Kuinka hyvin tiedät julkkisten oikeat nimet? Testaa, saatko kaikki 13 oikein – osa nimistä voi todella yllättää

Tiesitkö, että prinssi Harry ja Meghan eivät ole ”oikeasti” nimiltään Harry ja Meghan? Testi paljastaa, kuinka hyvin olet perillä julkisuuden henkilöiden oikeista nimistä.

Tiedät varmaan, että Danny on oikealta nimeltään Ilkka Lipsanen ja että Kaija Koon sukunimi on Kokkola. Ehkä tiedät senkin, että Jaajo Linnonmaan virallinen etunimi on Jari.

Mutta tiedätkö, mikä ovat Freddie Mercuryn, prinssi Harryn tai Lady Gagan oikeat nimet?

Monet tunnetut henkilöt käyttävät julkisuudessa taiteilijanimiä. Keksityn nimen syynä voi olla halu suojata omaa yksityisyyttä tai erottautua joukosta. Osa julkkiksista on tullut tunnetuksi lempinimellään.

Me Naisten aiemmin laatima testi selvitti, kuinka hyvin lukijamme tietävät tunnettujen suomalaisten julkkisten oikeat tai viralliset nimet. Jos et ole vielä tehnyt testiä, löydät sen täältä:

Lue lisää: Kuinka hyvin tiedät Suomi-julkkisten oikeat nimet? Testaa taitosi – vain todelliset nimimestarit saavat kaikki 14 oikein

Tällä kertaa selvitetään, kuinka hyvin muistat tunnettujen kansainvälisten julkkisten oikeat tai viralliset nimet. Testaa, kuinka monta tiedät – osa saattaa yllättää!

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

Lue lisää: Mikä onkaan Suomen suosituin etunimi? Testaa, kuinka hyvin olet kartalla suomalaisten nimistä – 12 oikein on jo kova tulos

Lue lisää: Musiikkimaku paljastaa armotta, mikä on henkinen ikäsi – tee 13 kysymyksen testi