11 asiaa, jotka jokainen myöhästelijä tunnistaa – sekä yksi kuva, joka selittää ongelman täydellisesti

Jos krooninen myöhästely kuuluu tapoihisi, et ole yksin.

Jaahas, taas on aika pistää juoksuksi.

Myöhästely on epäkohteliasta, ylimielistä ja muutenkin maailman suurinta syntiä, jos täsmällisiltä ihmisiltä kysyy.

Suomi on ajoissaolijoiden yhteiskunta, vaikka muualta maailmasta tuttu, rennompi suhtautuminen aikatauluihin olisi monelle meistä niin paljon helpompaa.

Oikeasti krooninen myöhästely on huomattavasti mutkikkaampi homma. Myöhästely voi johtua optimistisemmasta luonteesta, kasvatuksesta, tai jopa kehityshäiriöstä, kuten ADHD:sta.

Aikaoptimisti ei oikeasti ajattele, että toisen aika olisi vähempiarvoista kuin hänen aikansa. Aikataulujen kaoottisuus johtuu usein puhtaasti siitä, ettei hän osaa edes aikuisena arvioida, kauanko erilaisiin asioihin todella kuluu aikaa.

Todennäköisesti myöhästely aiheuttaa elämään stressiä ja häpeää, ellet sitten yritä saada elämääsi kontrollin tunnetta odotuttamalla muita. Siispä kasasimme kaikille aikaoptimisteille listan asioista, joihin jokainen myöhästelijä voi samaistua.

1. Yksikin yllätys romuttaa aikataulun

Aikaoptimistin aikataulu on kenties maailman herkin organismi: Se vaatii vain yhden virheen romuttuakseen täysin. Katkennut kengännauha, hävinnyt hanska, puhelu, johon on pakko vastata – ja sitä ollaan jälleen pahoittelemassa myöhästymistään.

2. Välimatkojen arvioiminen väärin

Aikaoptimisti tietää, että 15 kilometrin päähän ajaa noin vartissa, jos matkalla on jonkin verran liikennevaloja. Optimistisesti hän olettaa, että 25 kilometrin päähän ajaa myös noin vartissa.

3. Tavaroiden unohtaminen

Vaikka kuinka yrittäisi lähteä kotoa tehokkaasti, jotain pitää aina vielä noutaa: bussikortti, puhelin, hanskat...

4. Puuskuttaminen perillä

Mistä tunnet sä aikaoptimistin? No siitä, että hän saapuu paikalle lähes poikkeuksetta hikisenä, tai ainakin henkeään hieman haukkoen.

5. Pikakävelyn ammattilainen

Arjen rutiinit istuvat tiukassa. Siksi aikaoptimisti on ripeä liikkeissään silloinkin, kun minnekään ei oikeastaan olisi kiire.

6. Myöhästymisajan pyöristäminen alakanttiin

Tilanteen kaunistelu on (valitettavasti) myös aikaoptimistin arkea: viestissä mainittu viisiminuuttinen on useammin viisitoista.

7. Ajantajun katoaminen

Siis se tunne, kun tajuat uppoutuneesi selaamaan paaveista kertovaa Wikipedia-artikkelia kahdeksi tunniksi, vaikka tarkoituksenasi oli vain googlata vuoden 2022 pääsiäisviikonloppua. Kahvilassa odottelevat ystäväsi ovat yrittäneet soittaa sinulle noin neljä kertaa.

8. Etäpalaverien stressaaminen

Siinä missä kasvokkain tavatessa muutaman minuutin heitto saapumisajassa on täysin tavallinen, etäpalaverit ovat jännittäneet täsmällisyyden äärimmilleen. Kokous alkaa juuri silloin, kun kellon viisarit iskevät aloitusajankohtaan. Minuutti myöhässä, ja olet jo aivan pihalla. Eikä asiasta tietenkään kehtaa mainita, joten sitä vain yrittää parhaansa mukaan päästä kärryille.

9. Syiden keksiminen

Mitä erikoisempi myöhästymisen syy on, sitä vaikeampi sitä on jostain syystä selittää. Jos esimerkiksi kaataa puoli purkkia jogurttia hiuksilleen juuri ennen kuin on lähdössä treffeille, se vaan kuulostaa liian oudolta. Kai sitä yrittää suojella muita kaoottisuudeltaan.

10. Vielä myöhästelevämpi ystävä

Kaikilla myöhästelijöillä on ystävä, joka tarkastelee elämäänsä vielä aikaoptimistisempien lasien läpi. Ja kun on itse tavallisesti vähän myöhässä, toisen myöhästely ei haittaa. Sitä tuntee oikeastaan itsensä melko koostuneeksi yksilöksi.

11. Myöhästelijäkin osaa olla ajoissa, ja silloin hän on todella ajoissa

Jos jossain on aivan absoluuttisen pakko olla ajoissa, aikaoptimisti on paikalla vähintään puoli tuntia ajoissa. Siis, vähintään puoli tuntia ajoissa.

Jostain ihmeellisestä syystä kaikki sujuu kuin rasvattuna juuri silloin, kun varautuu ainakin yhteen matkalle hajoavaan bussiin, VR:n lakkoon, unohtuneeseen passiin ja kolmen kaverin kohtaamiseen matkalla. Ihmeellistä on elämä.

+1 Tunnet voimakasta samaistumista, kun näet tämän kuvan

