Testasimme kaupan hyllyltä löytyvät laskiaispullat – ja havaitsimme kiistattoman voittajan, joka on hintansa väärti

Hillolla vai mantelimassalla?

Kysymys voi jakaa mielipiteitä, mutta hyvä pulla on aina hyvä pulla.

Otimme vertailuun alkutalven suosikkiherkun eli laskiaispullan selvittääksemme, millaiset pullat ovat kaikkein maukkaimmat. Testasimme marketeista saatavia pullia, jotka pelastavat akuutista laskiaispullahimosta kärsivän silloin kun ei itse halua leipoa eikä kahvilaa tai leipomoa ole lähettyvillä.

Kaksihenkisen miniraadin tiukkaan arviointiin päätyi perinteisten vehnäisten manteli- ja hillopullien lisäksi gluteenittomia pullia sekä erikoistäytteillä varustettuja laskiaispullia.

Testipullat ostettiin Tampereelta. Pullavalikoima vaihtelee alueittain ja marketeittain, eli kaikki testatut tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla ympäri Suomen.

Testissä oli niin perinteisiä manteli- ja hillopullia kuin gluteenittomia ja erikoispulliakin.

Perinteiset mantelipullat

Fazer laskiaispulla mantelilla ja aidolla kermalla

Tämä pulla on ihan hyvän makuinen, mutta ei mitenkään erikoinen. Teollinen sivumaku erottuu, moittii toinen raatilaisista.

Pullan kokoon suhteutettuna mantelimassaa on liikaa ja kermavaahtoa taas liian vähän, joten haukatessa maku on todella mantelinen. Kermavaahto on valitettavan tönkköä ja voisen makuista.

Arvosana: 2,5/5

Hinta: alkaen 3,79 €/214 g

Sarpi laskiaispulla manteli

Pulla on kaunis ja iso, oikein houkuttelevan näköinen. Täytettä ei meinaa tunnistaa manteliksi, vaan mantelimassa muistuttaa enemmän vaniljakreemiä. Itse pullan maku on perinteinen.

Jos olet tarkka kermavaahdosta, tämä voisi olla suosikkisi: kermavaahto on kovempaa, makeampaa ja parempaa kuin monessa verrokkipullassa.

Arvosana: 3/5

Hinta: alkaen 3,89 €/240 g

Rosten Laskiaispulla mantelitäytteellä

Pehmeä ja kuohkea, perinteisen makuinen pulla. Täytettä on vähän, eikä mantelimassa ole kovin erikoisen makuista. Pehmeää kermavaahtoa on sopivasti koko pullan täydeltä.

Pullan ulkonäkö muistuttaa hampurilaissämpylää, mutta onneksi pulla on paremman makuinen kuin näköinen. Maut ovat tasapainossa, kermavaahto on sopivan makeaa.

Arvosana: 3,5/5

Hinta: alkaen 3,09 €/200 g

Fazer leipurit laskiaispulla mantelinmakuinen

Tämä pulla on isokokoinen. Rakenteeltaan se on kovempi kuin moni verrokki, mutta se voittaa muut testatut mantelipullat maussa. Kerma on todella hyvää, kuohkeaa ja pehmeää. Mantelia ei meinaa vaalean värin vuoksi huomata, mutta makua on senkin edestä.

Tämä pulla sopii siis mantelin ja makean ystäville. Erittäin hyvää, kiittää raati. Ainoa miinus tulee siitä, että itse pulla on verrokkejaan kovempi.

Arvosana: 4,5/5

Hinta: alkaen 4,99 €/240 g

Laskiaispullat hillolla

Elonen laskiaispulla vadelma

Kooltaan melko pieni peruspulla. Hillo muistuttaa marmeladia. Mikään pullassa ei sytytä erityisen paljoa. Raati moittii kokonaisuutta mitäänsanomattomaksi ja suorastaan laiskan oloiseksi.

Arvosana: 1,5/5

Hinta: alkaen 3,49 €/160 g

Fazer laskiaispulla mansikkahillolla ja aidolla kermalla

Pulla on koostumukseltaan melko pehmeä. Kaikki maut ovat tasapainossa, mutta laskiaispulla jää testissä muiden pullien jalkoihin. Pullasta maistaa tehdasmaisen vivahteen.

Tehdasvalmisteiseksi pullaksi tämä on ihan hyvä – mutta Fazer brändinä yhdistyy raatilaisten mielessä korkeampaan laatuun, johon tämä laskiaispulla ei yllä.

Arvosana: 2,5/5

Hinta: alkaen 3,79 € / 214 g

Sarpi laskiaispulla kermahillo

Todella pehmoinen ja kuohkea pulla. Pulla on kaunis, mutta se on vaikea syödä ja pohjaa on suhteessa liikaa. Perinteinen hillopulla, josta ei puutu makeutta.

Runebergintortun hilloa muistuttava hillo on toiselle testaajista jopa liian makea.

Arvosana: 3/5

Hinta: alkaen 3,89 €/240 g

Rosten laskiaispulla mansikkatäytteellä

Ulkomuoto ei ole pullan onnistunein osa, mutta koostumus on pehmoinen. Kermavaahto maistuu vaniljaiselta, hillo taas hieman marmeladilta.

Kyseessä on erittäin makea pulla – aikuinen pystyy syömään vain puolikkaan. Raati ihmettelee, miksi pullan päällä on sekä tomu- että raesokeria.

Arvosana: 3,5/5

Hinta: alkaen 3,09 €/200 g

Fazer leipuri laskiaispulla hillolla

Ulkoa päin pulla näyttää pursuavan kermavaahtoa, mutta haukatessa kermavaahtoa on sopivasti. Kaikki maut ovat täydellisessä tasapainossa, ja kokonaisuutena pulla on erinomainen.

Ainoastaan hieman kova pulla aiheuttaa miinuspisteen. Tämä pulla ei ole liian makea, vaan tehty aikuisempaan makuun. Raati kiittää: Tässä on kaikki, mitä laskiaispullalta voi haluta.

Arvosana: 5-/5

Hinta: alkaen 4,99 € /240 g

Hakasen leipomo laskiaispulla hillolla

Todella pehmeä ja suussa sulava pulla. Hilloa näyttää olevan vähän, mutta pulla paljastuu todella makeaksi siitä huolimatta.

Testin perinteisin laskiaispulla, joka sopii moneen makuun. Näitä voisi syödä useammankin!

Arvosana: 4/5

Hinta: alkaen 3,15 €/220 g

Gluteenittomat laskiaispullat

Fazer gluteeniton laskiaispulla

Sisällä on todella vähän kermavaahtoa, mutta hilloa on sopivasti. Pulla on kova, mutta hyvänmakuinen, ja maussa on selvästi aitoa pullaa.

Maistui joltain, mitä koulussa voitaisiin tarjoilla lounaan kanssa.

Arvosana: 3/5

Hinta: alkaen 4,29 €/200 g

Porokylän gluteeniton laskiaispulla

Pieni pulla, mutta täytteitä on sopivasti suhteessa pullan kokoon.

Pulla ei ole jauhoine, mutta valitettavasti se on melko kova. Maku on outo ja puinen. Lisäksi kermavaahto muistuttaa enemmän kreemiä kuin vaahtoa. Hillo sentään on hyvää, mutta ei tämä kovin maistuva pulla ole.

Arvosana: 1,5/5

Hinta: alkaen 4,99 €/180 g

Laitilan Leipä gluteeniton laskiaispulla

Pulla ei houkuta maistamaan, sillä ulkonökö muistuttaa enemmän sämpylää kuin pullaa. Pullassa on suolainen, erikoinen sivumaku. Kermassa taas ei ole makua ollenkaan. Hillo muistuttaa enemmän marmeladia.

Ainoat plussat ovat pullan normaali koko ja pehmeys. Syömättä jää, raati joutuu toteamaan.

Arvosana: 0,5/5

Hinta: alkaen 5,99 €/200 g

Erikoislaskiaispullat

Royal Bakery laskiaispulla hasselpähkinä-suklaa

Kaunis laskiaispulla ja hieno paketointi. Toisen raatilaisen mielestä pulla on liian makea, kun taas toisesta kermaa ja suklaatäytettä saisi olla rutkasti enemmän.

Arvostamme ideaa, mutta Nutella-fanille tämä toteutus on pettymys. Lisäksi pulla on melko kuiva.

Arvosana: 2/5

Hinta: alkaen 5,49 €/140 g

Elonen laskiaispulla kinuski

Kinuskitäyte on tuore tuulahdus uutta, mutta itse pulla on jäänyt puolitiehen. Pulla ei ole erityisen maistuva tai houkuttelevan näköinen. Lisäksi se on pienikokoinen.

Perinteisen kinuskikakun täytteeltä maistuva kinuskitäyte on pettymys. Kermassa on aavistus kinuskia, ja se on pullan paras osuus.

Kinuskikerman, kinuskitäytteen ja pullan makea yhdistelmä sopisi luultavasti paremmin lapsille kuin aikuisille.

Arvosana: 2,5/5

Hinta: alkaen 3,49 €/160 g

Elonen laskiaispulla mustikka-jogurtti

Tämä laskiaispulla yllättää raadin, mutta erittäin positiivisesti. Vaikka itse pulla oli pieni, eikä erityisen maukas, täyte on raikas ja hyvällä tavalla erikoinen. Jogurtin ja mustikan makumaailmat tulevat kivasti esiin ja sopivat pullaan oikein hyvin.

Jos lähtee laskiaispullaa muuttamaan, niin tämä on oikea suunta.

Arvosana: 3,5/5

Hinta: alkaen 3,95 €/160 g

