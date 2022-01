Listasimme 16 nykysanaa, joiden merkityksen tajusimme kiusallisen myöhään – tiedätkö, mitä tarkoittaa SV?

Tldr tulee sanoista “too long, didn´t read”. Toisin sanoen teksti on liian pitkä luettavaksi. Kirjainyhdistelmää voidaan käyttää myös viestin tai tekstin lopussa. Tällöin lukija voi siirtyä suoraan tähän osioon ja lukea napakan tiivistelmän viestin pääsisällöstä tai saada nopeasti käsityksen siitä, mistä viestissä oikein on kyse lukematta koko tekstiä alusta loppuun.

Fr on peräisin sanoista ”for real”, ja sitä käytetään yksinkertaisesti ilmaisemaan, että jokin asia on totta.

GM on nykynuorison hyvän huomenen toivotus ja peräisin sanoista ”good morning”. Vastaavasti nykyvastine hyvän yön toivotukselle on GN eli ”good night”.

IYKYK tulee sanoista “if you know, you know”. Sanaa käytetään esimerkiksi Tiktokissa vihjaamaan, että vain harvat ja valitut, tiettyyn sisäpiiriin kuuluvat henkilöt ymmärtävät mistä oikein on kyse.