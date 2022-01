Listasimme 15 vierasperäistä sanaa ja sanontaa, jotka eivät ole ”oikeaa” suomea – olisitko tiennyt?

Suomen kieleen uiskentelee jatkuvasti uudissanoja ja -sanontoja englannin kielestä. Kasasimme niistä 15, joiden oikeaa alkuperää ei välttämättä enää edes muista.

”Siis mulle kävi just niin eeppinen boomer-momentti.”

Eihän tässä lauseessa ole kirjoitettuna mitään järkeä, mutta arkikielessä vastaavaan voi törmätä usein.

Suomalaiset ovat kautta aikain lainanneet sanoja länsinaapuristamme Ruotsista. Toisaalta kieleemme on svetisismien lisäksi tarttunut lainasanoja myös Venäjältä.

Internetin ja globalisoitumisen myötä suomalaiset ovat siirtyneet ottamaan yhä enemmän vaikutteita englannin kielestä. Kotimaisten kielen keskuksen listaamat viime vuosien uudissanat vilisevät anglismeja voiblondista powerwalkiin.

Kielemme muodostuukin nykyään arviolta 100 000–450 000 perussanasta riippuen siitä, miten asiaa tulkitsee. Suomalaisen keskimääräinen sanavarasto kattaa noin 20 000–30 000 sanaa.

Listasimme 15 englannin kielestä juurensa juontavaa sanaa ja sanontaa, jotka suomalaiset ovat ottaneet jo täysin omikseen:

Triggeröityä

Triggeröityminen on korvannut arkikielessä ärsyyntymisen, hermostumisen ja raivostumisen. Alkuperäisesti triggerillä tarkoitetaan psykologiassa vaikeaa tilannetta, joka laukaisee eli triggeröi ihmisessä automatisoidun reaktion. Suomeksi triggeristä puhutaankin laukaisijana.

Pitkässä juoksussa

Pitkän juoksun tekniikka muodostuu alun perin englannin kielen sanoista on the long run. Pitkässä juoksussa sen suora käännös on löytänyt hyvin paikkansa suomalaisessa keskustelukulttuurissa.

Influensseri

Influencer juontaa juurensa sanasta influence, vaikuttaa. Suomessa sosiaalisessa mediassa henkilövetoista markkinointia ja aktivismia työkseen tekeville ollaan soviteltu suoraa suomennosta vaikuttajasta, mutta sana ei ole täysin ottanut tuulta alleen.

Influensseri taipuu sanasta influencer, vaikuttaja. Sanalla viitataan usein muun muassa sosiaalisen median sisällöntuottajiin.

Boomer

Z-sukupolven (eli tietysti zoomereiden) ja millenniaalien käyttämä nimitys suurista ikäluokista. Termin toi viime vuonna kansan huulille jopa arvon pääministerimme.

Eeppinen

Mitä tapahtui mahtavalle, upealle ja loistavalle?

Naulata

”Siis mä niin naulasin sen työhaastattelun!” Ja kyllä, tätä lausetta voivat käyttää 2020-luvulla muutkin kuin Remontti-Reiska.

Eskaloitua

Oletko huomannut, että asiat eskaloituvat enemmän kuin Wanhoina Hyvinä Aikoina? Tai siis, silloin ne vain kiihtyivät, laajentuivat tai voimistuivat uuteen tilanteeseen.

Nyt tarkkuutta! Perinteinen naulaamisen käsite on saanut ulkomaisen haastajan.

Momentti

Tällä tarkoitetaan ihan vain hetkeä, usein jotain tiettyä sellaista. Jos ollaan rehellisiä, niin pelkkä hetki ja tilanne riittäisivät.

Momentum

Momentumilla puolestaan tarkoitetaan liikeimpulssia ylläpitävää voimaa. Mikä olisikaan parempi sana kuvaamaan myös arkielämän hyvää tilaisuutta onnistua?

Haippi

Englannin sanaa hype käytetään ja myös lausutaan meillä iloisesti molemmissa muodoissaan.

Jostain syystä sekä momentum että haippi ovat myös suomalaisia mainostoimistoja. Mitä se sanoista ja kulttuuristamme sitten kertookaan.

Liidata

Ei mennä bisnesjargoniin tämän enempää, mutta liidaamisella tarkoitetaan ihan vain johtamista.

Vierassanoja suositaan erityisesti kansainvälisillä aloilla.

Woke

Englannin hereillä olemista tarkoittava sana on levinnyt pikavauhtia ympäri maailman. Nyt ei kuitenkaan puhuta aamuvirkuista, vaan yhteiskunnallisesti hereillä olevista ihmisistä, erityisesti sosiaalisen eriarvoisuuden ja syrjinnän tiedostavaa henkilöä.

Canceloida

Samaan yhteiskunnalliseen laariin putoaa myös ihmisten cancelointi esimerkiksi toimintansa perusteella. Sana juontaa juurensa luonnollisesti sanasta cancel, joka kääntyy suoraan tarkoittamaan tarkoitetaan peruuttamista, mitätöintiä tai poistamista.

Ei minun kuppini teetä

Jossain vaiheessa vierasperäisten sanojen vallankumousta suomalaiset ryhtyivät ilmoittamaan kohteliaasti mieltymyksistään brittiläisittäin: ”Se ei ole minun kuppini teetä” on käännetty englannin lausahduksesta not my cup of tea. Toisaalta, olisi todella epärealistista kuulla kenenkään sanovan samaa kahvista.

Sen sijaan jokin voi nykyään olla meille ihan pala kakkua, piece of cake. Eli ihan helppoa. Toisin kuin tämä uudistuvan kielenkäytön perässä pysyminen.

Jos tämä listaus tuntui ihan läpsyttelyltä, voit testata nykysuomen taitojasi seuraavaksi Me Naisten testillä.

