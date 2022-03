Listasimme 22 asiaa, joille on aivan hyvä suomenkielinen nimi, mutta joita kutsutaan nykyään joksikin ihan muuksi

Mihin katosivat sanat päivällinen, raitis ja volgansienitee?

Suomi on monipuolinen kieli, josta löytyy kotoperäinen sana melkein asialle kuin asialle. Varsin monia asioita tituleerataan nykyään jollakin muodikkaalla, englannista lainatulla tai muuten erikoisella termillä. Listasimme 24 sanaa, jotka ovat saaneet ihan uuden nimityksen kuin huomaamatta.

1. Dinneri. Sanat päivällinen ja illallinen on korvattu dinnerillä. Illallinen kuulostaa liian juhlavalta, päivällinen puolestaan vanhanaikaiselta. Ilmeisesti, kun englanninkielisen sanan perään lisää i-kirjaimen, siitä tulee suomea.

2. Vegaaninen nahka. Jos kenkäkauppojen mainoksia on uskominen, tekonahkaa ei enää ole. Sen sijaan trendikästä vegaanista nahkaa piisaa. Vegaaninen nahka voi olla sienistä tai ananaksen lehdistä valmistettua, mutta usein se on ihan vain muovia.

Myös kosmetiikan puolella monet tuotteet on viime aikoina merkitty vegaanisiksi, vaikka koostumuksiin ei ole välttämättä tehty minkäänlaisia muutoksia.

3. Sober curious. Siis suomeksi raitis. On kuitenkin trendikkäämpää olla sober curious kuin raitis, alkoholiton, absolutisti tai vesilinjalla.

4. Toiminnallinen harjoittelu. Liikuntamaailmassa kuntopiirit vaihtuivat ensin circuiteiksi ja sitten nekin niputettiin trenditermi toiminnallisen harjoittelun alle. Välillä kuuluu puhuttavan myös functional trainingista muutoin suomenkielisillä saleilla ja jumppatunneilla.

Toiminnallisella harjoittelulla tarkoitetaan treeniä, jonka hyödyt näkyvät arjessa. Joku vanhan ajan jumppaaja voisi toki kysyä, eikö lähtökohtaisesti kaikesta treenaamisesta ole jotain arkihyötyä.

5. Core. Keskivartaloharjoittelu on core-harjoittelua. Vatsalihasten tai keskivartalon jännittämisen sijaan aktivoidaan core.

6. Blenderi. Milloin viimeksi joku käytti sanaa tehosekoitin ilman, että puhui Tehosekoitin-bändistä? Blenderistä on johdettu myös verbi blendata, kun tarkoitetaan asioiden sekoittamista tehosekoittimessa.

7. Primer. Tai primeri. Eli siis meikinpohjustustuote. Okei, ymmärrämme, että se on pitkä sana.

8. Highlighter. Tai hailaitteri. Korostusväri. Tässä suomen kielen pitkää sanaa ei voi käyttää tekosyynä, mutta silti moni suosii englanninkielistä sanaa.

9. Bleiseri. Tarkoittaa samaa kuin jakku, mutta kuulostaa tyylikkäämmältä ja enemmän business casualilta. Eikä trendibleiseri tietenkään ole ylisuuri vaan oversized.

10. Hybridi. Moni ajaa hybridiautoa tai aloittaa hybridimallisen työn. Ennen puhuttiin yhdistelmästä.

11. Kombo. Tai pahimmillaan combo. Silläkin tarkoitetaan yhdistelmää.

12. Breku. Englannin kielen sana breakfast on laiskasti ”käännetty” brekuksi. Aamuaikaan syötävälle ruoalle on suomen kielessä jo kaksi muutakin sanaa: aamupala tai aamiainen.

13. Kombucha. Tiesitkö, että ennen kuin kombutsasta tuli trendijuoma, se tunnettiin suomessa nimellä volgansienitee? Kombucha = volgansieni.

14. HR. Henkilöstöhallinto on monella työpaikalla lyhyesti ja ytimekkäästi HR. Kirjainyhdistelmä tulee englanninkielisistä sanoista human resources.

15. Fasilitointi. Työpaikoilla on muitakin englannin kielestä sellaisenaan suomen kieleen lainattuja sanoja. Helpottaminen on fasilitointia, ja sitä tekevä henkilö on fasilitaattori. Kuulostaa hienommalta kuin helpottaja.

16. Pöhötin. Paitsi että moni vanha laite on ristitty uudelleen pöhöttimeksi, myös uudempia laitteita kutsutaan samalla sanalla. Pöhötin voi tarkoittaa esimerkiksi airfryeria, ilmalämpöpumppua, savustuspönttöä ja kaasupoltinta. Jälkimmäinen tunnetaan myös nimellä tohotin.

17. Joggersit. Ne tunnettiin ennen vähemmän tyylikkäällä nimellä verkkarit.

18. Skuutti. Skuutti on purjehdustermi. Se tarkoittaa köyttä, jolla säädetään purjetta. Nykyään scootti eli skuutti voi tarkoittaa myös temppupotkulautaa. Lisäksi myös sähköpotkulaudoista kuulee puhuttavan skuutteina.

19. Legit. Kaikki pätevä tai paikkaansa pitävä on legit. Tämäkin on englannista lainattu termi, lyhennys sanasta legitimate, joka tarkoittaa laillista.

20. Stoori. Kukaan ei kerro tai julkaise Instagramissa tarinoita. Sen sijaan jaetaan tai postataan stooreja. Jos taas puhutaan tarinoista muuten kuin someen liittyen, käytetään usein sivistyssanaa narratiivi.

21. Leggingsit. Leggareista on tullut yleisnimitys kaikille kireille mustille housuille. Leggingseistä puhuessa voidaan viitata esimerkiksi treenitrikoisiin tai pitkiksiin tilanteesta riippuen. Sen sijaan sellaisia leggingsejä, joita 2000-luvun alkupuolella käytettiin tunikoiden kanssa, harvemmin enää näkee.

22. Flare. Leveät lahkeet ovat flaret. Aiemmin leveälahkeisia housuja kutsuttiin myös trumpettihousuiksi.

