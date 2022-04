15 asiaa, jotka melkein kaikki perheensä kuopukset tietävät

Miten niin monta jännittävää asiaa onkin voinut tapahtua ennen kuin nuorimmainen on syntynyt?

Esikoiset ovat tottuneet raivaamaan tietä nuoremmille sisaruksilleen ja hoitamaan vanhempien joululahjat sisarustensakin puolesta. Samalla he ihmettelevät, miten kotiintuloajat ja säännöt muuttuvat etenkin silloin, kun kyse on perheen nuorimmasta sisaruksesta.

Ei nuorimmaiseksi syntyminenkään ole aina helppoa. Ehkä vanhempien sisarusten tasoittamaa tietä on ollut joskus helpompi talsia, mutta toisaalta perheen asioista on kuullut aina viimeisenä, ja automatkoilla joutunut aina keskipenkille, jos sisaruksia on useampi.

Listasimme 15 asiaa, jotka ovat tuttuja melkein kaikille sisaruskatraan nuorimmaisille.

1. Sisarusten vanhat vaatteet. Kenties joku juhla-asu voitiin joskus ostaa uutena, mutta esimerkiksi yöpuku oli sisarusten jo pehmeäksi kuluttama.

2. Huomion keskipisteenä kelliminen. Etenkin jos sattuu olemaan iltatähti tai vieläpä koko suvun serkuksista nuorin. Vanhempien, sukulaistätien ja -setien sekä isovanhempien huomio oli jakamatonta.

” Jos kerrot äidille tai isälle, mitä tein, soitan joulupukille ja kerron, että olet ollut tuhma, etkä saa yhtään lahjoja.

3. Ennen syntymää tapahtuneiden asioiden muistelu. Muistatteko, kun olimme koko perhe Disneylandissa? Niin – paitsi nuorimmaistahan tämä muistelu ei välttämättä koske, sillä monet matkat ja reissut tehtiin, kun lapsikatras oli vielä pienempi.

4. Ainainen voitto lautapeleissä ja kilpailuissa. Sisarusten välisissä kisoissa voitti joka kerta, koska vanhemmat määräsivät antamaan voiton nuorimmalle. Muutenhan pienelle olisi tullut paha mieli. Tosin vähän myöhemmällä iällä nuorimmalle näytettiin paikkansa näidenkin kertojen edestä.

5. Sisarusten uhkailu ja kiristys. ”Jos kerrot äidille tai isälle, mitä tein, soitan joulupukille ja kerron, että olet ollut tuhma, etkä saa yhtään lahjoja.”

6. Mahtava leluvalikoima. Jos vaatteiden periminen välillä ärsyttikin, lelujen periminen oli parasta ikinä! Omien uusien lelujen lisäksi oli kaikki isosisarusten nuket, pehmolelut, lautapelit ja muut, joita ei enää saanut kaupoista.

7. Väärällä nimellä kutsuminen koulussa. Opettajat käyttivät usein vahingossa isosisarusten nimiä. Ensimmäisellä tunnilla nimilistaa läpikäydessä kysyttiin myös aina, oletko sen ja sen pikkusisarus. Samalla läpi piti käydä vanhempien sisarusten kuulumiset ja luvata kertoa terveiset opettajalta.

8. Vertailu sisaruksiin. Oli sitten parempi tai huonompi jossain kuin sisaruksensa, kuopus saa tottua kotona ja koulussa tapahtuvaan vertailuun jo lapsena.

” Jos kuusivuotiaana näkee Tappajahain, järvessä uiminen ei seuraavana kesänä houkuttele.

9. Aina keskipenkki automatkoilla. Jos autossa on viisi paikkaa ja perheessä viisi ihmistä, kuka joutuu takapenkin keskipaikalle? No nuorimmainen tietysti, sillä hän on pienin. Näin käy, vaikka ei edes olisi enää kooltaan pienin.

10. Leffaelämykset ikärajoista välittämättä. Ainakin jos pääsi vähän kurkkimaan vanhempien sisarusten olan takaa vanhempien huomaamatta. Varhaisilla leffaelämyksillä on huonojakin puolia: jos kuusivuotiaana näkee Tappajahain, järvessä uiminen ei seuraavana kesänä houkuttele.

11. Ai mitkä säännöt? Perheen nuorimmaiselle lupa lähteä esimerkiksi keikoille tai yöksi ensimmäiselle seurustelukumppanille tuli huomattavasti aiemmin kuin muille. Kotiintuloajatkaan eivät olleet yhtä tarkat kuin vanhemmilla sisaruksilla.

12. Sisarusten poismuutto. Osan mielestä oli jännittävää, kun sai muuttaa sisaruksensa vanhaan huoneeseen. Toiset itkivät vuolaasti ja harmittelivat tyhjältä tuntunutta kotia, kun seuraksi jäivät vain vanhemmat.

13. Perheen salaisuudet, siis mitä? Vanhat skandaalit ja tuoreemmatkin tapahtumat pidettiin visusti salassa kuopukselta, jotta tämän herkkä mieli ei vahingoittuisi. Voi olla, että vielä aikuisiälläkin on luvassa yllätyksiä, joista kukaan ei ole ensin viitsinyt ja sittemmin muistanut kertoa.

14. Ei usko itsekään olevansa aikuinen. Kun täyttää 18, tuntuu vaikealta uskoa, että on oikeasti täysi-ikäinen, sillä on koko elämänsä on saanut kuulla olevansa vauveli. Ja voi hyvin olla, ettei vauvaksi nimittäinen lopu aikuisenakaan.

15. Kuvia piisaa. Usein sanotaan, että kuopuksesta on kaikkein vähiten valokuvia ja videomateriaalia, koska vanhemmat eivät enää siinä kohtaa jaksa tai muista taltioida jokaista hetkeä. Jos sattuu olemaan iltatähti, asia on päinvastoin: kuvamateriaalia löytyy ja paljon! Tekniikkakin on pikkusisaruksen lapsuudessa ollut kehittyneempää kuin esikoisen aikana.

