin mielenkiintoisempi ajatus tulee mieleen. Yhtäkkiä sitä sitten havahtuukin siihen, että on aloittanut monta eri asiaa samanaikaisesti – mutta kaikki ovat jääneet kesken.

4. Kuka tämän tähän jätti?

Kuka ihme jätti kahvikupin vessan kaapin päälle?Paitsi että tavaroita häviää oudosti hajamielisen kotona, niitä myös löytyy oudoista paikoista.

5. Haaveilu pitkin päivää

Hajamielinen saattaa melko usein havahtua jääneensä tuijottelemaan ajatuksissaan ikkunasta ulos, vaikka olisi pitänyt keskittyä kokoukseen tai luentoon

Tämä on sekä siunaus että kirous. On ihana taito uppoutua haaveisiin, mutta välillä keskittyminenkin olisi kiva juttu.

6. Kadonnut ajantaju

Onko kello jo noin paljon? Ensin aikaa tuntui olevan paljon, mutta yhtäkkiä sitä huomaakin olevansa jälleen myöhässä. Täytyy siis kiireellä koota tavarat kainaloon ja juosta ulos ovesta – ja hetken päästä palata takaisin sisälle hakemaan lompakkoa, joka unohtui eteisen pöydälle.

7. Nimien muistaminen on tuskallisen vaikeaa

Läheisten nimet muistaa kyllä oikein hyvin, mutta puolituttujen nimiä joutuu joskus miettimään pitkäänkin – vaikka ne olisi kyllä kuullut jo monen monta kertaa.

8. Ai mikä aikataulu?

Milloin tämä kokous on sovittu? Oliko meillä tentti tänään, eikä vasta ensi viikolla? Nämä ovat kysymyksiä, joita hajamielinen saattaa kysyä itseltään.

Kalenteri on hajamielisen paras kaveri, mutta toisinaan asiat lipsahtavat mielestä kalenterimerkinnöistä huolimatta.

9. Kesken lauseen tajuaa, ettei ole kuunnellut yhtään

Keskustelukumppania joutuu usein pyytämään toistamaan asiansa, kun oma mieli onkin vaellellut kesken keskustelun jonnekin ihan muualle. Tarkoitus ei ole loukata, se vain tapahtuu ihan huomaamatta!

10. Ei muista, miten johonkin paikkaan päätyi

Yhtäkkiä saattaa havahtua saapuneensa määränpäähänsä, mutta matka on tyystin hämärän peitossa. Tätä tapahtuu etenkin, jos kyseinen matka taittuu jo rutiininomaisesti.

11. Jotain jää aina jälkeen

Kunnon hajamielisen on mahdotonta käydä kylässä ilman, että kyläpaikkaan unohtuu jokin mukana ollut tavara.