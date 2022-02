Tätä kotityötä suomalaiset vihaavat eniten – kysely paljasti 2 yllättävää inhokkia ja haisevat suosikit

Suomalaisten enemmistö nauttii pyykkihuollosta, mutta inhoaa silittämistä.

Osaisitko nimetä lonkalta suosikkikotityösi? Entä mitä kodin siisteyteen ja arjen pyöritykseen liittyvää puuhaa välttelet viimeiseen asti?

Kysyimme hiljattain suomalaisilta, mitä mieltä he ovat tavallisimmista kotitöistä. Kyselyyn vastasi hieman alle 50 000 ihmistä, jotka kertoivat mielipiteensä niin erilaisista siivouspuuhista, metatöistä, ruoanlaittoon liittyvistä askareista kuin pihatöistäkin. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, voit tehdä sen täällä:

Kysely ei antanut sijaa kädenlämpöisille mielipiteille, sillä jokaisessa kysymyksessä oli vain kaksi vaihtoehtoa: pidätkö kyseisestä kotityöstä vai etkö pidä. Näin saatiin selville suomalaisten selvät suosikit ja inhokit.

Tarkastellaan lähemmin, miten äänet jakautuivat.

Pyykkääminen meiltä sujuu

Yleisesti ottaen suomalaiset vaikuttavat suhtautuvan kotitöihin yllättävänkin myönteisesti. Vain muutamat kyselyssä listatut kotityöt koettiin niin ikävinä, että vastaajista enemmistö kertoi inhoavansa niitä.

– Mitä näitä miettimään, tekee vaan niin se on siinä. Mukavaahan se on touhuta omassa kotona, totesikin eräs kyselyyn vastannut jutun kommenteissa.

Kun etsittiin suomalaisten suosikkikotityötä, nousi yksi ylitse muiden. Peräti 81 prosenttia eli neljä viidestä kyselyyn vastanneesta kertoi pitävänsä pyykkäämistä mukavana puuhana. Kysymykseen sisällytettiin sekä pyykkien lajittelu, pesu että ripustus.

Kenties yllättäen kakkossijalle nousi vessan peseminen. Vastaajista 76 prosenttia kertoi suhtautuvansa siihen positiivisesti – tai ainakin neutraalisti, sillä kukapa nyt vessanpesua varsinaisesti rakastaisi.

Kolmanneksi myönteisimmin suomalaiset suhtautuvat niin ikään haisevaan hommaan: jätehuoltoon eli roskien viemiseen ja kierrätykseen. Se sujuu ongelmitta 75 prosentilta. Eikä se toisaalta ole mikään ihme: roskien vieminen tarjoaa mukavan jaloitteluhetken, ja kierrätyksestä saa kaupan päälle hyvän mielen.

Suurin osa suoriutuu mukisematta myös tavaroiden järjestelystä, erilaisista metatöistä ja tiskaamisesta sekä tiskikoneen pyörityksestä.

Myös kodin ruokapuolesta huolehtiminen on enemmistön mielestä mukavaa puuhaa. Vastaajista 70 prosenttia kertoi käyvänsä mielellään kaupassa, joskin loput 30 prosenttia välttelee sitä jos suinkin voi. Ruuanlaitto on mieluista puuhaa 68 prosentille.

Pöly jakaa kansan kahtia

Kaksi kotityötä jakoivat kyselyssä kansan lähes täysin kahteen leiriin: imurointi ja pölyjen pyyhkiminen.

Vastaajista 49 prosenttia kertoi pitävänsä imuroinnista, loppujen mielestä imurointi on kamalaa.

– Erikoista, että imurointi on vastaajien mielestä noin epämiellyttävää. Siis sehän on yksi helpoimpia hommia mitä löytyy. Eli jos se on kamalaa niin hommatkaa parempi imuri, neuvoi eräs lukija jutun kommenteissa.

– Minun selkä ei kestä imurointia. Siinä täytyy olla niin huonossa asennossa, totesi toinen kyselyyn vastannut.

Niin ikään 49 prosenttia totesi pitävänsä pölyjen pyyhkimistä ihan kivana puuhana, mutta toinen puolikas kansasta ei tartu mielellään pölyhuiskaan tai mikrokuituliinaan.

Ne kaikkein inhottavimmat kotityöt

Entäpä ne ikävimmät kodin askareet?

Suurimman negatiivisen äänivyöryn kyselyssä keräsi vaatteiden silittäminen. Vastaajista vahva enemmistö eli 76 prosenttia ei pidä silittämisestä.

– Kaikki muut kotityöt menevät, mutta silittäminen on kamalaa. Asunto on niin pieni, että silityslauta on raahattava makkarista olohuoneeseen, silittäminen on hidasta ja vaivalloista ja käy selän päälle, kirjoitti eräs äänestykseen vastannut.

Tämä tieto saattaa yllättää, sillä on olemassa pieni, mutta äänekäs ihmisjoukko, joka tuntuu suorastaan rakastavan silittämistä. Ryppyjen oikomista saatetaan pitää meditatiivisena, ja osa pitää hommasta niin paljon, että silittää lakanatkin.

– Silittäminen on talvikylmällä mukavaa, siinä tulee mukavan lämmin, huomautettiin kommenteissa.

Toiseksi suurimman kielteisen äänisaaliin keräsi ikkunoiden pesu: 64 prosenttia kertoi vihaavansa ruutujen hinkkaamista.

– Kaikki muut käy, mutta se ikkunoiden peseminen on pakkopullaa. Vaan pakko sitäkin on joskus tehdä. Suurin aika menee siihen kun raivaa ikkunan edestä tavarat pois ja takaisin, totesi eräs äänestystä kommentoinut lukija.

Viimeisenä kyselyssä selvitettiin, mikä on vastaajien mielestä se kaikkein inhottavin kotityö, jos pitää valita vain yksi. Tässä kysymyksessä äänet jakautuivat hieman eri tavalla:

1. inhottavin kotityö: Ikkunoiden pesu (21 % äänesti tätä)

2. ja 3. inhottavin kotityö: imurointi (18 %) ja vaatteiden silitys (18 %)

4. inhottavin kotityö: pölyjen pyyhkiminen (7 %)

5. inhottavin kotityö: tiskaaminen (6 %)

Kommenteissa nostettiin esiin myös eräs kyselystä unohtunut ällöttävä kotiaskare:

– Kylpyhuoneen lattiakaivon siivous. Vaikka kuinka olisi suodatin niin sisältö näyttää ja haisee suohirviölle.

