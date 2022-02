Tervetuloa Me Naisten suksidiscoon dj:n ja Sami Kurosen seurassa

Tule viettämään perjantai-iltapäivää after ski -tunnelmassa Olympiastadionille Helsingissä.

After ski, mikä ihana ajatus – joko hiihdon jälkeen tai ihan ilman hiihtoa! Tervetuloa siis nauttimaan after ski -tunnelmasta ja lämpimästä juomasta uusitulle Olympiastadionille. Me Naiset järjestää Helsingissä Ski Week -tapahtuman yhteydessä suksidiscon, jossa on luvassa hyvää musiikkia ja seuraa. Koronaturvallisen tapahtuman juontaa Sami Kuronen ja levyjä pyörittää DJ Vicky. Discon yhteydessä on tietenkin myös Kurosen iltanuotio.

Paikan päällä on mahdollisuus ostaa syötävää ja juotavaa. Arvomme osallistujien kesken myös yllätyspalkintoja.

Helsinki Ski Weeks on kaikille avoin ja ikärajaton hiihtofestivaali Helsingin Olympiastadionilla. Maksuttoman hiihtoajan voi varata etukäteen ja paikan päällä voi vuokrata hiihtovälineet. Stadikalla hiihtotyyli on perinteinen.

Mitä: Me Naisten suksidisco

Missä: Olympiastadionilla (Paavo Nurmen tie 1), tapahtumatorin ravintolateltta

Milloin: perjantaina 11.2. klo 17–20