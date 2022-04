Kerro, onko sinulla kotona nämä 10 sisustuslehdille vierasta tavaraa ja roinakasaa – näet samalla, miten muut ovat vastanneet

Pyörivätkö vanhojen laitteiden johdot, yksinäiset sukat ja parempia päiviä odotteleva kirppiskassi sinunkin nurkissasi?

Sisustuslehtien puhtautta hohtavat nurkat eivät yleensä vastaa arkea. Ajoittaiset rojukasat, vaatepinot ja epämääräiset purkit ja purnukat kuuluvat sen sijaan monen kotiin. Ne ovat merkkejä siitä, että kotona asuu joku.

Vastaa kymmeneen kysymykseen rehellisesti. Vastaamisen jälkeen näet, löytyykö muiltakin tavarakasoja.

Puolipuhtaiden vaatteiden kasa

Housut ja hupparit, jotka ovat olleet kerran päällä eivät ole varsinaisesti likaisia, mutta eivät puhtaitakaan. Niitä ei siksi välttämättä halua laittaa pyykkikoriin eikä vaatekaappiinkaan. Monissa kodeissa tällaisten vaatteiden paikka on esimerkiksi tuolin selkänojalla.

Laatikko johdoille, piuhoille ja kaapeleille

Joskus tavarasta luopuminen on vaikeaa. Monessa kodissa on laatikko teknologialle, johdoille ja latureille. Vuosien varrella sinne on kertynyt lähinnä vanhoja laitteita, käytöstä poistuneiden laitteiden latureita ja epämääräisiä piuhoja. Koskaan ei tiedä, mitä laitteita ja johtoja saattaa tarvita!

Purkki tai laatikko kaikelle epämääräiselle

Nurkkiin kertyy herkästi tavaraa, joille ei ole omaa paikkaa. Käsistä, taskuista ja laukun pohjalta löytyy usein kuitenkin asioita, jotka pitää saada tyhjennettyä. Mihin ne päätyvät kotonasi?

Kirppikselle pääsyään odottava kassi

Vaatekaapin siivoaminen on työmaa. Vielä suurempi urakka on viedä pois karsiutuneet vaatteet kirpputorille.

Yksinäinen sukka

Vaatekaapin siivoamisen yhteydessä saattaa löytyä myös yksinäisiä sukkia, joiden pari on ollut kateissa jo kaksi vuotta. Luopuminen tuntuu vaikealta, kun sukassa ei kuitenkaan ole mitään vikaa. Paitsi että sitä on tietysti hankala käyttää ilman pariaan.

Paristot matkalla kierrätykseen

Patterit ja paristot pitää kierrättää. Niiden keräyspisteitä löytyy esimerkiksi ruokakaupoista. Onko kotonasi laatikko tai pussi pattereita, joiden pääsy kierrätykseen on venähtänyt jo viikoilla, kuukausilla tai vuosilla?

Varastoon menossa olevat tavarat

Tavaroiden vieminen varastoon on ikävää etenkin, jos asuu kerrostalossa ja ne pitää viedä pimeälle vintille tai tunkkaiseen kellariin. Siksi monen komerossa tai nurkassa on kestokassi tai pahvilaatikko, joka odottaa pääsyään säilöön.

Vaatteet, joita ei koskaan käytä

Tämä paita minulla oli päällä, kun suutelimme ensi kerran. Ex-poikaystävän kanssa viime vuosikymmenen alussa. Mutta eihän siitä kannata luopua! Samoin liian pienten vaatteiden kanssa, jos ne vaikka joskus taas mahtuvatkin. Ja sitten on vielä vaatteita, jotka saattavat taas joskus tulla muotiin, eli niistä ei kannata luopua, vaikka ei niitä kyllä tule käytettyäkään.

Vaatteet, joita käyttää liikaakin

Toinen ääripää ovat vaatteet, jotka ovat melkein käyttökelvottomia. Mutta voihan tätä käyttää vielä ainakin kerran ennen kuin se hajoaa pahemmin! On tietenkin tärkeää omistaa myös mukavia kotivaatteita, mutta tarvitseeko niitä jemmata satoja ja voisiko niistä luopua ennen reikien ilmestymistä?

Epämääräinen kasa ruuveja ja muttereita

Huonekalujen mukana tulee usein ylimääräisiä osia, joita ei välttämättä raaski heittää pois. Onko kukaan ikinä käyttänyt Malm-lipastosta ylijääneitä ruuveja tai muita metalliosia mihinkään? Todennäköisesti ei, mutta niiden säästäminen pahan päivän varalle tuntuu tärkeältä.