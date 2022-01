Tunnetko Euroopan kaupungit – vaikka niiden nimistä puuttuisi kirjaimia? Tee testi, jossa vain sana-arvoitusten taituri pärjää

Tämä testi on ristikkofanin unelma! Kokeile, osaatko päätellä puuttuvat kirjaimet ja arvata Euroopan kaupungit.

Osaatko nimetä ainakin valtaosan Euroopan tunnetuista kaupungeista? Oletko etevä ratkomaan ristikoita ja muita sana-arvoituksia?

Jos vastasit molempiin kyllä, tämä testi on sinua varten.

Arvuuttelimme jo aiemmin Suomen kaupunkeja kirjainvihjeiden perusteella – jos et ole tehnyt testiä, pääset tekemään sen tästä.

Nyt on aika siirtyä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tässä testissä näet Euroopassa sijaitsevan suurkaupungin nimen, josta on poistettu osa kirjaimista. Puuttuvien kirjaimien paikkaa merkitsevät viivat, yksi jokaista puuttuvaa kirjainta kohden. Tehtäväsi on päätellä puuttuvat kirjaimet, tunnistaa kaupunki ja kirjoittaa se vastauskenttään.

Jos eteen tulee liian kiperä kysymys, voit kirjoittaa vastausviivalle ”en tiedä” – se on ihan okei.

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla maaliskuussa 2021.

Lue lisää: Kuinka hyvin tunnet Euroopan pääkaupungit? Tee 16 kysymyksen testi, joka ei anna armoa

Lue lisää: Tunnetko Suomen kartan? Jos saat tästä testistä kaikki 14 oikein, homma on hyvin hanskassa