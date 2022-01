Muutakin kuin biletystä! 12 vinkkiä rauhalliseen lomaan Levillä

Levillä on maine laskettelijoiden bailumekkana, mutta sielläkin voi nauttia rauhaa ja luontoelämyksiä täynnä olevan loman.

Vaikka Levi on bilemestan maineessa, sielläkin pääsee nopeasti täydelliseen luonnon rauhaan.

Purevan kylmä tuuli tuntuu luissa ja ytimissä, kun astun ulos autosta. Sää saa lumikenkäilyretkiä vetävän Juki Toursin Jukka Rissasen pohtimaan, pitäisikö retki Levitunturin huipulla siirtää Kätkätunturille, missä ei tuule niin kovasti.

Opas toteaa sään kuitenkin turvalliseksi lumikenkäilylle. Vedän takkini hupun tiukasti pipon päälle ja lähden seuraamaan Rissasta.

Aluksi lumikengät tuntuvat jalassa hassuilta, ja jalkoja tulee nosteltua liikaa. Pian askeltamiseen kuitenkin tottuu, ja aikaa jää maisemien ihailuunkin. Harvapuinen huippu näyttää karun kauniilta. Tuulenpuuskat laittavat tasapainon välillä koetukselle, mutta onneksi käsissä olevista sauvoista saa tukea kaltevassa maastossa.

Tunturin huipulla sää muuttuu yllättävän nopeasti. Tuuli heikkenee, ja aurinko tulee esiin. Kerrospukeutuminen oli oikea ratkaisu, sillä harppominen umpihangessa tuo hien pintaan.

Reilun tunnin kenkäiltyämme Joulutarina-elokuvasta tuttu harmaahirsinen mökki häämöttää edessä. Pihaan päästyämme saamme niskaamme raekuuron. Idyllisen satumökin portailla nautimme eväitä ja ihailemme horisontissa näkyviä tunturien huippuja. Samalla hetkellä taidan hieman ymmärtää, mitä tarkoittaa, kun iskee se kuuluisa lapinhulluus.

Levi on perinteisesti ollut kansainvälisten turistien suosiossa, mutta viime vuosina myös suomalaiset ovat löytäneet Lapin uudella tavalla.

Pohjoisessa vetää puoleensa ainutlaatuinen ja puhdas luonto. Sitä löytyy myös Leviltä. Ennen tätä matkaa luulin, että tänne suuntaavat lähinnä juhlimisesta, laskettelemisesta ja maastohiihdosta innostuneet lomalaiset.

Kuinka väärässä olinkaan! Levi on keskellä kaikkea, ja jos on autolla liikkeellä, viikon aikana pääsee helposti tunnelmasta toiseen. Jos aikaa on riittävästi, lisää tutkittavaa löytyy vierestä Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta.

Metsään joogaamaan

Könkäällä, noin 10 kilometriä Leviltä, pääsee joogaamaan metsään. Minulle valitaan oma puu, jonka avustuksella teen jooga-asanat.

Metsäjoogassa imetään energiaa puista ja puhtaasta ilmasta. Vaikka en puidenhalailijaksi tunnustaudukaan, tunnen yhteyttä niiden kanssa.

Ympärillä on hiljaista, ainoastaan puiden latvoissa humisee tuuli. Erityisesti loppurentoutus joogamatolla maaten saa minut tuntemaan lappilaisen luonnonenergian. Vetreyttävää joogaa seuraa rentouttava rummutushetki kodassa. Tulen loimutessa uppoudun kuuntelemaan suuren noita Torajaisen jälkeläisen sukutarinoita.

Mystiikkaa ja sitä kuuluisaa Lapin taikaa huokuvan hetken jälkeen nautitaan vielä pannukahvit.

Unohda hot jooga, nyt tulee luminen metsäjooga!

Skimbaa ja hiihtoa, totta kai

Levillä laskettelukausi kestää yleensä lokakuusta aina toukokuulle saakka. Levillä laskettelijoita hemmotellaan eritasoisilla rinteillä, joita on peräti 43. Levitunturin huipulle mennään Suomen ensimmäisellä gondolihissillä. Matka 530 metrin korkeuteen kestää reilun viisi minuuttia.

Maastohiihtoon ihastuneille puolestaan on tarjolla 230 kilometriä latureitistöä, josta 28 kilometriä on valaistu.

Minä kaipasin uutta haastetta ja päätin kokeilla lumilautailun alkeita opettajan johdolla. Kiikkerällä laudalla tasapainoilu on aluksi haastavaa ja pyllähdyksiä sattuu usein. Yksilöllinen opetus etenee oppilaan taitojen mukaan hauskuus edellä. Kävin hiomassa myös perinteisen ja vapaan hiihdon tekniikkaa pienessä ryhmässä.

Maastohiihtoon hurahtaneena nautin suunnattomasti noin 16 kilometrin mittaisesta Kätkätunturin kierroksesta.

Tunturimaisemissa kiertelevä latu sopii monentasoisille hiihtäjille. Varaudu enimmäkseen loiviin mutta pitkiin ylämäkiosuuksiin – saa mennä hitaastikin!

Kätkän laavulla voi nauttia lettukahvit ja kerätä voimia reitin viimeisiä kilometrejä varten. Huimapäisimmät hiihtelijät ottavat kunnostaan mittaa hiihtämällä Leviltä aina Ylläkselle saakka. Matkaa kertyy mittariin tuolla reissulla 69 kilometriä.

Laskettelun ja murtsikan ohella Levillä voi myös lumikenkäillä.

Elämyksellistä löylyttelyä

Ounasjoen rantatörmällä Tonttulan elämyskylässä sijaitsee vanha hirsinen tukkilaiskämppä, jonka saunanlauteille mahtuu jopa 15 kylpijää.

Talvella löylyistä voi pulahtaa virkistävään avantoon tai lämpimään porealtaaseen. Saunaemäntä on valmistanut minulle suolasta ja hunajasta kuorivan voiteen. Sen jälkeen levitän iholle vielä puhdistavaa saunaturvetta.

Elämyksen kruunaa humoristinen saunahoroskooppi. Kylpemisen jälkeen rantariihessä herkutellaan paikallisilla leikkeleillä ja juustoilla.

Saunareissun jälkeen luetaan horoskooppi.

Arktista luksusta

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston karut olosuhteet luovat idyllisen kontrastin upealle kotaillalliselle, jonka yksilöllisiä elämyspalveluja järjestävä Arctic Hospitality on valmistanut.

Tuuli tuivertaa tunturissa kylmästi, mutta kodan uumenissa tunnelma on lämmin. Retkemme vetäjä Mait sytyttää laavulla tulen ja loihtii hetkessä kolmen ruokalajin illallisen.

Kermainen tomaattikeitto, nuotiolla grillattu lohi vihanneksilla sekä mustikkapiirakka kaakaon kera maistuvat taivaallisilta. Maitin mukaan Lapin luksusta ovat korvia hivelevä hiljaisuus, puhdas luonto ja henkeäsalpaavat maisemat.

Hiihtoretken päälle maistuvat lettukahvit auringossa!

Lapin makuja – 3 ravintolavinkkiä

1. Saunaelämyksiä järjestävä, ikuisen joulun kahvila-ravintola Tonttula tarjoaa myös kiireetöntä lounasta. Kivitakassa loimuaa tuli, ja herkut ovat paikallisia. Ja jos oikein innostuu lappilaisesta ruuanvalmistuksesta, voi varata itselleen paikan kokkikoulusta.

2. Levin keskustassa sijaitseva moderni lappilaisravintola Kiisa on myös hurmaava tuttavuus. Poronpaistikäristyksen lisäksi voi maistella vaikkapa pariloitua rautua. Jälkiruuaksi maistuu arktinen jäätelöannos.

3. Levitunturin laella Utsuvaarassa sijaitsee à la carte -ravintola Utsu, jossa voi ihailla tunturimaisemia illallisen lomassa. Menussa maistuvat skandinaaviset ja puhtaat raaka-aineet.