Suomalaiset äänestivät, mikä on Suomen kaunein etunimi – tässä tulee kärkikymmenikkö

Yli 2000 suomalaista kertoi mielipiteensä siitä, mikä etunimi on kaikkein kaunein. Äänet jakautuivat laajalle, mutta voittajakymmenikkö kiilasi selvästi muiden edelle. Löytyykö oma suosikkisi listalta?

Siinä on nimiäänestyksen voittaja jos toinenkin.

Vuonna 2020 Suomen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat Aino, Olivia ja Sofia. Poikien nimistä suosituimpia olivat Leo, Eino ja Oliver.

Nimitrendeissä näkyy tällä hetkellä etenkin uusvanhojen nimien suosio. Monet vanhemmat antavat pienokaisilleen nimiä, jotka ovat olleet käytössä jo 100 vuotta sitten.

Helsingin Sanomien taannoin haastatteleman nimistöntutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkalan mukaan vanhempien joukosta erottuu kolme erilaista ryhmää. Yksi valitsee lapsilleen uusvanhoja, usein suvussa kulkevia nimiä. Toiset suosivat kansainvälisiä nimiä, ja kolmas ryhmä haluaa lapselle erikoisen, uniikin nimen.

Vuosittaiset nimitilastot heijastelevat niiden nimimieltymyksiä, jotka saavat vauvoja juuri tällä hetkellä. Mutta millaiset etunimet ovat ylipäänsä suomalaisten mieleen?

Kysyimme asiaa Me Naisten lukijoilta. Kyselyymme vastanneet saivat ehdottaa vapaasti mielestään Suomen kauneinta etunimeä. Tätä juttua tehdessä kyselyyn on ehtinyt vastata 2 480 ihmistä.

Tulokset osoittavat, että suomalaisten nimimaku on monipuolinen. Äänet jakautuivat varsin laajalle, eivätkä eniten ääniä saaneet nimet keränneet taakseen kovin valtaisaa enemmistöä.

Tässä tulevat kyselyyn vastanneiden suomalaisten mielestä kauneimmat etunimet:

1. Helmi (2,9 %)

Me Naisten lukijoiden mielestä kaunein suomalainen etunimi on Helmi. Nimi keräsi 2,9 prosenttia annetuista äänistä. Vaikka Helmi on nimenä vanha, sitä pidettiin ajattomana, ja moni mainitsi nimen kulkevan omassa suvussa.

Näin Helmi-nimen kauneutta perusteltiin:

”Helmi on kuin aarre, jonka voi löytää.” Nainen, 52

”Yksinkertainen ja tyylikäs tytön nimi, joka sisältää paljon symboliikkaa.” Nainen, 48

”Nimi, jolla on hieno merkitys. Herättää ajatuksia ihmisarvosta ja ihmisen ainutlaatuisuudesta.” Nainen, 44

”Helmi on pehmeä nimi sanoa ja pyöreä, upeanvärinen kaunis esine.” Nainen, 64

Helmi-nimen synty ajoittuu kansallisromanttiseen kauteen 1900-luvun alkuun. Sen on arvioitu olevan suomennos nimestä Margareta, jonka tarkoittaa myös helmeä. Nimi on annettu Suomessa 47 415 naiselle ja alle 30 miehelle. Suosituimmillaan nimi on ollut 1900-luvun alussa, ja sen suosio alkoi kasvaa merkittävästi 2000-luvulla.

2. Aino (2,7 %)

Hopealle ylsi Aino. Nimeä kuvailtiin perusteluissa paitsi soinniltaan kauniiksi, myös ajattomaksi ja aidosti suomalaiseksi.

Näin Ainoa äänestäneet perustelivat valintaansa:

”Herkkä, ajaton ja iätön, helppo sanoa ja kirjoittaa sekä opettaa niin lapsille kuin ulkomaalaisillekin.” Nainen, 32

”Tämä nimi tuli annettua tyttärelle. Silloin nimi ei ollut suosittujen joukossa kastetuissa vaan kuulosti jonkun mielestä jopa oudolta nimeltä lapselle. Aino on kuitenkin lyhyt, ytimekäs ja pehmeä nimi, joka on osoittautunut sopivaksi nimeksi myös aikuisena.” Nainen, 52

”Kaikki Aino-nimiset, jotka tunnen, ovat lempeitä ja kauniita ihmisiä. Mielikuvissa myös Aino Sibelius ja Aino Aalto, kansallisuutemme ylpeydenaiheet.” Nainen, 53

Aino-nimi on Suomessa varsin yleinen. Sen on saanut yhteensä 77 154 naista ja alle 93 miestä. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan Aino on kalevalainen nimi, jonka loi Elias Lönnrot ainoa-sanan lyhtestä muodosta aino. Nimi hyväksyttiin viralliseen almanakkaan jo vuonna 1890.

3. Lumi (1,4 %)

Pronssia äänestyksessä sai Lumi. Nimeä äänestäneet kertoivat pitävänsä siitä, että Lumi on nimenä lyhyt ja selkeä, tuo mieleen luonnon ja Suomen talven.

”Pehmeä soinnultaan ja olennainen osa suomalaista sielunmaisemaa. Yksinkertaisuudessaan kaunis.” Nainen, 33

”Ytimekäs, suomenkielinen. Lumi on kevyttä, kaunista, kimaltavaa, valoa tuovaa. Oman tytön nimesimme Lumiksi.” Nainen, 36

Lumi on ollut käytössä jonkin verran jo 1900-luvun loppupuolella, mutta se yleistyi vasta 2000-luvun alussa. Nimi on annettu tähän mennessä noin 4 690 naiselle ja parille kymmenelle miehelle.

4. Hilla (1,2 %)

Nelossijan vei Hilla. Luontoon liittyvän nimen äänneasua kiiteltiin pehmeäksi, kauniiksi ja levolliseksi. Myös nimen merkitys oli monille mieleinen.

”Kauniisti soiva, levollinen nimi, tulee mystinen suomaisema mieleen.” Nainen, 42

”Yksinkertainen, sopii nuorelle ja vanhalle. On suomalaisuuden perikuva eli marja, suomuurain tai lakka. Arvokas!” Nainen, 36

Hilla-nimi tunnetaan nimien Hilda, Hilkka tai Hilja hellittelymuotona. Se voidaan käsittää myös luontoaiheiseksi nimeksi. Hilla-etunimen on saanut vuodesta 1900 lähtien 4 128 naista, joista yli puolet on syntynyt vuoden 2000 jälkeen.

5. Linnea (1,2 %)

Viidennelle sijalle äänestyksessä ylsi Linnea. Nimeä äänestäneet kuvailivat sitä pehmeäksi ja herkäksi, herttaiseksi nimeksi.

”Toimii Suomessa ja ulkomailla, helppo lausua, kuulostaa sointuvalta.” Nainen, 69

”Nimessä on raikas ja kukkainen tuulahdus.” Nainen, 53

Myös Linnea-nimen kohdalla sen yhteys luontoon mainittiin useaan kertaan. Nimi tarkoittaa ruotsiksi vanamoa ja tulee sen tieteellisestä nimestä Linnaea borealis. Linnea on annettu nimeksi 33 000 naiselle. Se on ollut suosituimmillaan 1900-luvun alussa sekä 2010-luvulla.

6. Lilja

7.–8. Aava & Maria (yhtä paljon ääniä)

9. Aurora

10.–11. Elina & Emilia (yhtä paljon ääniä)

Miesten nimistä kaunein on...

Huomasitko, mikä kaikkia yllä listattuja yhdistää? Kyllä vain: suomalaiset vaikuttavat olevan sitä mieltä, että perinteisesti naisille annetut nimet ovat niitä kaikkein kauneimpia.

Kyselyssä eniten ääniä kerännyt miesten nimi, Eino, löytyy vasta jaetulta 16. sijalta. Tässä suomalaisten maku näkyy mukailevan tämän hetken nimitrendejä, sillä Eino on löytynyt poikalasten suosituimpien nimien listan kymmenen kärjestä jo monen vuoden ajan.

Perinteisistä miesten nimistä ääniä kyselyssä keräsivät myös Onni, Jorma, Toivo ja Armas.

Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, nimikirja.fi

