Suomalaiset kertovat, mikä polttaribudjeteissa hiertää: ”Juhlista on viisi vuotta, enkä ole saanut takaisin rahojani”

Kesä on tulossa – ja niin ovat myös häät, polttarit ja polttaribudjeteista johtuvat harmaat hiukset.

Hiljattain Twitterissä käytiin pitkä keskustelu siitä, onko 200 euroa polttareista liikaa, ja sen inspiroimina kysyimme Me Naisten lukijoilta polttaribudjeteista sekä niiden aiheuttamista erimielisyyksistä. Kyselyyn vastasi yli 400 ihmistä.

Joka neljäs kyselyyn vastannut kertoi jättäneensä joskus polttarit väliin liian suuren osallistumismaksun takia. Joka kolmas taas kertoi osallistuneensa, mutta joutuneensa maksamaan lystistä enemmän kuin olisi halunnut.

”OSALLISTUJILLE ilmoitettiin vain summa ja oletettiin, että kaikilla on varaa. Itse jouduin jättämään siitä syystä väliin, koska elin opiskelijabudjetilla.” Nainen, 39

Kysyimme sekä sitä, minkä hintaisissa polttareissa vastaajat ovat olleet mukana, että siitä, mikä olisi sopiva osallistumismaksu polttareissa.

Vaikka suuri osa oli osallistunut kalliimpiinkin polttareihin, sopivaksi osallistumismaksuksi mainittiin useimmiten 50 euroa. Polttareiden aktiviteettien ja keston kerrottiin kuitenkin vaikuttavan siihen, millainen osallistumismaksu olisi sopiva.

Useiden mielestä polttarien budjettia suunnitellessa pitäisi myös ottaa huomioon osallistujien erilaiset elämäntilanteet.

”KYSE on kokonaisuudesta, jossa pitäisi mennä sen mukaan kenellä on pienin budjetti. Olen ollut hullun hauskoilla polttareilla, jossa yhteiseen kassaan meni 10 euroa per osallistuja.” Nainen, 37