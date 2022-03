Listasimme 10 aikuisuuden asiaa, jotka eivät ole yhtään niin upeita kuin lapsena kuvittelimme

Lupa syödä karkkia koska tahansa, päiväunipakon loppuminen ja postin saaminen tuntuivat aikoinaan hyviltä syiltä kasvaa aikuiseksi.

Mikä siinäkin on, että nyt kun karkkia saa syödä rajattomasti, kohtalaisen pienestäkin määrästä tulee paha olo?

Lapsuudessa moni asia aikuisten elämässä tuntui maagiselta. Lapsena asiaa ei ajatellut niin, että vallan mukana tulee vastuuta. Vaikka äiti varmaan kertoi, että taikakortilla taikaseinästä haettava raha pitää myös tienata, sitä ei ihan käsittänyt ennen kuin sai oman pankkitilin ja -kortin.

Listasimme kymmenen asiaa, joiden vuoksi oli kiire kasvaa aikuiseksi. Nyt lapsen elämä kuulostaa taas aika mukavalta.

1. Rajaton mahdollisuus karkinsyöntiin. Kun pelkän lauantain sijaan karkkia saa syödä minä päivänä tahansa, karkin syömisestä katoaa paras hehku. Silti vielä aikuisenakin täytyy kokea irtokarkkiöverit säännöllisen epäsäännöllisesti, koska voi.

” Voi, kunpa joku edelleen asettaisi ruoka-ajat, jolloin ruoka odottaisi valmiina pöydässä!

2. Muutenkin mahdollisuus syödä milloin ja mitä huvittaa. Ruokapöydässä mahtipontisesti julistetut sanat ”Tätä en ainakaan syö sitten, kun muutan pois kotoa” on syöty monesti omilleen muuttamisen jälkeen. Salaatti, parsakaali, oliivit, kala ja sipuli valikoituvat lautaselle nykyään vapaasta tahdosta. Voi, kunpa joku edelleen asettaisi ruoka-ajat, jolloin ruoka odottaisi valmiina pöydässä!

3. Täysi kontrolli omiin rahoihin. Omat rahat ovat aikuisuuden hyvien puolien joukossa. Vallan mukana tulee kuitenkin myös vastuu. Eläminen on paljon kalliimpaa kuin lapsena ajatteli. Miksei kukaan kertonut, että esimerkiksi juusto on niin kallista? Miksi aikuispalkan käyttäminen nettikauppoihin on niin helppoa? Miksi taikaseinä saa varsin rajallisen määrän rahaa?

4. Ei tarvitse nukkua päiväunia. Päiväkodissa neuvoteltiin hoitajien kanssa siitä, onko pakko nukkua. Ei ollut, mutta lepäämään piti kuitenkin mennä. Pian koko joukko pieniä uhoajia tuhisi yhteen ääneen. Päiväunien jälkeen julistettiin, kuinka kukaan ei taatusti aikuisena enää menisi päiväunille. Nykyään haaveilemme siitä, että työpäiviin kuuluisi pakollinen päiväunihetki.

5. Ei kotiintuloaikoja. Lapsuusmuistoissa pihaleikeistä piti lähteä kotiin silloin, kun katuvalot syttyivät. Ehkä sama sääntö ei pätenyt kaikkina vuodenaikoina, vaikka mielikuvissa näin onkin. Olisipa nykyäänkin mahdollisuus sanoa illan kissanristiäisissä kenenkään ihmettelemättä, että täytyy lähteä kotiin, kun katuvalot syttyivät.

6. Lupa valvoa myöhään. Myös nukkumaanmenoaika tuntui epäreilulta, kun aikuisten ei tarvinnut mennä vielä sänkyyn. Nykyään väsymys iskee iltauutisten aikaan, eikä pitkään valvominen tunnu houkuttelevalta ainakaan vain valvomisen takia. Päinvastoin ihailtavaa on, jos joku onnistuu säännöllisesti menemään nukkumaan aikaisin ja heräämään aikaisin.

” Nykyään äidin kanssa ostoksille lähteminen olisi ihanaa.

7. Saa katsoa telkkarista mitä haluaa. No ehkä tässäkin on hyviä puolia, jos on esimerkiksi kauhuleffojen ystävä. Silti moni meistä tuijottaa samoja Disney-klassikkoja, joita katsoi lapsenakin. Jokainen epätoivoisesti suoratoistopalvelun loputonta tarjontaa selannut myös tietää, ettei valinnanvara ole ainoastaan hyvä juttu.

8. Ei tarvitse mennä äidin kanssa kauppaan. ”En voi olla tänään, kun pitää mennä äidin kanssa kauppaan”. Se oli kurjaa – ja teini-iässä vielä järkyttävän noloakin! Nykyään äidin kanssa ostoksille lähteminen olisi ihanaa. Etenkin, jos sillä välttää jonkin menon, johon ei oikeastaan haluaisi edes mennä.

9. Saa oman tietokoneen ja kännykän. Lapsena jatkuvasti pirisevä puhelin tuntui jännittävältä ja tavoiteltavalta, nykyään stressaavalta. Oma tietokone tuntui vähintään portilta Narniaan, nykyään varsin arkiselta.

10. Saa postia. Jep, laskuja, mainoksia ja suorajakeluita. Eivätkä aikuiselämän sähköpostitkaan ole sen jännittävämpiä. Kukaan ei enää lähetä tarroja, Muumi-kortteja tai kiiltokuvia.

Lue lisää: Oletko oikeasti aikuinen? Vastaa 15 väittämään ja ota selvää