Kuka maksaa Huvila & Huussi -ohjelman remontit? Tuottaja paljastaa 15 yllättävää seikkaa suosikkiohjelmasta

Huvila & Huussin tuottaja Petra Turkia vastaa kysymyksiin suomalaisten suosikkiohjelmasta ja paljastaa ohjelmasta oman suosikkikohteensa.

Mistä tietää, että kesä on kohta täällä? No tietysti siitä, että televisiossa alkaa pyöriä Huvila & Huussin uusi tuotantokausi.

Ohjelman 13. tuotantokaudella kesämökkinsä laittavat sokkoremonttiin muun muassa Samu Haber, Ella Kannisto, Suvi Teräsniska, Leo Stillman, Heikki Paasonen ja monet muut suomalaiset.

Ohjelman parissa jo ensimmäisestä kaudesta lähtien lähes tauotta työskennellyt tuottaja Petra Turkia vastaa jälleen Me Naisten kysymyksiin ohjelman kulissien takaa.

1. Ovatko hakijamäärät tai kiinnostus ohjelmaa kohtaan kasvaneet pandemian myötä?

Sanoisin että hakijamäärät ovat pysyneet lähes samoina. Hakemuksia tulee vuosittain noin 3 000.

Enemmän tekemiseemme vaikutti materiaalihintojen, erityisesti puumateriaalien roima nousu. Vaikeisiin tilanteisiin löydettiin kuitenkin aina yhdessä ratkaisu niin, että kohteet saatiin valmiiksi sovitussa aikataulussa.

2. Mikä on omasta mielestäsi ollut huikein ohjelmassa nähty muodonmuutos? (Jos on vaikea valita kaikista, niin vaikka tältä kaudelta?)

Tämä on tosi vaikea kysymys, sillä kaikki kohteet ovat upeita, ja kiinnymme jollain lailla niihin kaikkiin. Samu Haberin pihan muodonmuutos oli huikea. Piiloterassi oli mieletön oivallus Katilta, jossa on aivan ihana kelliä kuumina kesäpäivinä. Usko että koko paikan muutos on tuonut Samulle ja Etelille paljon lisäviihtyvyyttä.

Herkistyn edelleen, kun katson Ella Kannisen pihajaksoa. Ella ja Tuula jännittivät projektia paljon, sillä kyseessä oli heidän ensimmäinen kesämökkinsä. Kohteesta tuli upea, ja heidän vilpittömän onnelliset ja yllättyneet reaktionsa olivat meille valtava kiitos. Kaikki ohjelmaan lähteneet ovat muutoksista iloisia, mutta siinä kohteessa oli jotain taikaa.

” ”Olen huomannut vuosien varrella, että pihojen viihtyvyys ja toimivuus on tänä päivänä lähes yhtä suuressa roolissa kuin sisätilat. Pihalta halutaan nykyään enemmän.”

3. Onko koskaan tullut eteen sellaista tilannetta tai asiaa, jota ei olisi voinut näyttää televisiossa?

”Vanhaa remontoidessa löytyy aina yllätyksiä ja haasteita. Emme vältä näiden tilanteiden kuvaamista, mutta meillä ei valitettavasti ole resursseja – eikä ohjelma-aikaakaan – näyttää kaikkea, mitä remonteissa tapahtuu.

Kuvaajamme käy kohteessa 5–10 kertaa remontin aikana. Näihin käynteihin pyrimme aikatauluttamaan mahdollisimman monta työvaihetta ja haastattelua, jota ohjelmaan tarvitsemme. Superrealistiselle remonttiohjelmalle olisi varmasti katsojia. Onhan se ihan omanlaistaan viihdettä.”

4. Miten kohteet valitaan ohjelmaan?

”Kohteiden valintaan vaikuttaa moni asia: minkälainen kohde on ja onko niissä ongelmakohtia. Emme halua vain ottaa remonttitilausta vastaan, vaan ratkaista oikeita haasteita. Pyrimme valitsemaan kohteita mahdollisimman monipuolisesti: saunoja, keittiöitä, tupakeittiöitä ja pihalla erilaisia piha-alueita.”

5. Saako asiakas itse valita, kuka tekee remontin?

”Ei saa. Meillä on omat vakiotiimit, jotka tekevät remontit. Remontit tehdään tiukalla aikataululla ja meillä tulee olla tiukasti homma hanskassa ja varmuus siitä, että remontit valmistuvat sovitussa ajassa. Remonttitiimimme koostuu kokeneista luottohenkilöistä. Kohteissa tehdään erityyppisiä töitä, jolloin valitsemme myös niiden mukaan kohteisiin sopivat ammattilaiset.”

6. Kuinka suuri on remonttien budjetti?

”Remontin budjeteille ei ole ala- tai ylärajaa, ne sijoittuvat noin 10 000 ja 80 000 euron välille. Budjetti riippuu paljon kohteesta. Tunnin mittaisessa ohjelmassa täytyy tapahtua muutoksia ja muutokset tarvitsevat rahaa. Unelmat ja raha kulkevat käsi kädessä – ja toiveiden noustessa myös budjetti kasvaa.”

7. Maksavatko asiakkaat itse remontin?

”Kyllä.”

8. Ylittyykö asiakkaan antama budjetti koskaan?

”Lähtökohtaisesti pysymme asiakkaiden kanssa sovitussa budjetissa. Joskus saattaa tulla eteen yllättäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi hometta tai tuholaisia. Tällaisissa tilanteissa sovimme tarvittaessa budjetin nostamisesta yhdessä asiakkaiden kanssa.”

9. Mitkä ovat mukaan hakeneiden yleisimpiä muutostoiveita?

”Sisäkohteissa toivotaan yleensä valoisuutta, toimivampia tiloja, enemmän nukkumatiloja, varaavaa tai kiertoilmatakkaa ja koko mökkiin raikkaampaa yleisilmettä. Pihalla toivotaan helppohoitoisuutta, pihan toimintojen parempaa sijoittelua, hyviä ja turvallisia kulkureittejä, kesäkeittiötä, oleskelualueita ja uutta laituria.

Olen huomannut vuosien varrella, että pihojen viihtyvyys ja toimivuus on tänä päivänä lähes yhtä suuressa roolissa kuin sisätilat. Pihalta halutaan nykyään enemmän. On toisaalta viehättävää, että mökkitontti on mökkitontti, mutta samalla pihatiloista halutaan viihtyisämpiä, toimivia ja ennen kaikkea turvallisia.

Piharemontit ovat sen verran arvokkaita, että osaan tontista voidaan hyvin säästää vanhoja muistoja menneestä, ja keskittää rahat niihin alueisiin, joissa tarvitaan toimivuutta.”

10. Mitä ohjelma tarjoaa ihmisille, jotka tarjoavat huvilansa televisioon?

”Suurimpana etuna on se, että ammattilaiset suunnittelevat meidän sisä- ja pihakohteet. Muutokset toteutetaan aina avaimet käteen -projektina. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia mistään, eikä käyttää siihen omaa aikaansa. Remontti tehdään normaalia nopeammassa aikataulussa. Mökki on heti paljastuksen jälkeen valmis asiakkaiden käyttöön.”

11. Kuinka paljon asukkaat saavat itse vaikuttaa remontin suunnitteluun ja lopputulokseen?

”Haastattelemme asiakkaita useaan otteeseen siinä vaiheessa, kun valitsemme lopulliset muutoskohteet. Kysymme heiltä heidän toiveistaan, unelmistaan ja selvitämme lempivärit ja -kukkaset. Tässä vaiheessa on hyvä mahdollisuus kertoa, mistä erityisesti pitää ja mitä toivoo. Tekovaiheessa suunnitelmia ei käydä enää läpi kohdehenkilöiden kanssa.”

12. Antavatko ohjelman sponsorit tuotteensa ilmaiseksi?

”Tämä riippuu kanavan ja yhteistyökumppaneiden välisestä sopimuksesta. Uskoisin, että sponsoreita on suhteellisen helppo löytää, sillä suomalaiset ovat mökki-ihmisiä.”

13. Saavatko kohdehenkilöt remontissa käytetyt tavarat itselleen?

”Lähes kaikki kohteeseen hankitut tuotteet kuuluvat budjettiin. Pienemmät asiat, kuten lyhdyt, sohvatyynyt ja ulkoruukut ovat rekvisiittana ja kohdehenkilöt voivat ne halutessaan lunastaa.”

14. Kuinka kauan aikaa yhteen remonttiin kuluu?

”Viikosta neljään viikkoon riippuen kohteen laajuudesta ja suuruudesta.”

15. Onko lopputulos oikeasti asiakkaalle yllätys?

”Kyllä, kuvatut tilanteet kohdehenkilöiden reaktioista ovat aitoja. He eivät ole nähneet kohteita etukäteen.”

Lue lisää: Haaveiletko mökistä? Laadimme pettämättömän testin, jolla voit selvittää, onko sinusta ylipäätään mökkeilijäksi

Lue lisää: Listasimme kesän 12 parasta tuliaista – näistä ilahtuu kuka tahansa