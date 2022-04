Joko tunnet Netflixin ”salakoodit”? Niiden avulla löydät taatusti uutta katsottavaa – näin se käy

Etkö löydä uutta katsottavaa Netflixistä? Saat suoratoistopalvelun käytöstä kaiken ilon irti, kun tutustut salaperäisiin numerokoodeihin.

Suoratoistopalvelu Netflixistä löytää katsottavaa paitsi suoraan etusivunäkymästä, myös kategorioita eli lajityyppejä selaamalla. Niiden avulla voi pohtia, tekisikö mieli katsella dokumentteja, kauhusarjoja, toimintaelokuvia vai ehkä sittenkin jotain romanttista.

Mutta tiesitkö, että todellisuudessa genrejä ja sisältöä on rutkasti enemmän kuin mitä Netflixin perusnäkymä näyttää?

Netflixin kaikkiin elokuvien ja televisiosarjojen lajityyppeihin pääsee käsiksi, kun tutustuu palvelun ”salakoodeihin”. Palvelussa on olemassa valtava määrä erilaisia genrejä eli lajityyppejä, joista jokaisella on oma numerokoodinsa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa The Independent.

Numerokoodeja ovat listanneet useat epäviralliset tahot. Ogres Crypt on kerännyt kasaan lyhyemmän ja kattavamman listan. Finder-sivustolta löytyy puolestaan hakupalvelu, jonka avulla eri koodeja voi hakea genren, tarkemman kuvauksen ja julkaisuvuosikymmenen mukaan. What’s On Netflix -sivustolta löytyy myös 200 suosituimman kategorian hakutoiminto. Kategorioita löytyy myös tältä listalta.

Numerokoodeissa parasta on se, että niiden kautta löytää juuri haluamaansa sisältöä. Esimerkiksi tällaista:

koodi 9875 – rikosaiheiset dokumentit

6384 – tearjerkerit eli itkettävät leffat

3903 – tilannekomediasarjat

4961 – kirjoihin perustuvat draamaelokuvat

9292 – skandinaaviset elokuvat

65263 – LGBTQ+ -televisiosarjat

5685 – korealaiset elokuvat

Kaipaatko jotain vielä spesifimpää? Kokeile vaikkapa näitä:

694 – tunteelliset teinielokuvat

1473 – psykologiset, kirjoihin perustuvat elokuvat

75405 – zombiekauhuelokuvat

75435 – aikamatkustusta käsittelevät televisiosarjat

Näin käytät koodeja

Piilotettuihin genrelistauksiin pääsee käsiksi, kun kirjoittaa selaimen osoiteriville http://www.netflix.com/browse/genre/ ja perään haluamansa numerokoodin.

Jos Netflixiä käyttää puhelinsovelluksen, älytelevision tai pelikonsolin kautta, ei koodeja voi hyödyntää suoraan. Silloin kannattaa etsiä ensin haluttu sisältö selaimessa. Sitten sen voi lisätä omalle katselulistalle tai etsiä löytämänsä leffan tai sarjan Netflixin omalla haulla.

Juttu on julkaistu aiemmin helmikuussa 2021.

Lue lisää: Netflix, HBO vai jokin muu? Vertailimme 11 suoratoistopalvelun sisällöt ja hinnat – katso, mikä itsellesi sopisi parhaiten

Lue lisää: Jännitystä kerrakseen! Listasimme 18 hyytävää kauhu- ja rikossarjaa, jotka voit katsoa heti suoratoistopalveluista

Lue lisää: Listasimme 2000-luvun ihanimmat romanttiset komediat – 16 oivallista valintaa leffa-iltaan