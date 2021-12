Vuoden 10 suosituinta emojia on nyt listattu – tarkista, oletko emojinkäyttäjänä tylsä tavis vai erilainen nuori

Parjattu itkunauruemoji on edelleen maailman käytetyin emoji.

Tiesitkö, että 92 prosenttia netin käyttäjistä käyttää emojeita? Entä tiedätkö, mitä emojeita he käyttävät?

Uusien emojien hyväksymisestä vastaava Unicode Consortium listasi hiljattain vuoden 2021 suosituimmat emojit. Sama lista paljastaa, mitkä emojit ovat vuoteen 2019 verrattuna nyt nousussa ja mitkä laskussa.

Saamastaan kritiikistä huolimatta ylivoimaisesti suosituin emoji on edelleen vanha kunnon itkunauruemoji. Tilastojen mukaan kaikista käytetyistä emojeista itkunauruemojeita on yli viisi prosenttia.

Toista paikkaa pitää niin ikään edelleen punainen sydänemoji. Kaikkein käytetyimpien emojien rivistö näyttää vuonna 2021 tältä: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊.

Boomer-peukku ja anova emoji – näitä emojeita käytetään vuonna 2022

Emojien pistepörssin kymmenen kärki on varsin samankaltainen kuin vuonna 2019, mutta joukosta erottuu myös selviä emojitrendejä. Kaikista näyttävimmän nousun kärkeen on tehnyt anova emoji (🥺), joka tunnetaan myös koiranpentuilme-emojina. Se on noussut sijalta 97 sijalle 14 kuluneen kahden vuoden aikana.

Myös boomerien suosikiksi leimattu peukkuemoji on noussut kymmenenneltä sijalta neljännelle sijalle.👍

Suosiotaan vuodesta 2019 ovat kasvattaneet myös muun muassa facepalm-emoji (🤦), jossa henkilö laskee kätensä kasvoilleen, tavallisesti myötähäpeän merkiksi. Vain hieman kymmenen kärjen ulkopuolella komeilee juhlakonfettiemoji (🎉), joka noussut listalla yli 20 sijaa paikalle 11.

Trendikkäimpien emojien joukkoon nousivat rytisten myös kakkuemoji (🎂) ja ilmapalloemoji (🎈), kenties pandemian siirrettyä tapahtumia erilaisille internet-alustoille.

Ruumiinosista suosituin emoji on jännitetty hauis (💪), kun taas kulkuvälineitä kuvaavista emojeista käytetään eniten rakettia (🚀). Eläimistä suosituin on perhonen (🦋) ja kasveista kukkakimppu (💐). Vaatekategorian kirkkain kruunu menee puolestaan kruunuemojille (👑).

Älä sano sitä sydämin

Siinä missä sydämin ympäröity emoji on kasvattanut suosiotaan (🥰), sydänsilmäemoji (😍) ja tuplasydänemoji (💕) menettivät sitä. Tuplasydän tipahti jopa top kympin ulkopuolelle.

Vähiten suosiota kategorioittain keräävät eri maiden liput, joita on mukana yhteensä 258 kappaletta. Suosituin lippu on punainen kolmionmallinen lippu, jota käytetään usein ilmentämään englanninkielistä ilmausta red flag, jonka voisi vapaasti suomentaa vaikka hälytyskellojen pitäisi soida. 🚩

Emojitrendejä tarkastellessa on syytä muistaa, että niistä monia käytetään myös sarkastisessa merkityksessä. Niihin kuuluu muun muassa hieman hymyilevä emoji, jonka monipuolisuus ylittää villeimmätkin kuvitelmat. 🙂

Nuorempi sukupolvi käyttää emojeita aivan omalla tavallaan, mutta ei hätää! Kasasimme emoji-zoomer-suomi-sanakirjan kaikille sitä tarvitseville.

Unicode Consortium on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää ja kehittää tietokonejärjestelmiä varten luotua merkistöstandardi Unicodea.

Järjestö päättää myös uusien emojien hyväksymisestä osaksi emojiyhteisöä, minkä jälkeen yritykset saattavat niistä käyttäjille omat versionsa. Tämän vuoksi esimerkiksi Googlen ja Applen emojivalikoimat saattavat näyttää hieman erilaisilta.

Tällä hetkellä emojeita on jo huimat 3 663 kappaletta, ja niitä tulee vuosittain lisää. Suosituimmat 100 emojia kattavat 82 prosenttia kaikesta emojinkulutuksesta, joten Unicode Consortium on pohtinut myös emojimäärän karsimista.