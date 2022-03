Listasimme 10 sanaa, joita moni käyttää vahingossa väärin –monestako yllätyit?

Empatia vai sympatia? Teoriassa vai kuitenkin käytännössä?

Toisinaan puurot ja vellit menevät arkipuheessa sekaisin. Usein syynä on kahden asian keskenään sekoittuminen tai se, että virheellinen sana kuulostaa samankaltaiselta kuin sana, jota oikeasti tarkoitetaan.

Listasimme 10 sanaa, joita käytetään erityisen usein väärin puhekielessä.

1. Pateettinen. Sitä saatetaan käyttää, kun tarkoitetaan apaattista eli velttoa, tunne-elämältään tylsää tai välinpitämätöntä. Pateettinen tarkoittaa kuitenkin asiayhteydestä riippuen mahtipontista ja korkealentoista tai säälittävää ja surkeaa.

2. Kirjaimellisesti. ”Siis kirjaimellisesti kuolin, kun näin hänet ensikerran!” Kirjaimellinen on sananmukaista, mutta sanaa käytetään usein tarkoittamaan juuri päinvastaista. Samoin englanninkielistä sanaa literally käytetään väärin, minkä kaikki Kardashianeita katsoneet varmasti tiesivätkin.

3.–4. Empatia ja sympatia. Ne menevät monella sekaisin. Sympatia tarkoittaa myötätuntoa ja voi olla esimerkiksi toive siitä, että toinen voisi paremmin. Empatia puolestaan tarkoittaa myötätuntoista eläytymistä ja kykyä aidosti tuntea toisen tunteet.

5. Sosialisointi. ”Lähden sosialisoimaan kaupungille” tai ”koiranpentua pitää sosialisoida”. Näissä oikea sana olisi todennäköisesti sosiaalistaminen. Sosialisoiminen nimittäin tarkoittaa kansallistamista, omaisuuden siirtämistä valtion omistukseen. Leikkimielisesti sanaa käytetään myös synonyyminä varastamiselle. Sosiaalistaminen puolestaan tarkoittaa sosiaaliseksi tekemistä ja yhteiskuntaan tai ympäristöön sopeuttamista.

6. Konkreettinen. Sana konkreettinen tarkoittaa aistein havaittavaa, todellista ja aineellista. Kuitenkin esimerkiksi sanaparia ”konkreettinen esimerkki” käytetään kuvaamaan nimenomaan sellaisia asioita, joita ei voi koskea käsin, kuten tunteita.

7. Kriittinen. Milloin kriittisestä tuli synonyymi negatiiviselle? Kriittisellä tarkoitetaan punnitsevaa, arvostelevaa, harkitsevaa ja tarkkaa. Toki kriittinen palaute voi olla myös negatiivista palautetta, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä.

8. Intiaanikesä. Termi tarkoittaa lämmintä syksyä, synonyymiä jälkikesälle. Vielä heinäkuussa ei siis voida puhua intiaanikesästä.

9. Krokotiilin kyyneleet. Sanapari tarkoittaa teeskenneltyä itkua. Kukaan ei siis itke krokotiilin kyyneliä, kun kyseessä on aito itku, vaikka sanontaa välillä kuuleekin käytettävän virheellisesti niin.

10.–11. Teoriassa ja käytännössä. Nämä menevät monella keskenään sekaisin. Kun jokin asia on teoriassa oikein, se on tieteellisen selityksen tai yleisen olettamuksen mukaisesti oikein. Käytännössä asia on oikein silloin, kun se on oikeassa elämässä oikein. Teoriassa voi olla oikein paistaa pizzaa 200-asteisessa uunissa, mutta käytännössä pizza voi kypsyä liikaa tai liian vähän.

12. Omata. Sana ei itse asiassa ole edes (hyvää) suomen kieltä, vaan tilalle kuuluisi jokin toinen sana, usein olla-verbi. "Hän omaa paljon kokemusta” on suomeksi ”hänellä on paljon kokemusta”.

Lähteenä on käytetty Kielitoimiston sanakirjaa.