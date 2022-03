Selvitimme vastaukset kuuteen kuumaan mikrokysymykseen, joita kuitenkin mietit mutta et ole tullut kysyneeksi

Miksi joissain mikroissa on tarra, jossa kehotetaan laittamaan lusikka mikroon? Otimme perusteellisesti selvää mikroasioista.

Lähes jokaisessa suomalaisessa kodissa on mikroaaltouuni. Nykypäivänä tuo ihmeellinen ruokaa lämmittävä kodinkone on osa monen jokapäiväistä elämää.

Sen käyttämistä ei oikeastaan tarvitse edes pahemmin miettiä. Silti törmäämme säännöllisesti mikropulmiin, kuten pitkin mikroa räjähtelevään ruokaan tai siihen, että sapuska ei kerrassaan millään lämpene keskeltä.

Sen vuoksi kysyimme Marttojen kehittämispäällikkö Maija Soljanlahdelta kuusi mikrokysymystä, joita moni miettii, mutta ei kehtaa tai osaa kysyä.

1. Miksi ruoka on keskeltä kylmää?

Mikro lämmittää ruokaa mikroaaltosäteiden avulla. Säteily osuu tietysti ensimmäisenä ruuan reunoihin, jotka säteilyn tuottaman värähtelyn avulla lämpenevät. Keskiosaan pääseminen kestää kauemmin aikaa, minkä takia keskiosa jää usein kylmäksi.

Kun ruuan pilkkoo ja sitä sekoittaa lämmityksen aikana, se lämpenee tasaisemmin. Yksi vinkki on myös sijoittaa ruoka lautaselle niin, että keskelle jää tyhjä kohta.

Mitä kiinteämpi ruoka ja mitä vähemmän nestettä, sitä hitaammin se mikrossa lämpenee. Peruna lämpenee siis kastiketta hitaammin, joten perunat kannattaa pilkkoa pienemmiksi ja sekoittaa kastikkeen kanssa.

2. Miksi osassa mikroista on tarra, joka neuvoo laittamaan lusikan mukiin?

Lapsesta asti meille on opetettu, ettei metallia saa missään nimessä laittaa mikroon. Ohje on juurtunut niin syvälle, että ajatuskin metalliesineestä mikrossa kauhistuttaa.

Osassa mikroista on kuitenkin tarra, jossa on kaksi kupillista täynnä nestettä. Toisessa kupeista on lusikka ja toisessa ei. Monen hämmennykseksi punainen ruksi näkyy sen kupin päällä, jossa ei ole lusikkaa. Siis mitä ihmettä?

Soljanlahdelle tarra ei ole tuttu, mutta muun muassa Whirlpoolin mikroaaltouunin käyttöohjeista ilmenee, että lusikka mukissa estää nesteitä kiehumasta yli. Siksi juomien lämmittämistä suositellaan lusikan kanssa. Ennen lusikan mikrottamista kannattaa kuitenkin lukaista oman mikron käyttöohje.

Ilmeisesti tämän näyn olisi voinut estää laittamalla lusikan kuppiin – tai edes sekoittamalla lämmityksen välissä.

3. Miten estää ruokaa kuivumasta lämmityksen aikana?

Käyttämällä mikrokupua! Se estää mikron likaantumista, mutta luo myös vesihöyryä, joka estää ruokaa kuivumasta.

Tärkeää on kuitenkin, että vesihöyryä pääsee kuvussa olevasta pienestä reiästä ulos. Muuten saattaa syömisen sijaan päätyä siivoamaan räjähtänyttä ruokaa pois mikron reunoilta.

Mikrokupua ei kuitenkaan kannata käyttää kiehahtavien ruokien, kuten puuron kanssa.

4. Miksi puuro kiehuu aina yli?

Puurosta puheen ollen, moni on varmasti kohdannut ikuisuusongelman: aamupuurot päätyvät jotenkin kummasti aina kiehahtamaan kipon reunojen yli. Varsinkin silloin, kun on jo muutenkin myöhässä.

Puuron kanssa maltti on valttia. Sen sijaan, että puuron yrittää kuumentaa yhdeltä istumalta, kannattaa sitä sekoittaa väleissä. Yhtäjaksoinen lämmittäminen kasvattaa puuron painetta ja lopputuloksena voi olla äkillisesti kuohahtava puuro.

Maitopuuro kuohahtaa vesipuuroa helpommin.

5. Lautanen on kuuma, miten sen saa pois polttamatta sormia?

Kämmeniä ei välttämättä tarvitsekaan kääriä paidan hihaan tai vetää uunikintaita suojaksi. Mikron lasinen alusta ei lämpene samalla tavalla kuin lautanen, joten sitä voi käyttää ikään kuin tarjottimena, jonka avulla ruoan kuljettaa pöytään. Kätevää!

6. Mikro haisee, mitä tehdä?

Ei ole tavatonta, että mikro alkaa tietyin aikavälein haista.

Helppo niksi hajujen poistoon on laittaa kupilliseen vettä pari ruokalusikallista ruokasoodaa ja lämmittää seosta muutaman minuutin ajan mikrossa.

Vesikuppia voi käyttää apuna myös pinttyneen lian pesussa. Ennen mikron pyyhkimistä kannattaa lämmittää vettä kupissa muutaman minuutin ajan.

Vesihöyry pehmentää mikroon jämähtänyttä likaa ja tekee mikron puhdistamisesta helpompaa.

