Miksi mustien pikkuhousujen haaraosa värjäytyy ruosteen väriseksi? Asiantuntija kertoo, mistä ilmiö johtuu

Sinäkin olet saattanut ihmetellä, miksi mustat pikkuhousut värjäytyvät ajan saatossa ruosteen väriseksi haaroista. Hyviä uutisia: se ei kerro huonosta hygieniasta, vaan on merkki terveestä alapäästä.

Pikkuhousujen värjäytyminen on monille naisille tuttu, arkinen pulma. Juuri kukaan ei kuitenkaan tunnu tietävän, mistä kummallinen värimuunnos johtuu. Asiasta ei välttämättä kehdata puhua ääneen tai kysyä kaverilta. Nopealla googlauksella käy ilmi, että moni on etsinyt netistä vastausta huoleen ja hakenut tietoa siitä, onko alushousujen värjäytyminen edes normaalia.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Jatta Rautkorpi Mehiläisestä kertoo, että pikkuhousujen sävymuutoksen taustalla on pH-arvoon liittyvä reaktio: alapäästä erittyvä valkovuoto syövyttää alushousujen sävyn uuteen uskoon.

Vulvan, eli ulkosynnyttimien alueella on matalampi pH-arvo kuin muualla iholla. Ihon pH on noin 5 ja ulkosynnyttimien alueella se on 4,5–5. Emättimen sisällä arvo on 3,5–4, eli emättimen sisällä on kaikkein happaminta.

– Koska kaikilla naisilla erittyy valkovuotoa alapäästä, haaravälissä on happamampi tilanne. Kun hapan neste erittyy ulos, se hapertaa ja muuttaa alushousujen väriä, Rautkorpi sanoo.

Suoraa puhetta vuodosta, kiitos!

Kummallinen värjäytymisilmiö kertoo siis terveestä alapäästä, ei huonosta hygieniasta. Hajuton ja koostumukseltaan tasainen valkovuoto on normaalia eikä merkki jostakin, joka pitäisi yrittää pestä pois.

Monelle voi silti olla epäselvää, mikä alapään toiminta on normaalia ja mikä ei, sillä valkovuodon määrä riippuu yksilöstä ja kuukautiskierrosta. Usein alapääasioita googletetaan mieluummin kuin kysytään suoraan. Siksi Rautkorpi pyrkii kertomaan vastaanotollaan avoimesti myös valkovuodosta.

– Valkovuotoasiat tulevat monille naisille yllätyksenä vastaanotolla. Moni sanoo, että ei näistä ole kukaan aiemmin kertonut, Rautkorpi sanoo.

Juttu on julkaistu aiemmin maaliskuussa 2021.

