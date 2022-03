Listasimme 14 arjen oikotietä, joita kokeiltuasi et enää palaa vanhoihin tapoihin

Toimituksen vinkeillä ruoan saa nopeammin pöytään, kotityöt sujumaan ja sukkahousut pysymään pidempään ehjinä.

Moni helpottaa arkiaamujaan sillä, että lataa kahvinkeittimen edellisenä iltana valmiiksi. Näin aamukahvi on vain napin painalluksen päässä.

Ilta-Sanomat kertoi kuitenkin aiemmin, että kyseinen tapa pilaa aamukahvin maun. Siihen on kaksi syytä: kahvi härskiintyy ja vedestä katoaa kaikki happi, jos ne seisovat yön yli keittimessä.

Listasimme kahvin ennakkolatauksen sijaan 14 vinkkiä, jotka ovat oikeasti toimivia arjen helpottajia. Mukana on myös toimituksemme perustelut sille, miten niksit ovat tehneet elämästä helpompaa.

Sovelluksilla helpotusta elämään

1. Kuukautiskierron seuraaminen sovelluksesta

Elämää helpottaa kummasti, kun on perillä omasta kuukautiskierrostaan.

”Kuukautissovelluksen avulla on ihanan helppo seurata omaa kiertoa. Enää menkkojen alkaminen ei yllätä, kun sovellus pitää ajan tasalla. Sovellukseen voi kirjata myös vuodon määrän ja kiertoon liittyvät oireet, kuten krampit ja mielialan vaihtelut. Käytössäni on ilmainen Clue-sovellus.”

2. Googlen GoTasks -sovellus

Jos rakastat listojen tekemistä tai kärsit asioiden unohtelusta, puhelin kannattaa valjastaa avuksi. Googlen GoTasks-sovelluksessa voi yksinkertaisesti tehdä loputtomasti listoja.

”Pidän samassa sovelluksessa esimerkiksi kauppalistaa, pakkauslistoja ja tehtävälistoja. Näin listat ovat aina mukana ja niitä voi täydentää heti, kun mieleen tulee ylös kirjoitettava asia. Kun asian on tehnyt, sen saa merkattua valmiiksi ja halutessaan poistettua listalta. Listan voi myös jakaa esimerkiksi puolisolle, mikä on kätevää kauppalistan kanssa.”

3. Ilmoitusten hiljentäminen

Aina puhelin ei ole kätevä apu. Puhelimen ilmoitukset voivat nimittäin häiritä keskittymistä pahasti. Monessa älypuhelimessa on kuitenkin asetus, jolla ilmoitukset saa mykistettyä. OnePlus-puhelimissa se on focus mode -nimellä, Iphonessa sen saa päälle keskity-näppäimestä.

”Tilan voi ajastaa esimerkiksi työpäivän ajaksi. Siihen voi itse määritellä, mitkä sovellukset ovat sen määritellyn ajan suljettuina, eivätkä niiden ilmoitukset tule läpi. Focus modessa ne voi halutessaan avata viiden minuutin ajaksi, mutta sitten ne taas sulkeutuvat. Auttaa keskittymään.”

Ruokaa nopeammin pöytään

4. Lasagnen valkokastikkeen ostaminen valmiina

Lasagne, ah mikä herkkuruoka! Sen tekeminen voi tuntua aikaa vievältä, mutta ruoka valmistuu nopeammin, kun oikaisee yhden kohdan.

”Moni ei tee juuri koskaan lasagnea siksi, että valkokastikkeen tekeminen pohjaan polttamatta tuntuu niin työläältä. Mutta valkokastiketta saa kaupasta purkissa, ja se on aivan hyvää. En usko, että se eroaa itse tekemästäni mitenkään, tai korkeintaan erottuu edukseen.”

Valkokastikkeen lisäksi toimituksesta vinkataan ostamaan myös pasta- ja pizzakastikkeet purkissa.

”Ilman niitä tuskin kukaan voi selvitä arjesta.”

5. Sipulisilppu pakasteena

Myös sipulin voi ostaa valmiina pilkottuna. Hyvästi vuotaville silmille ja sipulilta haisevalle leikkuulaudalle!

”Sipulisilppupakaste on tarkoitettu niille ihmisille, jotka haluavat säilyttää illuusion siitä, että tekevät itse ruokaa, vaikka availevatkin lähinnä pusseja. Sillä ohittaa ärsyttävän vaiheen, jolla kaikki ruuanlaitto aina alkaa. Eli ruokaohjeen kohta ’kuori ja silppua sipuli’ korvautuu kohdalla ’avaa pakastin ja ota ylimmän laarin jo avatusta pussista vähän sipulisilppua’.”

6. Perunamuusi pakkasesta

Pakasteperunamuusi helpottaa elämää niin paljon, että toimituksessa julistettiin, ettei perunamuusia tule tehtyä enää koskaan alusta asti itse.

”Perunamuusia on ihan turha vääntää itse, koska pakastealtaasta saa ihan yhtä hyvää: kiehauta vaan neste, lisää perunamuusi ja voilà! Koko perheelle maistuva lisuke on valmis kahdessa minuutissa.”

Pakastesipulin ja -perunamuusin lisäksi myös pakastepaprika saa kehuja toimitukselta. Silläkin voi vähentää pilkkomista.

7. Tuoresten hyödyntäminen

Arkea helpottavia tuotteita saa pakasteiden ja säilykkeiden lisäksi myös tuoreena.

”Kun valmiiksi pilkottuja vihanneksia alkoi tulla kauppoihin, niitä pilkattiin. Nyt aikaa on kulunut sen verran, että voimme myöntää: ihmisen ei tarvitse aina pilkkoa kaikkea itse. Tuorekset-paketista saa helpolla ja nopeasti hyvänmakuisen wokin, erityisesti jos käyttää vielä valmiita marinoituja tofupaloja. Varsinkin thai-kasviksille suositus.”

8. Tuorepuuron tekeminen edellisenä iltana

Vaikka kahvinkeitintä ei suositellakaan lataamaan edellisenä iltana, on kuitenkin asioita, joilla aamun sujuvuutta voi nopeuttaa.

”Edellisenä iltana jääkaappiin tehty tuorepuuro on kiireisten aamujen pelastus. Valmis ja ravitseva aamupala on nopea lusikoida naamaan. Suosikkipuurossani on kaurahiutaleita, vettä, kauramaitoa, raejuustoa, marjoja ja pähkinöitä, mutta mitä vain voi heittää joukkoon.”

Kotiaskareissa oikaiseminen

9. Siivoa vasta, kun on pakko

Sitten ilmainen, mutta alkuun henkistä tuskaa tuottava vinkki: siivoa vähemmän.

”Tartu imuriin, rättiin ja viikattaviin pyykkeihin vasta kun on pakko. Kukaan ei kuole, ja tästä ainutkertaisesta elämästä menee vähemmän aikaa kotihommiin. Ajan myötä totut matalampaan siisteystasoon. Jos ahdistaa kutsua ihmisiä epäsiistiin kotiin, ajattele, että olet omalta osaltasi vähentämässä kotihäpeää.”

10. Värinkerääjät pyykin pesussa

Raitapaidat ja -lakanat, joiden vaaleat raidat muuttuvat himmeiksi ovat valitettavan arkinen asia. Samoin värjääntyvät vaaleat tekstiilit, jos pesee samassa koneessa keskenään hieman eri sävyisiä vaatteita. Tähänkin on toimiva niksi!

”Värinkerääjät pelastavat pyykkipäivät. Ne ovat pieniä liinoja, jotka heitetään koneeseen pyykin sekaan. Raitapaidat pysyvät raidallisina ja vaaleat vaatteet vaaleina. Jos tummemmista pyykeistä irtoaa väriä, se imeytyy liinaan. Myös koirankarvat tai taskuun unohtuneen nenäliinan riekaleet tarttuvat siihen. Yhden liinan voi käyttää useamman kerran, vaikka pakkauksessa muuta väitetäänkin.”

11. Pöytäroskis ruokaa laittaessa

Kokkaillessa syntyy helposti paljon roskaa ja silppua, jotka joko tukkivat tiskialtaan tai lentelevät roskakaapissa lajitteluastioiden väliin. Pöytäroskis auttaa pitämään keittiön siistinä.

”Roskiksen availu kesken kokkailun on tympeää. Porkkanankuoret lentelevät minne sattuu, ja käsiä pitää jatkuvasti olla pesemässä roskakorin käsittelyn jälkeen. Siksi paljon helpompaa on ruoanlaiton aikana esimerkiksi kuoria perunat pöytäroskikseen. Käytännässä pöytäroskis voi olla mikä tahansa astia, johon vain heittää ruoanlaitosta tulevat roskat. Kun ruoka on valmis, pöytäroskiksen sisus kipataan oikeaan roskikseen.”

12. Lemmikin karvat irti matoista

Lattian ja maton putsaus lastalla vähentää imuroimisen tarvetta ja irrottaa tehokkaasti lemmikin karvat.

”Imurointi on rasittavaa ja raskasta puuhaa, etenkin lemmikki- ja lapsiperheissä, jossa roskaa ja karvaa kertyy nopeaan tahtiin. Korvaan imuroinnin silloin tällöin lastan avulla. Pitkävartisella suihkulastalla on helppo pyyhkiä lattioilta enimmät hiekat, karvat ja roskat kasaan. Lyhytvartinen ikkunalasta on puolestaan ihan paras maton putsaukseen. Ikkunalastalla saa myös kangassohvasta koiran- ja kissankarvat näppärästi irti.”

13. Kosteusvoiteen levitys suihkussa

Laiskan kosteuttajankaan ei tarvitse kärsiä kuivasta ihosta, kun rutiiniksi ottaa voidepesun saippuapesun sijaan.

”Olen laiska levittämään kosteusvoiteita, mutta kärsin kuivasta ihosta. Saippuan sijaan pesen nykyään itseni suihkussa perusvoiteella. Annan voiteen olla iholla sen aikaa, kun hoitoaine vaikuttaa ja huuhtelen sen sitten pois. Iho tuntuu ihanan pehmeältä suihkun jälkeen, eikä rasvaaminen enää unohdu tai jää laiskuuden vuoksi.”

14. Sukkisten alle sukat

Myös ikuisuusongelma, varpaista hajoavat sukkikset, on selätetty Me Naisten toimituksessa.

”Pue arkisukkisten alle sukat. Sukkikset eivät reikiinny niin nopeasti varpaankynsien tai karheiden kantapäiden vaikutuksesta, ja sitten kun ne reikiintyvät, reikä ei sukan ansiosta heti ala kiristää inhottavasti varvasta tai kantapäätä. Eli sukkisten käyttöikä pitenee ja aamuinen tuska siitä, mitkä sukkikset ovat puettavassa kunnossa, vähenee.”

