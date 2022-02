Suuri osa suomalaisista tekee kahvia keittäessään perinteisen virheen – näin vältät sen helposti

Me Naisten kyselyyn vastanneista 37 000 suomalaisesta yli kolmasosa puhdistaa kahvinkeittovälineensä silloin kuin sattuu muistamaan. Kuinka usein keitin oikein pitäisi puhdistaa?

Kysyimme viikonloppuna suomalaisten kahvinjuontitottumuksista ja saimme noin 37 000 vastausta.

Kyselyn perusteella 96 prosenttia suomalaisista juo kahvia päivittäin. Tavallisesti kahvia kuluu päivässä 2–4 kuppia.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, kuinka usein kahvikansa puhdistaa kahvinkeittovälineensä.

Vastaajista 35 prosenttia kertoi ryhtyvänsä puhdistushommiin ”silloin kun muistaa”. Neljäsosa vastaajista kertoi puhdistavansa kahvinkeittovälineensä noin kerran kuussa, noin viidesosa kerran viikossa. Espressokeittimen puhdistus eroaa usein perinteisestä keittimestä.

Kahvinkeittimen putsailu joskus ja jouluna ei ole hyvä ajatus, koska kahvi sisältää rasvaa. Jos sitä ei pese säännöllisesti pois, rasva kertyy pannuun ja keittimeen nopeasti. Keittimen koneistoon kertyy ajan mittaan vesijohtovedestä myös kalkkia.

Kahvinkeittimen puhtaana pitämiseen on kaksi perussääntöä:

1. Vesi tulisi annostella keittimeen erillisellä kannulla kahvipannun sijaan, jotta kahvipannuun kerääntynyt kahvirasva ei ajaudu kahvinkeittimen putkistoon.

2. Kahvipannu ja keittimen suodatinosa tulisi pestä jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.

Me Naisten kyselyn perusteella suomalaiset näyttävät suosivan Moccamaster-kahvinkeittimiä. Sellaisen kertoi omistavansa 52 prosenttia kyselyyn vastanneista. Muuta suodatinkeitintä käytti 33 prosenttia, joten keskitymme tässä jutussa perinteisen kahvinkeittimen puhdistamiseen.

Moccamasteria käyttää yli puolet Me Naisten kyselyyn vastanneista.

Moccamasterin sivuilla kerrotaan, että kovassa käytössä oleva kahvinkeitin olisi hyvä puhdistaa kahden viikon välein, vähintään kuukausittain.

Pesuun voi käyttää kahvinkeittimen pesuun suunniteltua puhdistustablettia. Edullisemmin ja kätevämmin kahvinkeittimen pesu sujuu soodapesulla, vinkkaavat Martat.

Taija Jerkku Martoista kertoo, että heidän kahvinkeittimen puhdistusta käsittelevä sivunsa ovat yksi suosituimpia kautta Marttojen historian. Marttojen soodapesuohjeella kirkastuvat myös tummuneet kahvikupit.

Kahvinkeittimen soodapesu 1. Valmista ruokasoodaliuos, jossa on 3 rkl ruokasoodaa ja 1 l lämmintä vettä. 2. Kaada seos kahvinkeittimen vesisäiliöön ja laita keitin päälle. Älä käytä suodatinpaperia. 3. Kun puolet seoksesta on valunut pannuun, sammuta keittimen virta. Anna seoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia. 4. Käynnistä keitin uudelleen ja anna lopun seoksen valua keittimeen. 5. Huuhtele laite valuttamalla puhdasta vettä pari-kolme kertaa laitteen läpi. Lähteet: Martat.fi

Kätevä muistisääntö kalkkipesulle

Kahvinkeitin täytyy puhdistaa säännöllisesti myös kalkista.

Pauligilta vinkataan, että hyvä muistisääntö on poistaa kalkki kalkki aina, kun avaa uuden suodatinpaperipakkauksen. Myös keittoajan pidentyminen on tavallisesti merkki siitä, että kalkinpuhdistukselle on tarvetta.

Turvallisinta kalkkikertymät on puhdistaa erillisellä kahvinkeittimen pesuun tarkoitetulla kalkinpoistoaineella. Esimerkiksi Moccamaster ei suosittele käyttämään keittimissään saippuaa, klooria, leivinjauhetta, etikkaa tai synteettisiä pesuaineita.

Mikäli kahvinkeittimen ohjeet eivät sitä erikseen kiellä, keittimen voi puhdistaa myös laimennetulla väkiviinaetikalla, Martat neuvoo.

Kalkinpoisto etikalla 1. Laita kalkinpoiston yhteydessä keittimen suodatinosa paikoilleen, ettei hapan puhdistusvesi roisku ympäriinsä. 2. Kaada keittimen vesisäiliöön etikka-vesiliuos. Annostele etikkaa ja vettä saman verran. Yleensä puolet tai enintään 2/3 kannun maksimitilavuudesta riittää liuoksen määräksi. Kytke virta päälle. 3. Kun puolet säiliön vedestä on valunut kannuun, kytke virta pois. 4. Anna happoliuoksen vaikuttaa noin 5–10 minuuttia, minkä jälkeen kytke virta uudelleen päälle. Huomaa, että keittimestä valutettu puhdistusvesi on sameaa. 5. Keitä tämän jälkeen keittimessä 2–4 kannullista puhdasta vettä. Huuhtele huolellisesti myös pannu. Lähde: Martat.fi

