Listasimme 15 kuluneen vuoden puhutuinta ja kehutuinta tv-sarjaa – jos et vielä nähnyt näitä, tiedät, mitä tehdä viikonloppuna

Viihdyitkö sinä tänä vuonna Squid Gamen tai Bridgertonin parissa? Katsoitko Mädät omenat ja Aikuisten uuden kauden? Tältä listalta saatat löytää katsottavaa myös ensi vuodelle.

Millainen oli televisiovuosi 2021? Ainakin monipuolinen: tänäkin vuonna julkaistiin liuta erilaisia, toinen toistaan kiinnostavampia uutuussarjoja ja tuttujen sarjojen uusia kausia.

Poimimme vuoden varrelta 15 sarjaa, joiden parissa viihdyttiin. Näitä sarjoja odotettiin, ahmittiin jakso toisensa perään ja niistä keskusteltiin niin kahvipöydissä kuin somessakin.

Kuinka monta alla olevan listan sarjaa sinä ehdit katsoa? Jos et kovin monta, ei hätää. Suoratoistopalveluista ne yhä löytyvät.

Ulkomaiset uutuudet ja uudet kaudet:

1. Squid Game (Netflix)

Eteläkorealainen Squid Game nousi nopeasti Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjaksi ja syksyn puheenaiheeksi. Dystooppisessa sarjassa rahattomat ja epätoivoiset ihmiset kilpailevat toisiaan vastaan perinteisissä peleissä. Voittaja voi ansaita miljoonia, mutta häviäjien kohtalo on julma: heidät tapetaan. Sarjassa on runsaasti raakaa väkivaltaa, mutta myös mustaa huumoria ja kiinnostavia ihmistarinoita.

2. Bridgerton (Netflix)

Jane Austen kohtaa Fifty Shades of Greyn ja Gossip Girlin, kuului arviomme Bridgertonista. Sarja tarjoaa ennen kaikkea eskapismia ja erotiikkaa. Epookkidraamassa sukelletaan puutarhoihin, kartanoihin ja tanssiaisiin, joissa aateliset etsivät soveliaita puolisoehdokkaita. Luvassa on toinen kausi, mutta fanien pettymykseksi siinä ei enää nähdä komeaa herttua Simonia (Regé-Jean Page).

3. Mare of Easttown (HBO Max)

Seitsenosainen Mare of Easttown kertoo Pennsylvanian pikkukaupungin rikosetsivä Mare Sheehanista, joka jäljittää kadonnutta tyttöä. Murhatutkinnan rinnalla seurataan kitkerän, samaan aikaan kyynisen ja välittävän Maren omaa elämää. Hitaasti etenevä sarja kuvaa hienosti mutkikkaita perhesuhteita ja sitä, miten tragedia voi muovata elämää. Aina upea Kate Winslet vakuuttaa pääosassa.

4. Kastanjamies (Netflix)

Tanskalainen Kastanjamies on taattua nordic noiria. Kuusiosaisessa sarjassa 80-luvulla tehty raaka murha kytkeytyy nykyaikaan sijoittuviin murhiin. Niitä alkaa tutkia yksinhuoltaja Naia Thulin (Danica Curcic), joka saa parikseen perusteellisen ja hieman mystisen Mark Hessin (Mikkel Boe Følsgaard). Hyytävä tunnelma tuo mieleen Silta-sarjan, ja sarja yllättää ja koukuttaa ensimmäisestä jaksosta viimeiseen asti.

5. Young Royals (Netflix)

Ruotsalainen teinidraamasarja kertoo skandaalin keskelle ajautuneesta Ruotsin prinssi Wilhelmistä (Edvin Ryding), joka lähetetään sisäoppilaitokseen. Sopeutuminen ei ole helppoa, kun tunteet ja orastava romanssi asettuvat vastakkain kuningashuoneen maineen ja velvollisuuksien kanssa. Kehuttu sarja kuvaa aidosti ja samaistuttavasti nuorta sateenkaarirakkautta ja teini-iän kipuiluja.

6. Succession, kausi 3. (HBO Max)

Hittisarja Succession on kuvaa sitä, miten syviä haavoja ahneus, kateus ja vanhempien hyväksynnän tavoittelu voivat yhden perheen sisällä aiheuttaa. Muinaiset Dallasin tai Dynastian perhejuonittelut ovat kuin vauvojen hedelmäsosetta mediapomo Logan Royn ja hänen perillistensä sotimiseen verrattuna. Sarjaa kannattelevat käsikirjoituksen ajankohtaisuus, mainiot roolihahmot sekä karismaattiset näyttelijät. Kolmas kausi alkaa verkkaisesti, mutta viimeiset jaksot eivät petä.

7. And Just Like That... (HBO Max)

Vuosituhannen vaihteen suosikkisarja Sinkkuelämää on saanut jatkoa. And Just Like That... -nimeä kantavasta jatko-osasta on ehtinyt ilmestyä vasta neljä jaksoa, mutta se on totisesti puhuttanut somessa ja mediassa. Sarjassa seurataan viisikymppisten Carrien, Mirandan ja Charlotten kuulumisia (Samanthaa eli Kim Cattrallia ei sarjassa nähdä). Uudet hahmot ja juonikuviot ovat saaneet ristiriitaisen vastaanoton. Voit lukea ensimmäisen jakson arvion täältä ja kolmannen jakson arvion tästä:

Lue lisää: Katsoimme Sinkkuelämää-jatko-osan tuoreen jakson, joka on kerännyt kritiikkiä – mitä ihmettä Mirandalle tapahtui?

8. Sex Education, 3. kausi (Netflix)

Teinidraamakomedia Sex Educationissa puhutaan seksistä niin avoimesti ja hyväksyvästi, että sen katsominen tekee hyvää myös aikuisille. Odotettu kolmas kausi ei petä. Hahmojen parisuhde- ja seksiseikkailut onnistuvat tempaamaan jälleen mukaansa. Erityiskiitosta saa seksuaaliseen häirintään liittyvä juonikuvio, joka on toteutettu uskottavasti ja jolle on kerrankin annettu tarpeeksi aikaa.

Lue lisää: Lisää tätä! Jokaisen kannattaisi katsoa Netflixin kehuttu teinisarja – 10 tärkeää asiaa, jotka se opettaa seksistä ja seksuaalisuudesta

9. Behind Her Eyes (Netflix)

Jos arvaat aina sarjojen ja elokuvien loppuratkaisut, Behind Her Eyes on sinulle. Sarja nousi ilmestyttyään Netflixin katsotuimpien joukkoon. Sen loppu vei maton katsojien jalkojen alta ja aiheutti kovaa jälkipuintia somessa. Kuusiosainen sarja alkaa ihmissuhdedraamana, mutta muuttuu mysteeriksi, jossa niin värivalinnoilla kuin kameraperspektiiveilläkin on tarkoituksensa. Niiden merkitys tosin selviää vasta lopussa. On makuasia, onko sarja hyvä, mutta yllätyksiä rakastaville se on koukuttavaa katsottavaa.

Kotimaiset uutuudet ja uudet kaudet:

10. Mädät omenat (Elisa Viihde Viaplay)

Mädät omenat on parasta kotimaista psykologista jännitystä aikoihin. Naisten mielisairaalaan sijoittuva sarja kertoo Onervasta (Satu Tuuli Karhu), joka viedään pakkohoitoon syrjäisellä saarella sijaitsevaan mielisairaalaan. Sarja on yhteiskunnallisesti kiinnostava, harvinaisen todentuntuinen ja jännittävä. Lue koko arvostelu täältä.

11. Kullannuput (Yle Areena)

Kullannuput on raikas, sopivan ronski ja visuaalisesti upea komedia. Sen pääosassa on neljä naista: kaksi lukioikäistä ja kaksi nelikymppistä. Sarjan käsikirjoitus on oivaltava ja rytmi sen verran nopea, ettei keskittymiskyvytönkään ehdi pitkästyä. Ilahduttavaa on myös se, että hahmot – etenkin nuoret – puhuvat niin kuin ihmiset oikeasti puhuvat. Teemoihin voivat samastua niin Z-sukupolven edustajat kuin keski-ikää lähestyvätkin. Lue koko arvostelu täältä.

12. Aikuiset, kausi 2. (Yle Areena)

Anna Brotkinin käsikirjoittama ja Anna Dahlmanin ohjaama Aikuiset-sarja on viime vuosien parhaita kotimaisia uutuuksia. Toisella kaudella 26-vuotias päähenkilö Oona (Anna Airola) kriiseilee jo keski-ikäistymisestä, kuten vakiosaunavuoroista ja siitä, että alkaa olla liian vanha juhlimaan useasti keskellä viikkoa. Kausi on jopa edeltäjäänsä parempi. Siihen on viisi syytä, jotka voit lukea alkuperäisestä arvostelustamme:

Lue lisää: Ylen Aikuiset-sarja on pakko ahmia kerralla! 5 syytä, miksi se on todellakin katsomisen arvoinen

13. Häräntappoase (Elisa Viihde Viaplay)

Anna-Leena Härkösen klassikkoromaani Häräntappoase oli aikansa ilmiö, samoin Ylen vuonna 1989 siitä tekemä nuortensarja. Uusi Häräntappoase on yhtä vetoava, herkkä tarina nuoruudesta ja itsensä etsimisestä. Tarina on tuotu tähän päivään: alkuperäisteoksen päähenkilö Alpo ”Allu” Korva on vaihdettu Alexandra ”Allu” Korvaksi (Carola Hakola). Kahdeksanosaisen nuortensarjan pääosanäyttelijät ovat 16–19-vuotiaita. Santeri Kinnunen eli alkuperäinen Allu nähdään myös sarjassa.

14. Sisäilmaa (Yle Areena)

Tiina Lymin Sisäilmaa on paras kotimainen draamakomedia aikoihin. Työ- ja elinkeinotoimistoon sijoittuva sarja kertoo palveluesimies Annelista (Elina Knihtilä), joka yrittää tsempata uupuneita työntekijöitään, vaikka on itsekin aivan uupunut. Sarja sisältää oivaltavaa, mustan huumorin kautta tarjoiltua yhteiskuntakritiikkiä. Knihtilä on roolissaan loistava, samoin asiakaspalvelija Seppoa näyttelevä Hannu-Pekka Björkman.

15. Mister 8 (Elisa Viihde Viaplay)

Mister 8 kertoo Mariasta (Krista Kosonen), jolla on jokaiselle viikonpäivälle oma mies. Miehille järjestely ei ole ongelma – onhan heillä viikossa kuusi päivää omaa aikaa. Kuviota tulee sekoittamaan kahdeksas mies, insinööri-Juho (Pekka Strang) haluaisi Marian kokonaan itselleen ja alkaa pelata muita miehiä pois Marian suosiosta. Sarjaa mainostettiin komediana, mutta se ei varsinaisesti naurata – koukuttaa, kyllä.