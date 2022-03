Oletko käynyt epämukavuusalueella? Kerro kokemuksesi, teemme aiheesta juttua

Millaisia kokemuksia sinulla on oman mukavuusalueesi ulkopuolelta? Vastaa Me Naisten kyselyyn!

Varmaankin jokainen on törmännyt elämässään sanontaan siitä, että todellinen kehitys tapahtuu epämukavuusalueella. Usein tätä viisautta on jopa tarjoiltu kliseisen ympyrägrafiikan avulla. Siis sellaisen, jossa on mukavuusalueeksi nimetty ympyrä, sen ulkopuolelle sijoitettu pallura ja teksti, että this is where the magic happens.

Enää itsensä puskemista epämukavuusalueelle ei pidetä yhtä tärkeänä kuin vielä vuosikymmen sitten. Silti moni puskee itseään tietoisesti oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.

Oletko sinä uskaltautunut ultrajuoksukurssille tai työväenopiston lauluryhmään? Päätitkö viimein kokeilla crossfitiä tai poseeraamista bouduoir-kuvissa?

Tai lupauduitko kenties työpaikkasi Tiktok-vastaavaksi, vaikka videopuheluunkin vastaaminen saa stressitasot pomppaamaan?

Kerro kokemuksistasi epämukavuusalueella Me Naisten kyselyssä, teemme aiheesta juttua.

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

