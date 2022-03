Miksi jotkut saavat aivan yhtenään pikku sähköiskuja? Kaivoimme kolme mahdollista selitystä – ainakin yhtä kikkaa kannattaa kokeilla

Kesä on tulossa, ja silloin sähköiskuja saa vähemmän. Parempaa ilmankosteutta odotellessa sähköiskuista kärsivän kannattaa laittaa vaatteet vaihtoon.

Oletko muuten miettinyt, miksi osa ihmisistä on sähköisempiä kuin muut?

Ritsräts. Sähköisku yllättää mitä tahansa pintaa tai ketä tahansa toista ihmistä koskiessa. Hiuksetkin saattavat leijua pään ympärillä. Osa meistä on herkempiä saamaan sähköiskuja kuin muut. Mutta mistä se johtuu?

Syy on usein hankauksessa, mutta myös vaatevalinnat ja sää voivat vaikuttaa.

Ihmiseen syntyy staattista sähkövarausta hankauksesta, eli esimerkiksi vaatteiden hankautuessa toisiaan vastaan. Sähköiskussa ihmisessä olevat negatiiviset elektronit liikkuvat positiivisen varauksen luo, esimerkiksi ovenkahvaan. Sähköisku aiheutuu siis elektronien liikkeestä.

Sähköiskut tuntuvat ikäviltä, mutta ovat vaarattomia. Itse sähköiskua suurempi riski on, että kätensä huitaisee esimerkiksi huonekalun kulmaan kivuliaasti, kun saa yhtäkkiä tällin.

Talvella tällin saa helpommin

Talvella saa herkemmin sähköiskuja kahdesta syystä. Ensinnäkin silloin puetaan tyypillisesti enemmän vaatteita kuin kesällä. Kun hankautuvia vaatteita on enemmän, ihmiseen syntyy enemmän varausta.

” Ilmankostuttimesta voi olla apua kotona tai työpaikalla sattuviin sähköiskuihin.

Toinen syy on ilmankosteudessa. Kostealla ilmalla ihmisen varaus purkautuu maahan herkemmin kuin kuivalla pakkaskelillä. Ilmankostuttimesta voi olla apua kotona tai työpaikalla sattuviin sähköiskuihin.

Fleecetakki vaihtoon

Sille, miksi toiset saavat muita useammin sähköiskuja, on esitetty useita selityksiä. Yksi niistä on, että osa saattaa tuntea pienimmätkin sähköiskut. Toinen mahdollinen selitys on, että varastoimme sähköä eri verran.

Kolmanneksi myös vaatetus vaikuttaa. Keinokuidut, kuten fleece, lisäävät hankaussähkön syntymistä. Yksi keino sähköiskujen välttämiseen onkin se, että valitsee ylleen keinokuitujen sijaan esimerkiksi puuvillaa, villaa ja luonnonkuituja.

Kengilläkin on väliä. Paksut kumipohjat eristävät ihmisen maasta, jolloin varaus ei pääse purkautumaan ja sähköiskun saa herkemmin. Kumisaappaita ei siis kannata vetää jalkaan, jos haluaa välttää sähköiskut.

Lue lisää: Miksi ihmeessä pikkareissa on salatasku? Professori kertoo, mistä alushousumysteeri johtuu