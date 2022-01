Listasimme 12 tuttua sanaa, joiden merkitystä kaikki eivät ymmärrä – mukana yksi kompa, jolla on kaksoismerkitys

Fasisti. Sana on hankala siksi, että sen merkitys riippuu aina siitä, kuka sanaa käyttää – ja sanaa käytetään myös väärin niin tahallaan kuin tahattomastikin. Alun perin fasistilla tarkoitettiin Benito Mussolinin perustaman totalitaristisen liikkeen jäsentä tai kannattajaa. Nykyään sanalla voidaan viitata äärioikeistolaisiin tai vahvasti kansallismielisten ryhmittymien jäseniin.

Anekdootti on lyhyt, usein liioiteltu ja huvittavaksi muotoiltu tarina henkilöstä tai tapahtumasta.

Paradoksi on väite, joka näyttää olevan totta, mutta johtaa kuitenkin ristiriitaan tai mahdottomaan lopputulokseen. Esimerkiksi lause ”kaikki mitä sanon on valhetta” on tyypillinen esimerkki paradoksista.