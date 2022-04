Syötiinkö teillä näitä? 13 nostalgista trendiruokaa, joista suomalaiset ovat hullaantuneet

1970-luvulla käristettiin makkarakuppeja ja kasarilla syötiin risottoa, jota ei nykyään kehtaisi risotoksi kutsua. Entä milloin viimeksi sait kiivihedelmällä koristeltua kermakakkua?

Monet takavuosien trendiruuat ovat jääneet pysyvästi suomalaisten lautasille ja muuttuneet jännittävistä uutuuksista varsin arkisiksi aterioiksi. Osa nostalgisista herkuista on päässyt vuosien varrella unohtumaan.

Listasimme 13 nostalgista trendiruokaa 1960-luvulta 2010-luvulle saakka – syötiinkö teillä näitä silloin aikoinaan tai ehkä yhä?

1. Makkarakupit

Tässä paistuu makkarakuppi.

Makkarat ja nakit yleistyivät ruokapöydissä 1960- ja 70-luvuilla. Veikeä viikonloppuherkku olivat makkarakupit. Paksu, luonnonsuoleen tehty berliininmakkarasiivu käpristyi pannulla kupiksi, joka sitten täytettiin esimerkiksi herneillä tai munakokkelilla.

Muita rakastettuja makkararuokia olivat esimerkiksi uunimakkarat juustokuorrutteella. Myös nakit ja muusi maistuivat etenkin lapsille.

2. Täytetyt paprikat

1970-luvulla tykättiin syödä ruokaa kupeista, sillä myös täytetyt paprikat olivat vuosikymmenen hitti. Kokonainen paprika halkaistiin ja täytettiin yleensä riisillä, jauhelihalla ja herne-maissi-paprikalla. Komeus kuorrutettiin juustoraasteella ja lykättiin uuniin. Täytettyjä paprikoita saattaa yhä tavata silloin tällöin esimerkiksi työpaikkaruokaloissa.

3. Kokonainen broileri

Nykyään broileri ostetaan useimmiten fileinä tai suikaleina, mutta 70-luvulla lintu myytiin sellaisenaan pakasteena tai valmiiksi grillattuna. Kokonaisena paistettu broileri ei ollut suinkaan mikään arkiruoka, vaan harvinainen pyhäherkku.

4. Lämpimät leivät

Ah, lämppärit! Moni yhdistää lämpimät leivät 80-lukuun, mutta monissa perheissä lämppäreitä tarjoiltiin jo 70-luvulla. Täytetyt, uunissa paistetut leivät kävivät päivällisestä, iltapalasta ja vierastarjottavasta.

Lämppärit maistuvat yhä silloin, kun ruokaa ei jaksa laittaa pitkän kaavan mukaan. Jos haluaa retroilla, kannattaa leivät täyttää ”havaijilaiseen” tyyliin kinkulla ja ananasrenkaalla ja tietysti kuorruttaa juustolla.

5. Peltilihapiirakka

Tämä retroherkku koki uuden tulemisen joskus vuoden 2015 tienoilla. Se ei ole mikään ihme: peltilihis on riittoisaa ja ihanan rasvaista lohturuokaa. Pellille levitettyjen voitaikinalevyjen väliin lisättiin jauhelihasta, riisistä ja kananmunasta tehty mausteinen seos, ja koko komeus paistettiin uunissa kullanruskeaksi.

6. Katkarapucocktail

1970-luvun trendiruuista ei voi puhua mainitsematta katkarapucocktailia! Astetta fiinimpi alkuruoka ja illanistujaisten tyylikkäin tarjottava kasattiin korkeajalkaiseen cocktail-lasiin. Salaatinlehdet, herneet, kurkkukuutiot ja sulatetut pakastekatkaravut kruunattiin täyteläisellä majoneesikastikkeella ja nautittiin lasista pienellä haarukalla.

7. Fondue

Myös fonduepadat saapuivat suomalaisten koteihin joskus 70-luvun tienoilla. Ensin fonduepataan kaadettiin öljyä, joka kuumennettiin ja johon dipattiin lihasuikaleita. Myöhemmin padassa porisi sveitsiläistyyliin juusto, johon dipattiin esimerkiksi leipäpaloja. Nykyään fondueta harrastetaan harvakseltaan.

8. Risotto

Nykyään risotto tarkoittaa italialaista, valuvan silkkistä riisiruokaa. Risottoa syötiin Suomessa jo 80-luvulla, mutta tuolloinen suomalaistyylinen risotto ei ollut italialaisrisottoa nähnytkään. Kasarilla risotto koostui irtonaisesta riisistä, paistetusta jauhelihasta ja pussillisesta herne-maissi-paprikaa.

9. Leipäkoneella leivottu leipä

Pandemian alussa moni innostui juurileivän leipomisesta, ja erilaiset pataleivät ovat olleet suosiossa jauhopeukaloiden keskuudessa jo aiemminkin. Myös ysärillä leivottiin leipää itse, mutta tuolloin apuna toimi leipäkone. Kookas vempain saattaa löytyä yhä joistakin suomalaiskodeista, mutta se lienee nykyään käytössä vain harvoin.

10. Pestopasta

Pestosta tuli suosittua Suomessa 1990-luvulla. Yrteistä surautettu vihreä soosi tuntui jännittävän raikkaalta vaihtoehdolta ainaisen ruskean kastikkeen rinnalle. Vähitellen muotiruoka muuttui kuitenkin arkisapuskaksi, sillä edullisuutensa vuoksi se oli etenkin opiskelijoiden mieleen.

Moni pestopastan kultavuodet kokenut kyllästyi todennäköisesti pitkäksi aikaa koko ruokaan. Vaan ei hätää: nykyään peston voi surauttaa oikeastaan mistä yrteistä ja vihanneksista tahansa, joten valinnanvaraa riittää.

11. Täytekakku kiivillä ja säilykehedelmillä

1990-luvulla kaikki juhlat kruunasi kermakakku, jollaista ei nykyään näe juuri missään. Ysärikakku oli yleensä täytetty hillolla ja banaanilla. Se kuorrutettiin kermavaahdolla ja koristeltiin siivutetulla kiivihedelmällä ja säilykehedelmillä, joiden päälle siveltiin kiille. Päälle saatettiin ripotella vielä nonparelleja.

Nykyään moisia kakkuja ei synttäreillä tai muissa juhlissa näe, vaan pöytään kannetaan mieluummin vaikkapa juusto- tai suklaakakku, pelkistetty nakukakku tai näyttävä, kuorrutettu fantasiakakku.

12. Tortillat

Tex-mex saapui Suomeen ysärillä. Vielä 2000-luvun alussa jauhelihalla ja kanalla, vihanneksilla, salsalla ja ranskankermalla täytetyt vehnätortillat olivat harvinaista ja jännittävän eksoottista herkkua. Nykyään täytetyt tortillat ovat lapsiperheissä yhtä tavallista arkiruokaa kuin makaronilaatikko.

13. Avokadopasta

Avokadopasta on kaikkien somen kautta levinneiden ruokatrendien äiti. Alexander Gullichsenin ja Hanna Gullichsenin vuonna 2012 ilmestyneestä Safkaa-kirjasta löytyvästä reseptistä tuli niin iso ilmiö, että avokadot ja pecorino-juusto loppuivat kaupoista. Osa todennäköisesti on jo ehtinyt kyllästyä avokadopastaan, mutta monissa talouksissa siitä on tullut tavallinen, nopea ja helppo arkiruoka.

Avokadopastan manttelinperijä oli tietysti vuonna 2019 villinnyt uunifetapasta, jonka kehitti Liemessä-blogin Jenni Häyrinen. Pasta nousi uuteen suosioon viime vuonna, kun se trendasi Tiktokissa.

